Россияне назвали свои самые любимые компании и марки

Счастливые улыбки победителей — одно из самых ярких впечатлений праздничного вечера. Фото: Сергей Волков

138 финалистов, более 4 миллионов голосов, отданных всенародным жюри за любимые компании. Новый сезон популярного проекта «Комсомольской правды» «50 легендарных брендов» наглядно доказал: прошлогодний уход с рынка некоторых западных марок не оставил наших потребителей без качественных товаров и услуг, а представителей отечественного бизнеса — без внимания и поддержки россиян.

И эта поддержка выражается не только в рублевом эквиваленте. В конце концов, невозможно жить, не покупая конфеты, шампуни, напитки тех или иных марок, не пользуясь услугами аэропортов, банков или мобильных операторов. Но вот найти время для того, чтобы бескорыстно, по зову души, зайти на сайт конкурса «50 легендарных брендов» и отдать свой голос за компании, чью деятельность ты поддерживаешь, а товары любишь, — это, действительно, дорогого стоит.

Один из победителей в номинации «Легендарные бренды с историей» — Большой театр. Бренд на все времена! Фото: Сергей ВОЛКОВ

К счастью, вот уже четвертый год многомиллионная аудитория «Комсомолки» делает это активно и, похоже, с удовольствием. Люди из разных регионов страны не просто поддерживают участников «лонг-листа», составленного редакцией, но и предлагают своих номинантов.

В этом году состав участников проекта оказался особенно разнообразным. В этот список вошли и легендарные киностудии, и современные технологичные сервисы, и знакомые с детства марки, и компании-звезды последних лет. Одной из самых интересных особенностей конкурса 2022 года стало прибавление номинантов, связанных с художественными промыслами. Это отразилось и на списке победителей — но об этом чуть позже.

Церемония награждения стала ярким праздником для всех гостей. На сцене оперная певица, лауреат Премии «Золотой хит» телеканала «Russian Music Box» Олеся Лагутина. Фото: Сергей ВОЛКОВ

Главными номинациями, по традиции, стали «Легендарные бренды с историей» — здесь были представлены компании, которые вот уже многие десятилетия, даже века, остаются лидерами в своей сфере. И «Современные легендарные бренды» — для торговых марок, появившихся после 1991 года.

Торжественная церемония награждения состоялась 22 марта 2023 года в столичном кинотеатре «Иллюзион» при поддержке телеканала «Russian Music Box». Вели вечер звезды телеканала — блогер и певица Виолетта Чиковани и журналист, шоумен Роман Миров.

Поздравить лучших из лучших пришли не только официальные лица, но и звезды. На сцену в этот вечер выходили оперная дива Олеся Лагутина, Vlad Zotov, группа VIVA и Sandra Top.

Вокальная группа VIVA. Фото: Оксана ЗУЙКО

И все же главные аплодисменты, как и положено, достались победителям. Вот какие бренды вы отметили в этом сезоне:

В номинации «Легендарные бренды с историей» больше всего голосов народного жюри получили*:

ГАЗПРОМБАНК, Спортлото, «Вдохновение», Нарзан, Газпром, РОСГОССТРАХ, СберБанк, киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм», Большой театр и «Союзмультфильм», МДЦ «Артек» и Центральный Детский Магазин, АВТОВАЗ, Международный аэропорт Шереметьево и Московский аэропорт Домодедово, фабрика «СВОБОДА», бальзам «Золотая звезда», Императорский фарфоровый завод, «ELIS», коньячный дом «Коктебель» и шампунь «Кря-Кря».

В номинации «Современные легендарные бренды» победителями стали:

Кондитерская фабрика «Победа», «Балтика», SPLAT, «Группа ЛСР», «Гжельский фарфоровый завод», Авито, SUNLIGHT, Яндекс, «Утконос ОНЛАЙН», Лаборатория Касперского, МТС, торговая сеть «Магнит», Пушкинская карта, «Лента», билайн, «Спортмастер», «Коровка из Кореновки», Роскосмос, «Пятёрочка», «Мираторг», Tele2, «Чистая Линия», СберМаркет, «Дикси», флотилия «Рэдиссон Ройал», «Крошка Картошка» и МегаФон.

Специальные награды получили также несколько участников номинации «Легенды будущего» — компании, которые совсем недавно начали свой путь к всенародной славе или пока известны, в основном, в каком-то определенном регионе. Это бренд «Домашние рецепты», парк развлечений «Остров Мечты», новая линия кондитерских изделий «ECO-Botanica», «Ермак Дом» и «Мастерская Олеси Мустаевой».

Почетный диплом редакции «КП» в этот вечер получил и специальный гость премии «50 легендарных брендов» — крупнейшая авиакомпания страны и лидер отечественного неба «Аэрофлот». 17 марта он отметил вековой юбилей! Целых сто лет помогать людям открывать родную страну и весь мир — это, действительно, легендарное достижение.

Специальный гость проекта — исполняющий обязанности директора департамента общественных связей ПАО «Аэрофлот» Максим Фетисов. Фото: Сергей ВОЛКОВ

Всех победителей поздравила главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Олеся Носова.

- Этот сезон конкурса «50 легендарных брендов» проходил в особых условиях, непростых для российского бизнеса. Именно поэтому мы вдвойне гордимся и теми, кто победил в нашем проекте, и теми, кто за них голосовал. Бренды с историей, несущие и сохраняющие вечные ценности, очень важны, мы с большой радостью вручаем вам награды наших читателей. Чествуем мы сегодня и новые компании, с которыми отныне связываем свое будущее. «Комсомолка» всегда готова поддерживать отечественные компании, тех, кто работает и растет на благо всех нас. И наша аудитория тоже: более четырех миллионов голосов за участников проекта — яркое тому доказательство. Желаем вам новых успехов, желаем оставаться любимыми и легендарными и всегда рады делиться вашими хорошими новостями на наших площадках.

Символично, что проект проводит именно «Комсомолка» — один из легендарных (с богатой историей и в то же время современных) брендов мира медиа. На снимке главный редактор «КП» Олеся Носова. Фото: Оксана ЗУЙКО

Подробнее о тех, кто снискал народную любовь, и о том, как проходила церемония чествования финалистов конкурса, читайте в ближайшее время в газете «Комсомольская правда» и на нашем сайте.

*Указаны все бренды, владельцы которых дали согласие на публикацию.