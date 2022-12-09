Героями спецоперации «Z» стали первые мобилизованные

Гвардии старший лейтенант Виктор ЧЕЛНОКОВ

Сегодня страна отмечает День Героев Отечества. Возрожден этот праздник был недавно, а корнями он уходит во времена правления императрицы Екатерины II, к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца.

С тех времен череда наших героев-соотечественников бесконечна и многолика. Но они пронесли сквозь века и поколения свою беззаветную любовь к Родине и верность воинскому долгу.

Сегодня мы назовем имена героев Отечества, что еще полтора месяца назад жили обычной жизнью. Они полностью посвящали себя работе, бизнесу, семьям, увлечениям.

После повестки из военного комиссариата бегать не стали. Как и многие другие рядовые, сержанты, ефрейторы и офицеры запаса прибыли на сборный пункт, прошли переобучение, слаживание на полигонах, получили обмундирование, личное оружие, отправились в зону специальной военной операции и уже успели получить свои первые государственные награды в СВО.

Сегодня они самоотверженно защищают нашу Родину на передовой. Они уверены, что у врага нет ни малейшего шанса на успех. А все потому, что Россия сражается за правое дело.

УДЕРЖАЛ ВАЖНЫЙ РУБЕЖ

Гвардии старший лейтенант Виктор ЧЕЛНОКОВ

«После поступления информации от разведподразделений о движении диверсионно-разведывательной группы противника в направлении района обороны российских подразделений, мотострелковая рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Виктора Челнокова оперативно выдвинулась на указанный рубеж и заняла оборону. Уничтожив диверсантов Челноков дал команду гранатометчикам и пулеметчикам сменить позицию. После уничтожения диверсионно-разведывательной группы националисты перешли в наступление при поддержке бронетехники. Благодаря грамотному решению гвардии старшего лейтенанта Челнокова гранатометчики, использовав эффект неожиданности, метким огнем уничтожили танк и 2 боевые машины пехоты противника. Потеряв поддержку бронетехники и понеся потери от сосредоточенного огня мотострелковой роты противник отступил. Оперативные, выверенные и грамотные действия мотострелковой роты под командованием гвардии старшего лейтенанта Виктора Челнокова позволили удержать важный оборонительный рубеж, не допустить прорыва противника, перейти основным силам в контрнаступление и захватить тактически важный район».

ВЫНЕС ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА РАНЕНЫХ

Старший лейтенант медицинской службы Хамзат ИБРАГИМОВ

«Старший лейтенант медицинской службы Хамзат Ибрагимов находясь под артиллерийским огнем противника оказывал неотложную медицинскую помощь раненым на месте. Часть военнослужащих, получившая незначительные повреждения, продолжала вести бой, а более тяжелых раненных Ибрагимов эвакуировал в безопасное место. Хамзат Ибрагимов лично вынес из-под огня противника в безопасное место трех раненых российских военнослужащих, которые не могли сами передвигаться, чем спас им жизнь. Стойкость и профессионализм старшего лейтенанта медицинской службы Хамзата Ибрагимова позволили минимизировать потери личного состава мотострелков и сохранить жизни военнослужащим».

УНИЧТОЖИЛ 70 ДИВЕРСАНТОВ

Подполковник Сергей ИШЕВСКИХ

«Мотострелковому батальону, под командованием подполковника Сергея Ишевских была поставлена задача по организации обороны одного из стратегически важных участков местности. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку наступления и подвергли оборонительные позиции батальона Сергея Ишевских массированному артиллерийскому обстрелу.

Подполковник Сергей ИШЕВСКИХ

После поступления информации от разведчиков о движении диверсионно-разведывательной группы противника в направлении российских войск, мотострелковые подразделения подполковника Ишевских оперативно организовала оборону. В ходе ожесточенных боев подразделением Сергея было уничтожено до 70 боевиков, 2 БМП и 1 танк. Несмотря на многократно превосходящие силы, понеся значительные потери, противник был вынужден отступить. Смелые и самоотверженные действия подполковника Сергея Ишевских и профессионализм его подчиненных позволили удержать занимаемый рубеж и создать условия для развития успешного наступления основных сил».