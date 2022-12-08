Только не мобильник! Россияне признались, какие подарки не хотели бы получить на Новый год

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дожили! Ни микроволновка, ни даже мобильник с телевизором нам уже не в радость: рейтинг самых нежеланных новогодних презентов неожиданно возглавила техника. Следом в антирейтинге подарков идут сувениры, алкоголь и косметика-парфюмерия (подробнее см. «Только цифры»). Чтобы это выяснить, мы обратились к нашим подписчикам в соцсетях с вопросом: Какой подарок вы бы не хотели получить на Новый год?

Прикинула для себя – что бы я хотела получить в подарок на Новый год? И пришла примерно к тем же выводам, что и подписчики «Комсомолки» в соцсетях. Ни техники, ни гаджетов, ни алкоголя, ни косметики. Во-первых, все эти вещи из той категории подарков, которые хочется выбрать самому, чтобы было по душе. А, во-вторых, сегодня есть прекрасная альтернатива любому подарку – это сертификаты в тот или иной магазин. Правда, выбирать сертификат нужно с умом и прицелом на будущее, особенно если речь идет о западных брендах. Вдруг опять грядет очередная волна «бегства» из России и останется счастливый обладатель сертификата ни с чем. Все это мы уже проходили весной нынешнего года.

- Нежелание получать в подарок технику отчасти связано с текущей экономической ситуацией (имеется в виду уход многих иностранных производителей, - Ред.). Сейчас непонятно, какую технику покупать. Мало доверия даже проверенным брендам. Ведь случись что с техникой, куда бежать ее ремонтировать? Будет ли она на гарантии? Поэтому такие покупки люди будут оттягивать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. А вообще, лучший подарок - тот, что согласован заранее, - считает психолог Наталья Панфилова.