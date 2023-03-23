Пентагон грязно оскорбил российских летчиков-героев. Ответ псам Белого дома не заставил себя ждать

Кирби выступил с обличающим российских летчиков заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тут говорящая голова Пентагона, контр-адмирал в отставке Джон Кирби выступил с обличающим российских летчиков заявлением. Очень не понравился Кирби маневр, которым они заставили отправиться разведывательно-ударный беспилотник США Reaper MQ-9 на дно Черного моря. Причем, сделали это филигранно, не применяя бортового оружия.

- Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то наверное, у них иное понимание этого. Это нелепо. Это оскорбительно, - буквально верещал Кирби в недоумении с трибуны. - Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем случае — он был просто идиотом

- Джон, я понимаю Вашу досаду (беспилотник утрачен, обломки достать не можете), но держите себя в руках, ведь впереди немало гораздо более трудных моментов, и нервы надо беречь, - сыронизировала в ответ на это хамство официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и не удержалась, чтобы не съязвить, пусть и очень дипломатично. - Кстати, не могу не спросить: как вы в Совете национальной безопасности называете Хантера Байдена?

Ну, мы люди, в отличие от Марии, не обремененные дипломатическим рангами и статусами, потому можем говорить прямо.

Джон, скажи, как такой убогий бездарь, как ты, может стать адмиралом, если в приличном флоте его даже завскладом на берегу не сделают? Как можно так беспардонно врать? Всем ведь известно, что никакого столкновения не было, а наличествовало мастерство высшего уровня (не зря на груди у летчиков знак классности "1" красуется, и тебе бы, недоадмирал, молиться стоило, что там были парни не с "М" на кителе, эти могли бы лассо накинуть и на базу притаранить ваш беспилотник), маневр, ювелирно рассчитанный и филигранно исполненный". Как выразился один мой приятель из мира авиации, "пиндоса просто обо…". Ну, ты понял, Джо, да? Сейчас самое время Тому Крузу завистливыми глазенками поглядывать из "Топ Гана".

По-человечески понятно, насколько обидно после того, как Вашингтону удалось двумя ракетами общей стоимостью в 800 тысяч долларов сбить какой-то воздушный шар стоимостью в 25 баксов, а затем наблюдать, как твою технику, стоящую почти 20 миллионов долларов (а Тайваню 4 такие машинки Вашингтон втюхал и за все 100 лямов) "погасили" и сорвали в штопор парой ведер керосина. Он конечно, авиационный и дорогой, не чета обычному, но все-таки…

Понимаю, обидно. Но это не повод врать, да еще столь нагло и бесстыже. Никакого столкновения не было, кстати, в отличие от маневра украинского пилота, сбившего "Гераньку" своим МиГ-29 по методике тарана (скорее всего, непреднамеренно), угробившего машину, но ставшего "Героем Украины". Эх, была бы у него в кабине банка соленых помидоров…

Джон, мы же понимаем, что в реальности ты бесишься по той причине, что в ВВС США (даже в гордости – авиации ВМС) нет таких пилотов. Уточню, такие, которые технически могли бы исполнить маневр, наверняка имеются. Но вот тех, кто решился бы морально на него – нет. В американской традиции, начиная с подкладывания зараженных оспой одеял индейским женщинам и детям, окружить какую-либо деревню или городок, сбросить на нее пару тысяч тонн бомб, устроить после этого напалмовый шторм и лишь потом, выжигая все на своем пути и расстреливая все, что еще может пошевелиться, зайти с чувством гордости за свою победу над аборигенами. А оставшиеся сокровища разворовать и разграбить. Так были во Вьетнаме, так относительно недавно происходило в Ираке. Или разбомбить мирную свадьбу (как вариант – похороны) с беспилотника по личному приказу президента. Потому что приказы на их применение отдает лично президент США.

Подвиги Александра Матросова, Гастелло, Зои Космодемьянской, Саши Чекалина, Валентина Котика, ребят-молодогвардейцев и миллионов таких же советских граждан американцам просто не понять. Им ближе другой героизм – когда их морских котиков берут в плен иранские бойцы КСИР, причем, только угрозой применения оружия, без единого выстрела, и те покорно стоят на коленях, не находя в своих рядах ни Чака Норриса, ни Арнольда Шварценеггера, а уж, тем более, Джона Рэмбо. Наши бойцы собой прикрывали детей в Беслане, вытаскивая их из-под огня. А их спецназовцы расстреливали толпу мирных жителей, если у кого-то из "джи-ай" сдавали нервы и он открывал беспорядочный огонь, вопя, что всех сейчас убьют.

Джон, а ты же начал служить в ВМС США в 1986-м. И тебе наверняка известно о еще одном случае "вопиющего непрофессионализма". Напомнить? 12 февраля 1988-го, американские ракетный крейсер "Йорктаун" (водоизмещение 9600 тонн, артиллерийское, ракетное, торпедное вооружение, противокорабельные и противолодочные комплексы, зенитные установки, 2 вертолета) и эсминец "Кэрон" (водоизмещение 8040 тонн, осадка почти 9 метров и тоже куча разнообразного вооружения, в том числе и крылатые ракеты "Томагавк") позорно сбежали из советских территориальных вод от Сторожевого корабля СКР "Беззаветный" (водоизмещение 3200 тонн, вооружение, соответствующее классу корабля) и сторожевика СКР-6 (водоизмещение 1140 тонн, осадка 3 метра). Не сами по себе, а после того, как советские моряки провели "навал" на большие по размеру и гораздо более мощные американские корабли, нарушившие государственную границу СССР и не реагировавшие на приказы и предупреждения советских сторожевиков. Не таран, а навал – подошли под углом в 30 градусов и прошлись по борту, ломая надстройки, снося леера и пусковые установки "Гарпун". При этом, наши корабли имели в разы меньшую высоту борта, зато командиров – высочайших мастеров-профессионалов.

И заметь, Джон, и в том случае в 1988-м, и сейчас в 2023-м наши не применяли никаких вооружений, находящихся на борту. Кстати, ракетный крейсер "Йорктаун", когда доплелся восвояси до своей базы, три месяца не вылезал из ремонта. Да и потом как-то не очень охотно американские моряки ходили вдоль наших границ, как на юге, так и на северах. Да, Джон, твои предшественники из числа таких же сухопутных адмиралов тоже что-то пытались вякать про "непрофессионализм русских". Зато настоящие моряки из ВМС только молчали и кряхтели.

Так что, завидуй Джон, жуй сопли и плачь в кулачок. В вашей армии и вашем флоте таких нет. Кстати, при всем при том, что украинские военные нам сейчас враги, они на несколько голов храбрее и отважнее американской армии, которая обделалась бы при первом же реальном боевом столкновении с украинцами. И мы, и украинцы в этом отношении (не беря морально-нравственные человеческие качества) боевых характеристик – из одного теста. А вы – из совсем другого.

Если же ты думаешь, что тех солдат, которые вошли в бессмертие в Великую Отечественную, сейчас у нашей страны уже нет, то я не буду напоминать тебе про старлея-спецназовца Александра Прохоренко, который, будучи окружен террористами-ваххабитами, вызвал огонь на себя. Не буду напоминать и про Романа Филипова, про Дениса Ветчинова. Сотни таких же героев сейчас сражаются за свою Родину на СВО: добровольцы, мобилизованные, кадровые офицеры и контрактники. Кстати, наша газета пишет регулярно об их подвигах. Но американскому контр-адмиралу никогда не понять ни их мотивов, ни их подвигов.

Российские летчики "обдули" всего лишь американский беспилотник. А все остальное сделал контр-адмирал Джон Кирби, официальный представитель, координатор и прочая, прочая, прочая. И сам "обдулся", и всю свою армию "обдул". Красавчик Джон. Только отойди подальше. Воняет-с. И совсем не храбростью и профессионализмом.

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