Юра Шатунов обрел свой последний приют на Троекуровском кладбище Фото: Соцсети

Юрий Шатунов скончался девять месяцев назад на пороге больницы. 23 июня 2022 года 48-летнему музыканту стало плохо во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. Похоронили солиста группы "Ласковый май" на Троекуровском кладбище в Москве. За могилой артиста бесплатно ухаживает детдомовец.

Жена и дети забросили могилу Юры Шатунова. Семья живет в Германии, где по воле певца развеяли его прах после кремации. А вторую часть предали земле в Москве.

Сейчас за могилкой Юры на общественных началах ухаживает неприметный седоволосый мужчина 58 лет. Евгений Васильевич каждую свободную минуту проводит на Троекуровском кладбище.

"Бывает, что и в будние дни даже из других регионов приезжают почтить память Юры. Звонят, пишут, просят показать могилку. Не совру если скажу, что поклонники приходят едва ли не каждый день", - рассказывает мужчина Orenburg.kp.ru.

За могилкой Юры Шатунова ухаживает 58-летний сирота Фото: Соцсети

Изредка ему помогают неравнодушные обыватели - кто руками, кто деньгами на расходные материалы. Работы хватает.

Одно лишь огорчает Евгения Васильевича - супругу певца Светлану и детей на погосте он ни разу не видел. Семья живет в Германии. О Шатунове его поклонник говорит с трепетом. И проводит параллели в судьбе друг друга: "Мы с ним во многом похожи. Я, как и он, вырос в детском доме, можно сказать, братья".