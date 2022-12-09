Что же мы такими наивными были? Почему Россия верила Западу, подписывая Минские соглашения

Минск, февраль 2015 г. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд перед началом переговоров. Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны лишь для того, чтобы дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией, стали, с одной стороны, сенсацией, а с другой — лишь подтвердили то, что все знали и так. Слова Меркель в очередной раз показали, что дипломатические ходы нужны были Украине только для того, чтобы подготовиться к войне.

С просьбой прокомментировать откровения фрау Меркель ведущие утреннего шоу «Что будет» на радио «Комсомольская правда» обратились к эксперту Ассоциации военных политологов, заведующему кафедрой политологии и социологии университета имени Плеханова Андрею Кошкину.

- Вы как тогда смотрели на Минск-1 и Минск-2? - спросил Иван Панкин. - Ведь вся эта история показала, что военные действия должны заканчиваться безоговорочной победой одной из сторон и подписанием капитуляции. А если есть какие-то мирные договоренности, это значит, что они рано или поздно продолжатся...

- Да, в 2014 году надо было завершить наш успех – Илловайск и Дебальцево давали нам такую возможность. Но история не терпит сослагательного наклонения, и сейчас нет смысла говорить, что надо было делать. Выступление Меркель мне кажется очень удачным. Оно сопряжено со словами Порошенко. Он тоже совершил политический каминг-аут, когда говорил, что подписал Минские соглашения, чтобы выиграть время и построить на Украине новую армию. И именно для того, чтобы воевать с Россией.

Когда теперь то же самое сказала Меркель, мне очень понравилось высказывание официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что это может стать предметом для международного трибунала. Они хотят создать трибунал против России, но давайте сначала разберемся с Францией и Германией, которые выступали гарантами Минских соглашений! Получается, они заранее знали, что вводят в заблуждение все мировое сообщество тем, что подписывают эти соглашения. Они требовали их выполнения, а на самом деле готовили из Украины анти-Россию. Пичкали ее вооружением, боевой техникой, рвали все, что связано с Россией в идеологическом и гуманитарном плане. А откровенное обнищание украинского общества позволило быстро набрать и мобилизовать вооруженные силы Украины и направить их против России.

Будут ли вот такие тезисы раскручивать информационные ресурсы коллективного Запада? Маловероятно. Но мне кажется, что специальный международный трибунал, который они придумали для информационно-пропагандистской атаки на Россию, будет, скорее всего, спущен на тормозах.

- А что же мы такими наивными были? - спросил второй ведущий «Что будет» Игорь Виттель. - Мы что, не видели перестройку украинской армии и наращивание мощи? Мы верили своим западным партнерам? Или нам почему-то тоже была выгодна эта пауза?

- Все эти вопросы, конечно, сейчас возникают у всех. Я думаю, первое - это то, что мы должны были вывести наших надежных союзников армию и флот — на уровень, позволяющий чувствовать уверенность в дальнейших шагах на внешнеполитической траектории. Но есть еще один момент: Владимир Владимирович прекрасный переговорщик, и он делал тогда все для сохранения стабильности в Европе. Я бы не сказал, что мы «доверились». Мы просто искали возможность сохранить в Европе мир. Сейчас в это никто не верит, потому что всем голову повернули набекрень. А мы на самом деле соблюдали минские соглашения, чтобы сохранить мир. Им, Украине и Европе, дол определенного времени это было выгодно. Но как они сохраняли мир? Уничтожали русский народ на Донбассе! А канцлер Олаф Шольц улыбался и говорил – какой там геноцид. И это правнук генерал-лейтенанта, который занимался геноцидом русского народа на Ленинградском фронте…

А мы до последнего пытались сохранить мир. Посмотрите, когда открыто провели Совет Безопасности России, наш президент не сразу не объявил решение. Он позвонил Макрону, Шольцу – сказал: мы еще не приняли решение о признании республик Донбасса, давайте все-таки сделаем что-то, чтобы не допустить кровопролития. Нет, они категорически отказались. А потому что они по-другому не могут поступать, они находятся в канаве, которую задал Вашингтон, они только выполняют указания из Вашингтона. И вы знаете, что даже японцы посчитали, что боевые действия начались не 24 февраля, а 15 февраля, когда усилилась интенсивность артобстрелов жилых кварталов Донецка. Речь идет о том, что с 15 до 23 февраля интенсивность выросла в 60 раз. Точнее, от 30 до 60 раз, это японцы подсчитали. Это была артподготовка для того, чтобы после нее зайти на Донбасс и вырезать все русскоязычное население. Мы просто упредили, спасли наших людей, они теперь жители нашей территории. И, естественно, что в этой ситуации мы поступили абсолютно правильно.