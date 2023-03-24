Кристина Орбакайте ошеломила публику бестактным поступком

Орбакайте на собственной премьере так и не появилась Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

"Любовь-Морковь" снова на экранах: 30 марта, после перерыва длиной в 12 лет, в кинотеатрах выходит четвертая часть семейной комедии с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте в главных ролях. На этот раз супругам Голубевым, которых играет нерушимый тандем, предстоит поменяться телами с... роботами. Да и с кем еще, если в первой части Куценко и Орбакайте менялись телами между собой, во второй - с детьми, в третьей - с родителями... Ну не в домашних питомцев же их утрамбовывать, в конце концов?

Алена Водонаева Фото: Иван МАКЕЕВ

По известной традиции светской Москвы первыми премьеру оценили знаменитости: вечером 23 марта гости собрались в кинотеатре в центре столицы, чтобы пройтись по красной дорожке и посмотреть кино на большом экране. Вот только дебют оказался смазан: репортеры и поклонники нетерпеливо переминались в ожидании Кристины Орбакайте, но виновница торжества на собственной премьере так и не появилась. Такое случается крайне редко и лишь при наличии веского повода, ведь актеры обычно связаны обязательствами - не только сыграть в картине, но и поучаствовать в её рекламной кампании.

Ирина Розанова Фото: Иван МАКЕЕВ

- Гастроли, плотный график, - лишь развели руками организаторы и добавили на всякий случай: "Никакой политики".

Ирина Безрукова Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот только последний концерт в большом гастрольном туре, по данным KP.RU, у дочери Примадонны прошел 9 марта в Омске - новых выступлений в графике Кристины не значится. Да и в видеообращении, которое артистка разместила в соцсетях, о причинах игнорирования премьеры она высказалась весьма туманно.

Елена Борщева Фото: Иван МАКЕЕВ

- Дорогие друзья, сегодня премьерный показ комедии "Любовь-Морковь. Восстание машин". Но я, к сожалению, не могу быть со своей группой, с моими коллегами, с Гошей - моим замечательным киномужем, со зрителями. Я душой с вами и обязательно посмотрю наш фильм 30 марта в кинотеатре, - пообещала Орбакайте, которая в последнее время закрыла комментарии в соцсетях и всячески избегает светских раутов из-за неудобных вопросов об уехавшей в Израиль Алле Пугачевой.

Эвелина Бледанс с сыном Семеном Фото: Иван МАКЕЕВ

Между тем, Гоша Куценко на красной дорожке отдувался "за себя и за того парня". Сначала актер позировал в одиночестве, а после, чтобы разнообразить картинку, явил перед камерами двух дочерей - девятилетнюю Женю и шестилетнюю Свету от второго брака с моделью Ириной Скриниченко. Сама жена к репортерам так и не вышла, и Куценко смело делился пикантными подробностями. Оказалось, ему запала в душу постельная сцена с Кристиной Орбакайте.

Бывший муж Волочковой Игорь Вдовин с женой Еленой Фото: Иван МАКЕЕВ

- Жалко, Кристинки сейчас нет, надеюсь ей тоже понравилась работа со мной в постели. Это было правда смешно. Вообще, семейная комедия - это самое сложное, что есть в кино, - поделился актер и поспешил в зал.

Анна Банщикова Фото: Иван МАКЕЕВ

Влад Лисовец Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Стриженов с дочерью Александрой Фото: Иван МАКЕЕВ

Режиссер Ренат Давлетьяров с гостями Фото: Иван МАКЕЕВ

Гости премьеры и съемочная группа Фото: Иван МАКЕЕВ

Гоша Куценко с дочками Женей и Светой Фото: Иван МАКЕЕВ