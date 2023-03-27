Нельготная ипотека: как сэкономить, если под программы с господдержкой вы не попадаете

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как следует из данных исследования сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в феврале россияне гораздо чаще покупали жилье на вторичном (72%), чем на первичном рынке (28%). Причины понятны. Это и более существенное проседание цен по итогам 2022 года, и хорошие скидки от собственников «готовых» квартир. И нежелание в непростой экономической ситуации откладывать переезд, дожидаясь, пока достроят и сдадут новый дом. Вот только покупка вторички, как правило, означает, что программами льготной ипотеки воспользоваться не удастся и кредит придется брать по рыночной стоимости.

«РЫНОЧНАЯ» ИПОТЕКА — ЭТО СКОЛЬКО?

Из хорошего — ставки на ипотеку сейчас достаточно стабильны. Что объясняется просто: Центробанк уже полгода поддерживает ключевую ставку на одном и том же уровне — 7,5%. Соответственно, не меняется и стоимость банковских денег.

А из не очень хорошего — уровень стоимости этих самых денег для ипотечного клиента, не попавшего под льготные программы, все же достаточно высок. Средневзвешенная ставка по топ-20 банков на рынке жилья на 10 марта была 11,01% для нельготной ипотеки под первичку и 11,14% — под вторичку (данные ДОМ.РФ, подразумевается первоначальный взнос в 30% и ипотека на 15 лет).

Конечно, в сравнении с ипотекой с господдержкой под 8% (а по факту бывает и 7,5 – 7,7%) или семейной ипотекой (от 5,3% в Сбере) на новостройки — многовато будет. Но приложив некоторые усилия, и сейчас можно снизить себе ставку до уровня «вокруг 10%» — даже в рамках базовых, нельготных программ. И спокойно купить ту самую вторичку.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАК ЗАКОННО СЭКОНОМИТЬ НА СТАВКЕ

Понятно, что «нечистая» кредитная история или куча незакрытых займов снизят ваши шансы получить выгодные условия по ипотеке, да и вообще саму ипотеку как таковую. Поэтому прежде чем подавать заявку, стоит, по возможности, привести свои финансовые дела в порядок и убедиться, что в кредитной истории нет никаких ошибок, которые могут вам навредить. Имеет значение и стабильность работы. Если вы только устроились на новое место, лучше ипотеку сразу не брать.

Но, помимо соблюдения этих, в общем-то известных, хоть и не всегда простых условий, есть и другие способы сэкономить на ставке — при совершенно одних и тех же анкетных данных. Вот основные из них.

1. Ипотеку лучше брать в банке, где вы зарплатный клиент — это в среднем минус 1% от ставки.

2. Страхование жизни и здоровья — как правило, еще минус 1%.

3. Выполнение определенных условий, которые важны для банка и просты, но выгодны для вас. Например, Сбер снижает ипотечную ставку на 0,3% для покупателей, которые выбирают и приобретают недвижимость на Домклик. Еще 0,3% можно скостить при электронной регистрации сделки. Итого — уже 0,6% в вашу пользу.

4. Единоразовый платеж за снижение ставки.

Это отдельная услуга, которая есть, например, у Сбера (опция «Своя ставка»). Смысл ее вот в чем: на этапе выдачи ипотеки вы один раз вносите дополнительный платеж. И получаете на весь срок кредита более низкую ставку. Разберем пример. Допустим, вы берете ипотеку в размере 6 миллионов рублей под 11,6% годовых, поскольку «смягчающих» обстоятельств в виде зарплатного счета в Сбере у вас нет. Но вы вносите минимально возможный единоразовый платеж за снижение ставки — 1,9% от суммы кредита, то есть 114 тысяч рублей. Ставка снизится на 0,5% на весь срок кредита — и вы сэкономите на процентах более 340 тысяч.

Фото: Shutterstock

Подробнее о том, как работает опция «Своя ставка» и сколько можно сэкономить таким образом по максимуму, можно прочитать здесь.

К слову, если вы боитесь запутаться во всех этих деталях или — даже более типичный вариант — у вас просто нет времени во всем досконально разбираться, в Сбере можно заказать услугу «Персональный менеджер». Эта возможность появляется после того, как вы подаете заявку на кредит и вам открывают личный кабинет на Домклик. Там, в том числе, есть раздел «Услуги», через который можно заказать и оплатить онлайн разные дополнительные опции. Персональный менеджер будет вам помогать и вести сделку до победного конца, подсказывая наиболее выгодные для вас варианты действий в самых разных ситуациях — от подбора ипотечной программы и получения одобрения на недвижимость до оперативного решения сложных вопросов. Благодаря этой услуге вы будете в приоритете у банка и сможете рассчитывать на индивидуальный подход — при этом сэкономите свое время и силы. Есть и дополнительные приятные моменты: услуга дает право на приоритетную запись на сделку в наиболее удобное вам время и возможность провести ее в VIP-офисах Сбера.

Вместо вывода можно процитировать героиню «Служебного романа»: «В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом» — и к экономии на нельготной ипотеке это тоже относится.

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