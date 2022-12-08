"Большая книга" назвала лауреатов 2022 года: Впервые в истории премии первые три места получили биографии

Победитель XVII сезона национальной литературной премии "Большая книга", писатель Павел Басинский с наградой в Доме Пашкова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Подведение итогов главной литературной премии "Большая книга" удивило однообразием выбора. В этом году фаворитом кулуарных мнений был Дмитрий Данилов с романом-антиутопией "Саша, привет", за которую Данилов уже получал в этом году премию "Ясная поляна".

Обычно лауреаты "Ясной поляны" так или иначе фигурируют в тройке награжденных "Большой книгой", но Данилов оказался в пролете, поскольку в этом году реальность проиграла пышному литературоведению разной степени актуальности. Впервые в истории "Большой книги" победили три биографии. Первого места удостоился Павел Басинский с "Подлинной историей Анны Карениной", о прототипе Анны. Второе место получил ректор Литературного института Алексей Варламов с книгой "Розанов" - биографией писателя Василия Розанова ("первого блогера по сути", - как отметил Варламов). Третьим стал Сергей Беляков с "Парижскими мальчиками", обстоятельно откомментированным дневником сына Марины Цветаевой. (Любопытная деталь, накануне автор обмолвился, что год не занимался сексом, чтобы лучше понять, что чувствует пятнадцати-шестнадцатилетний мальчик, которому недоступны женщины...)

Поскольку первые два автора являются представителями литературной номенклатуры, то награждение третьим местом собравшиеся восприняли двояко. С одной стороны, новизну беляковского текста мало кто из читателей разглядел, однако прозвучала точка зрения, что в книге была "хоть какая-то новизна в формулировке темы", а само награждение - третьим местом стало "данью остаткам приличия".

Писательница Гузель Яхина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Интересная история вышла с пресловутой Гузелью Яхиной. Как известно, этот автор всегда получает награды, но в этом году организаторы премии, очевидно, задались целью не задеть патриотических чувств читателей. Поэтому "Эшелон на Самарканд" промчался мимо денег, однако автора утешили призом зрительских симпатий.

Во время церемонии "гадали по книге": на вопросы русских классиков отвечали финалисты мероприятия. Все было тихо да гладко, но послевкусие осталось такое себе. Однотипные итоги, отсутствие книг в жанре "фикшн" совсем не вдохновили и наводили на мысли о том, что главным триумфатором церемонии стал тренд на "кабы чего не вышло".