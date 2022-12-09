Минобороны России взялось за уничтожение артиллерии ВСУ

За сутки ликвидировано шесть реактивных систем залпового огня производства США и ФРГ, несколько позиций с украинскими пусковыми установками
Артиллеристы Минобороны России показывают мастер-класс контрбатарейной борьбы на всех направлениях СВО.
Как стало известно на прошедшем брифинге Минобороны России оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183-х районах.
Только за сутки в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение 6 пусковым установкам реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS II» производства ФРГ.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также сообщил, что в районе населенного пункта Дружба уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, в районе населенного пункта Золочев - пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», в районе населенного пункта Северск - реактивная система залпового огня «Ураган», а в районе населенного пункта Красный Лиман сразу три установки реактивной системы залпового огня «Град».
Кроме того, в населенном пункте Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Также идет планомерное уничтожение личного состава ВСУ: на Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 50, на Донецком направлении более 30, на Южно-Донецком до 80.
Также в боях сожжены десятки танков, бронетранспортеров и автомашин ВСУ.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
341 - самолет.
181 - вертолет.
2643 - беспилотных летательных аппарата.
392 - зенитных ракетных комплекса.
7043 - танка и других боевых бронированных машин.
924 - боевые машины реактивных систем залпового огня.
3668 - орудий полевой артиллерии и минометов.
7522 - единицы специальной военной автомобильной техники.