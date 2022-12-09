Радио "КП" разыгрывает участок земли! Третий сезон

Игра состоится 24 декабря в полдень по московскому времени в прямом эфире радио

Есть на Радио "Комсомольская правда" традиция. Каждый Новый год мы делаем наших слушателей счастливыми! У вас есть уникальная возможность - выиграть участок земли на 15 соток. Коттеджный поселок "Новая Жизнь" находится в живописном и экологически чистом Ржевском районе Тверской области, неподалеку от реки Волги.

Игра состоится 24 декабря в полдень по московскому времени в прямом эфире радио "КП". Принять участие может каждый!

В прошлом году за несколько недель мы получили более 5 000 заявок на участие. В этом — успеете и вы! Встретьте Новый год в статусе землевладельца! Во-первых, это звучит гордо. Во-вторых, это выглядит красиво! В-третьих, земля в наши дни - самая надежная валюта! Удачи, дорогие читатели и слушатели.