«Бросила, потому что Гарик живет с бывшей женой»: Выяснилась причина разрыва Харламова с Катериной Ковальчук

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ

После развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов два года встречался со своей коллегой по фильму «Гусар» Катериной Ковальчук. Однако два месяца назад комик внезапно объявил, что снова одинок. Ни Гарик, не Катерина не комментировали свой разрыв. Теперь в их расставании подозревают Асмус.

Спустя два года после развода бывшие супруги обменялись в соцсетях взаимными упреками. Минувшим днем они вывалили в Интернет кучу подробностей о своей личной жизни. Кристина сообщила, что после расставания Гарик не оставил ей ни дома, ни денег. Шоумен в ответ проговорился, что они до сих пор живут вместе, в том самом доме раздора. Мол, бывшая жена по-прежнему на всем готовом – какие деньги ей еще нужны? Асмус молчать не стала и подтвердила, что Харламов угрозами заставил их с дочкой остаться в особняке на Рублевке и не дает переселиться в другое жилье. «Но это ненормальная ситуация», - считает актриса.

К этой и без того интересной беседе в соцсетях подключилась мама Гарика. Наталья Игоревна упрекнула Асмус в неблагодарности и сообщила, что тоже делит жилплощадь с сыном.

«После развода Кристина все еще живет в одном доме с бывшим мужем и свекровью. Принесите мне попкорна», - шутят в комментариях подписчики актрисы.

Оказывается, Асмус и Харламов до сих пор живут в одном доме. Фото: соцсети.

В Сети также обсуждают недавний роман Гарика. Все были уверены, что у Харламова и Ковальчук все серьезно, и что их отношения закончатся свадьбой. Влюбленные появлялись вместе на публике, Катерина очень подружилась с мамой Гарика и публиковала совместные снимки с ней на своей странице. Однако летом появились слухи, что Харламов и Ковальчук расстались. А в сентябре 41-летний шоумен подтвердил, что он снова завидный холостяк. Когда на премьере комедии «Ирония судьбы в Голливуде» журналисты спросили его: «Где ваша спутница?» - комик в ответ изумился: «Спутница? О ком вы говорите? Я пока одинокий волк». Шоумен признался, что в последнее время перестал следить за собой и снова набрал вес. Чем окончательно подтвердил свой статус холостяка.

Теперь поклонники по-новому взглянули на отношения Харламова с экс-возлюбленной. Они уверены, что Катерина бросила Гарика из-за того, что тот до сих пор живет под одной крышей с Асмус. Одно дело делить жилплощадь с мамой, и другое – с бывшей женой.

«Бросила, потому что Гарик до сих пор живет с Кристиной», «Ладно, если б жил только с мамой, но еще и с бывшей женой – это вообще странно. Понятно, почему Катерина не выдержала», - обсуждают в Сети.

Несмотря на одиночество, Харламов не унывает. Он уверен, что ему будет полезно побыть одному. «После восьми лет первого брака (до Кристины Асмус комик был женат на Юлии Лещенко. - Ред.), восьми лет второго это самое лучшее», - сообщил как-то шоумен.

Шоумен встречался с Катериной два года после развода. Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот Кристина уже давно счастлива в новых отношениях. В прошлом году Асмус призналась, что у неё появился возлюбленный – и тогда поклонники практически сразу предположили, что речь идет о ее коллеге по театру Романе Евдокимове. Кристина и Роман работают вместе в Театре Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Актриса не раз говорила, что она сейчас находится в абсолютной любви. Судя по всему, Евдокимова ничуть не смущает тот факт, что его девушка все еще живет с экс-супругом.