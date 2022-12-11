В Татарстане стартовал проект по организации производства легких коммерческих автомобилей

На заводе СОЛЛЕРС стартовал проект по организации производства легких коммерческих автомобилей Атлант и Арго Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Модели Атлант полной массой от 2,5 т до 4,2 т оснащены дизельным двигателем 139 л.с., либо 150 л.с. экологического класса Евро 5. Арго имеет полную массу от 2,5 т до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с., либо с бензиновым двигателем 147 л.с. класса Евро 5. Это компактный, маневренный автомобиль бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Предприятие расположено в Татарстане. Группа "Соллерс" объединяет Ульяновский автомобильный завод, промплощадку Заволжского моторного завода, предприятие «Соллерс Алабуга» и производственную площадку во Владивостоке, перезапуск которой состоится в 2023 году. В состав "Соллерс" также входит инжиниринговый центр полного цикла "Соллерс Инжиниринг" и оператор услуг аренды и подписки на автомобили "Соллерс Транспортные решения". Автомобили будут участвовать в государственной программе льготного лизинга.

«Автомобили СОЛЛЕРС заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых легких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году. Программа локализации новой линейки коммерческих автомобилей будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси и изделий из пластика. В проекте будет задействован весь текущий персонал завода», – отметил Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.

ООО «УАЗ – Штамповочное производство» - один из участников нацпроекта «Производительность труда». Одна из его возможностей - льготные займы Фонда развития промышленности на модернизацию производства, которые доступны предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда». Сейчас одна из ключевых задач, которая стоит перед всеми отраслями - улучшить качество отечественных товаров и увеличить объем производства, причем с минимальными затратами. Именно в этом помогает национальный проект «Производительность труда» - делает работу предприятий эффективнее, находит скрытые резервы и увеличивает количество выпускаемых товаров. Нацпроект запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более 4 тысяч предприятий. Задача нацпроекта - обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.