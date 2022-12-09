Минобороны России взялось за уничтожение артиллерии ВСУ

За сутки ликвидировано шесть реактивных систем залпового огня производства США и ФРГ, несколько позиций с украинскими пусковыми установками

Артиллеристы Минобороны России показывают мастер-класс контрбатарейной борьбы на всех направлениях СВО.

Как стало известно на прошедшем брифинге Минобороны России оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183-х районах.

Только за сутки в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение 6 пусковым установкам реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS II» производства ФРГ.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также сообщил, что в районе населенного пункта Дружба уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, в районе населенного пункта Золочев - пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», в районе населенного пункта Северск - реактивная система залпового огня «Ураган», а в районе населенного пункта Красный Лиман сразу три установки реактивной системы залпового огня «Град».

Кроме того, в населенном пункте Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Также идет планомерное уничтожение личного состава ВСУ: на Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 50, на Донецком направлении более 30, на Южно-Донецком до 80.

Также в боях сожжены десятки танков, бронетранспортеров и автомашин ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

341 - самолет.

181 - вертолет.

2643 - беспилотных летательных аппарата.

392 - зенитных ракетных комплекса.

7043 - танка и других боевых бронированных машин.

924 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3668 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7522 - единицы специальной военной автомобильной техники.