Зоя Бербер: «Я и с президентом, и с бомжом буду общаться одинаково - наравне. Так меня воспитали!»

Зоя Бербер на радио "Комсомольская правда" Фото: Денис КОРСАКОВ

«Тайный Санта» - романтическая комедия, построенная по проверенному временем канону. Мужчина и женщина в начале терпеть не могут друг друга, а потом вместе проходят через разнообразные приключения и начинают соображать, что они друг для друга созданы. Напоминает и голливудские фильмы, и советскую классику - «Иронию судьбы» или «Служебный роман».

В данном случае мужчину (его играет Роман Курцын) зовут Максим, а женщину (Зоя Бербер) - Светлана, они работают в одной фирме и уживаются как кошка с собакой. Меньше всего на свете им хотелось бы вместе встречать Новый год. Но судьба распоряжается так, что перед праздником они вдвоем оказываются в загородном доме отдыха. И этот Новый год изменит в их жизни все…

- Я очень люблю романтические комедии, - рассказывает Зоя. - Это всегда красивая картинка, открытые, живые глаза актеров, классные шутки… Почти все голливудские фильмы, снятые в этом жанре примерно с 1995 года и до середины 2000-х, я смотрела с огромным удовольствием. До сих пор люблю и легкие картины с Мэттью МакКонахи, и классику - будь то «Служебный роман» или «Красотка».

«МАМА ПЕРЕЖИВАЕТ, ГОВОРИТ «ДОЧЕНЬКА, ДИПЛОМ ЖЕ НУЖЕН!»

- Вы сейчас не только активно снимаетесь в кино, но и сотрудничаете сразу с двумя театрами: Московским Губернским и Театром сатиры…

- А раньше, до рождения Надежды, я была приглашенной актрисой в театре имени Ермоловой. И, кстати, надеюсь еще поучаствовать там в прекрасном проекте Олега Меньшикова «Кино на сцене» - Олег Евгеньевич, если вы это читаете, обратите внимание! (Улыбается). Я туда попала по приглашению режиссера Сергея Землянского, он мой хороший друг на протяжении вот уже 11 лет: еще в Перми мы вместе работали на «Горе от ума». И вот сначала я сыграла в Театре Ермоловой Тамару в его «Демоне», потом Сергей пригласил меня в Московский Губернский театр играть в «Калигуле», а сейчас в Театре Сатиры я играю в его «Арбенине. Маскараде без слов» с Максимом Авериным.

- Землянский любит ставить «пластические спектакли», где не произносится ни одного слова.

- И мне это дается намного легче, чем спектакли с репликами. Почему, не знаю. Может, оттого, что тело с юности заряжено на хореографию - я ведь училась в хореографическом колледже. Как-то увидела фильм о постановках Пины Бауш, где было много новелл, построенных только на пластике тела. Вроде бы танец - но на самом деле маленькие, законченные истории. И я подумала: «Вау, это мне так близко!» Даже не могу вам объяснить почему, - но мне понятна психофизика тела, весь этот процесс включения себя в танец, а танца в жизнь. И, когда мы работали с Сергеем над грибоедовской Софьей, быстро осознали, что мы - с одной планеты.

- Вы в этом году официально вошли в труппу Театра сатиры. Вообще-то театральный мир часто описывают как террариум. Как раз про Театр сатиры, каким он был в 70-е годы, написала книгу «Андрей Миронов и я» Татьяна Егорова - тогда, судя по ее словам, многие актеры и особенно актрисы готовы были друг друга буквально загрызть в битвах за роли и внимание режиссеров. Вы замечаете сейчас что-то подобное?

- Конечно, театр – это закрытый мир, большая семья. Когда я училась, проводила в театре много времени, и… мне в эту семью в результате не захотелось. Мне было сложно все время учитывать иерархию, думать о том, кто в системе выше, а кто ниже, кто более заслуженный, а кто - менее. Не то что я невоспитанный человек, просто подход у меня другой. Мне кажется, я и с президентом, и с бомжом буду общаться одинаково, наравне - так меня воспитали. Соответственно, в театре я все время была белой вороной. И в конце концов сказала себе, что буду только изредка подключаться к постановкам на правах приглашенной актрисы. Но потом мы познакомились с Сергеем Ишхановичем Газаровым, художественным руководителем Театра сатиры. Он интереснейший человек, с большими планами. Не мягкий. Но он меня очаровал. Спросил: «Пойдешь к нам в труппу? Как приглашенную брать не буду. Пошли! Хватит бегать». Я согласилась. Но вот уже год из-за съемок и очень напряженного графика у меня не получается подключиться к новым проектам, помимо «Маскарада». Пока это терпят, говорят мне: «Ладно, мы тебя дождемся…»

- Вы не окончили из-за съемок в «Реальных пацанах» Пермский институт культуры.

- Да, высшего образования у меня формально нет. Но я не жалею. Однажды я рискнула, предпочла «Пацанов» учебе - и получила гораздо большее, чем диплом. Кстати, не факт, что я доучилась бы до него, если бы осталась! Мне кажется, меня все равно что-нибудь увело бы из института, я бы переключилась на что-то другое… Я же до конца не верила, что стану дипломированной актрисой. И не могу сказать, что у меня были хорошие оценки по предметам, кроме актерского мастерства. Я была лентяечка, вечно прогуливающая, где-то бегающая…

А в результате - есть проект, который стал народным. Есть любовь зрителей. Есть много работы. Есть замечательные люди, с которыми я познакомилась. Я даже не думала, что когда-нибудь соприкоснусь с тем же Олегом Евгеньевичем Меньшиковым, с Сергеем Витальевичем Безруковым и десятками, десятками замечательных актеров и режиссеров… Хотя мама до сих пор переживает, говорит: «Доченька, диплом же нужен». Я отвечаю: «Мамочка, ты уверена? Диплом денежку не принесет». Она все понимает, но… Хочется ей, чтобы у меня была бумага с печатями!

«ОЧЕНЬ СЛОЖНО НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ СПАСАТЬ МИР»

- Вы одна из немногих актрис, открыто признающихся в любви к фильмам Marvel. Вообще-то чаще поджимают губы: говорят, что это кино для подростков, что там нет психологии…

- Ну, если вам не нравится - смотрите другое кино! А я в этом вижу большую работу режиссера и артистов. Попробуйте встать перед зеркалом и на полном серьезе, так, чтобы самому себе поверить, сказать: «Я спасу этот мир!» Это крайне сложно. Но они это делают, - а ты смотришь и вдруг действительно веришь, что синяя женщина сейчас возьмет и спасет планету. Можно говорить, что это кино для детей и подростков, но… У них правильно работает фильтр: фильм, в котором есть фальшь, они смотреть не будут.

- Вам не хотелось стать режиссером, как стали, например, Оливия Уайлд или Мэгги Джилленхол?

- Конечно, очень хочется, но мне нужно подучиться. Я могу разобрать сцену с артистами по эмоциональной части, но опыта в том, что касается мизансцен, полного разбора сценария, у меня еще нет. К этому надо идти, учиться, посвящать этому много времени. Где-нибудь лет с 60 начну. А может, и раньше.

- У меня создалось ощущение, что ваш любимый персонаж – это главная героиня «Проекта «Анна Николаевна».

- Да.

- Есть шансы на продолжение этой истории?

- Не знаю. Пока все поставлено на паузу. У ребят из компании «Среда» много классных новых проектов, за которыми я слежу, радуюсь их успехам - и пока их не тревожу. Хотя Анну Николаевну искренне люблю и скучаю по ней. Я ведь создавала ее сама, от и до. Конечно, у нас были режиссеры, но в этом образе столько моих находочек! Я лично уговаривала оператора, например: «Сейчас героиня встанет и наденет перчатки, давай это снимем на контровом свете». Он говорит «Это сложно. Тебе нужно будет вставать в определенную точку, очень точно повернуть голову…» Но я настаивала, просила: «Ну, пожалуйста!..» И мне иногда делали подарки. И получалось очень красиво - как в супергеройском кино. Анна Николаевна - она же супергероиня, как ее можно не любить?..

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Зоя Бербер родилась в Перми 1 сентября 1987 года. После школы училась в хореографическом колледже, затем поступила в Пермский государственный институт искусства и культуры, но, когда до выпуска оставалось не так много, взяла академический отпуск, чтобы сняться в «Реальных пацанах» - и так и не вернулась в вуз. Через год после премьеры она уже была одной из самых популярных молодых актрис в стране (и вошла в пятерку самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim). Большой популярностью пользовался и другой комедийный сериал, вышедший на канале ТНТ - «Проект «Анна Николаевна», где Зоя сыграла полицейского-андроида, направленного на испытания в ОВД провинциального города. Также снималась в сериалах и фильмах «Фарца», «Девушки бывают разные», «Новогодний ремонт», «Чума!», «Стендап под прикрытием», «Триггер-2».