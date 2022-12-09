Поручения президента выполняются

Командование воинских частей отличившимся студентам вручило почетные грамоты.

ПОДТЯНУТЬ ЗНАНИЯ МОЖНО БУДЕТ В ДРУГИХ ВУЗАХ

- Мне кажется, сложно сразу вернуться в аудиторию и начать хорошо учиться, - говорит только что демобилизованный студент-историк. - Сегодня мы сидим в окопах, а завтра - на занятиях, хотя и дистанционно. А ведь еще столько всего нужно будет нагнать из упущенного.

Сомнения молодого человека неудивительны. Еще недавно он был в центре боевых действий. Но после распоряжения Президента России Владимира Путина о демобилизации студентов вернулся домой, где вместе с такими же, как и он, ребятами принял участие во встрече с первым замруководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

- С министерством образования мы обсудили необходимость закрепления преподавателя-наставника, который с каждым по индивидуальному плану будет работать, - сообщил Сергей Кириенко. - Надо максимально быстро нагонять упущенное, чтобы не теряли время, чтобы год не потеряли. Поэтому программу под вас соответствующим образом адаптируют. Кроме того, в Луганске все вузы работают в очном режиме. В Донецке это пока, к сожалению, невозможно. Онлайн знания не подтянешь, поэтому можно организовать поездку в другие российские вузы. Я поставил задачу, чтобы уже в декабре - январе хотя бы на несколько недель можно было съездить в ведущие вузы страны.

Встреча демобилизованных студентов с Сергеем Кириенко и Денисом Пушилиным прошла неформально. В завершение ее вернувшимся с передовой торжественно вручили боевые награды.

ТЕХ, КТО УЧИЛСЯ ПЛАТНО, ПЕРЕВЕДУТ НА БЮДЖЕТ

Так как нагнать однокурсников будет непросто, принято решение, что для демобилизованных будут составлены индивидуальные учебные планы.

- Когда ребят мобилизовали, мы приняли решение, как и все другие вузы, отправить их в академические отпуска, - говорит ректор Донецкого национального университета экономики и торговли Светлана Дрожжина. - По возвращении достаточно написать заявление, что молодой человек возвращается к образовательному процессу в свою же группу. Но за это время образовались академические задолженности, поэтому будет отрабатываться индивидуальный план обучения, за каждым будет закреплен куратор. А если во время участия студента в боевых действиях его группа окончила, допустим, бакалавриат, под руководством своего наставника и он сможет защититься, сдать экзамены и поступить в магистратуру.

ПОПРОСИЛИСЬ ОБРАТНО НА ФРОНТ

Среди студентов немало и тех, кто решил остаться на передовой. За 9 месяцев, что парни принимали участие в боевых действиях, они успели получить военную профессию. На встречу с Сергеем Кириенко и Денисом Пушилиным пятеро недавних солдат пришли в военной форме.

- Почему в форме? Решили дальше служить? - спросил врио главы ДНР.

- Да!

- Моя принципиальная позиция - сначала всех учащихся вузов демобилизовываем. А уже потом те, кто хочет, подписывают контракт.

Первокурснику, оказавшемуся среди тех пятерых, кто решил остаться в рядах, предложили окончить военное училище и стать офицером. С каждым из остальных - отдельный разговор.

Никита Машков.

Многие из молодых людей, как, например, 19-летний Никита Машков, хотят использовать полученные навыки на благо Донбасса. А потом и вовсе стать военными.

- Я был мобилизован 11 марта 2022 года, я сапер, - рассказал он. - До армии учился в техническом университете. Разминированию меня обучали в части, а потом я получал уже практический опыт. Нас отправили в Мариуполь, я принимал активное участие в зачистке города, разминировании «Азовстали». И я решил остаться в армии, понимая, что людей с такими навыками очень мало, а необходимость в очищении территории от опасных предметов у нас в республике очень большая. Мне даже нравится этим заниматься! Думаю, что по окончании контракта я вернусь к учебе, а потом свяжу свою жизнь с военной сферой. Родные поддержали меня в моем решении.

ВАЖНО

С 20 ноября в ДНР запустили круглосуточную горячую линию по вопросам демобилизации студентов. Каждый из них получит статус и удостоверение участника боевых действий (и все полагающиеся по российскому законодательству льготы). Всем ребятам гарантировано предоставление психологической помощи. А тех, кто учился платно, переведут на бюджет.

Номер горячей линии по вопросам демобилизации студентов и мобилизации в ДНР 45-0-45