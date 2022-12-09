Полиция вернула петрозаводской библиотеке издание Пастернака стоимостью более 1,5 миллиона рублей

Борис Пастернак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Петрозаводске полицейские вернули в Национальную библиотеку книгу Бориса Пастернака «Избранное» 1948 года издания, которая была похищена этим летом.

«Установлено, что одна из посетительниц главного книгохранилища республики попросила принести в читальный зал сборник стихов великого русского поэта. А затем, взяв раритетное издание, покинула здание. Оперативники выяснили, что подозреваемая выехала из Петрозаводска на такси. Она направилась на север Карелии, а затем планировала уехать в Москву и затеряться в мегаполисе. Однако это ей не удалось. На вокзале карельского города Сегежа она была задержана полицейскими. Похищенная книга изъята», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность

Недавно следователю УМВД России по Петрозаводску удалось установить, что книга была похищена с целью перепродажи. Дело в том, что 25-ти тысячный тираж этого издания почти полностью был ликвидирован в 1948 году из-за стихотворение «Зимняя ночь» (сохранилось всего несколько экземпляров, разосланных в библиотеки страны до уничтожения).

«Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность, а в денежном эквиваленте оценивается в 1,4 миллиона рублей», - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Заместитель министра – начальник Следственного управления МВД по Республике Карелия полковник юстиции Андрей Дмитриев встретился с директором Национальной библиотеки Мариной Никишиной и передал ей похищенный раритет.

«Сборник стихов Бориса Пастернака вернулся на стеллаж Отдела редких фондов Национальной библиотеки Республики Карелия», - добавила Ирина Волк.

После всех этих событий библиотеке стоит задуматься о репринте издания. Ведь интерес приведет в библиотеку не только тех, кто захочет познакомиться со стихами поэта.

Отметим, что в 2018 году на аукционе «Литфонда» в Москве издание стихов Бориса Пастернака «Избранное» 1948 года было продано за более серьезную сумму. Книга в 160 страниц, по заявлению аукционного дома, впервые была предложена на российских торгах, и она «сразу же стала объектом борьбы телефонов и интернета, в ходе которой подорожала до 5 миллионов рублей».