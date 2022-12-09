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Происшествия9 декабря 2022 7:24

Полиция вернула петрозаводской библиотеке издание Пастернака стоимостью более 1,5 миллиона рублей

Его похитила с целью продажи в столице посетительница библиотеки
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Борис Пастернак

Борис Пастернак

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Петрозаводске полицейские вернули в Национальную библиотеку книгу Бориса Пастернака «Избранное» 1948 года издания, которая была похищена этим летом.

«Установлено, что одна из посетительниц главного книгохранилища республики попросила принести в читальный зал сборник стихов великого русского поэта. А затем, взяв раритетное издание, покинула здание. Оперативники выяснили, что подозреваемая выехала из Петрозаводска на такси. Она направилась на север Карелии, а затем планировала уехать в Москву и затеряться в мегаполисе. Однако это ей не удалось. На вокзале карельского города Сегежа она была задержана полицейскими. Похищенная книга изъята», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность

Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность

Недавно следователю УМВД России по Петрозаводску удалось установить, что книга была похищена с целью перепродажи. Дело в том, что 25-ти тысячный тираж этого издания почти полностью был ликвидирован в 1948 году из-за стихотворение «Зимняя ночь» (сохранилось всего несколько экземпляров, разосланных в библиотеки страны до уничтожения).

«Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность, а в денежном эквиваленте оценивается в 1,4 миллиона рублей», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Заместитель министра – начальник Следственного управления МВД по Республике Карелия полковник юстиции Андрей Дмитриев встретился с директором Национальной библиотеки Мариной Никишиной и передал ей похищенный раритет.

«Сборник стихов Бориса Пастернака вернулся на стеллаж Отдела редких фондов Национальной библиотеки Республики Карелия», - добавила Ирина Волк.

После всех этих событий библиотеке стоит задуматься о репринте издания. Ведь интерес приведет в библиотеку не только тех, кто захочет познакомиться со стихами поэта.

Отметим, что в 2018 году на аукционе «Литфонда» в Москве издание стихов Бориса Пастернака «Избранное» 1948 года было продано за более серьезную сумму. Книга в 160 страниц, по заявлению аукционного дома, впервые была предложена на российских торгах, и она «сразу же стала объектом борьбы телефонов и интернета, в ходе которой подорожала до 5 миллионов рублей».

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ