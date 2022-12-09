Юрий Скуратов: Даже сейчас, во время спецоперации, отменять мораторий на смертную казнь не стоит

Юрий Скуратов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России Владимир Путин, встречаясь на днях с членами Совета по правам человека, в очередной раз заявил, что он против возврата смертной казни.

Той же - президентской - позиции придерживаются и в Верховном суде России. Его председатель - Вячеслав Лебедев - также недавно, выступая на съезде судей, заметил: для того, чтобы вернуть смертную казнь, надо поменять Конституцию.

А вот зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев - в связи с попытками диверсий на российской территории - «допустил отмену моратория на смертную казнь для украинских диверсантов». И ещё он отметил, что «в рамках нынешней Конституции России мораторий на смертную казнь может быть преодолен» в случае необходимости «при изменении правовых позиций Конституционного суда Российской Федерации».

Эти темы мы обсудили с известным российским правоведом и специалистом по международному праву Юрием Скуратовым.

… - Я считаю, - сразу же заметил он, - что, во-первых, сама эта дискуссия возникла в связи с тем, что мы вышли из-под действия Европейского суда по правам человека и приостановили, по сути, членство в Совете Европы. И вот сейчас некоторые говорят, что - давайте, в том числе, откажемся от запрета на смертную казнь.

- Правильно - от моратория.

- От моратория, да, и будем применять.

Ну, моя позиция… Мне кажется, что даже такое временное охлаждение отношений с Европой и с европейскими конвенциями не является основанием для того, чтобы менять нашу точку зрения в этом вопросе.

- Почему, Юрий Ильич?

- Потому что мы ведь осознанно на себя брали эти обязательства – во-первых.

Во-вторых, перестроили свою судебную, пенитенциарную систему - для того, чтобы обходиться без смертной казни.

И, по сути, это уже стало составной частью нашего правопорядка в стране и я не вижу серьезных оснований для того, чтобы менять эту ситуацию.

Плюс - предполагаемого роста преступности после отмены смертной казни, после введения моратория, не случилось.

- Серьезно?

- Более того, вспоминаю обращения ко мне (как к Генпрокурору. - А.Г.) отдельных осуждённых, приговорённых к пожизненному заключению, чтобы в отношении них привели в исполнение смертный приговор.

Поэтому, это достаточно такой серьезный вид наказания.

- Пожизненное.

- Да.

Поэтому я считаю, что нет оснований для отмены моратория.

Ну, а что касается изменения Конституции, то, в принципе, можно и без него, конечно, обойтись, если такой целью задаться.

- Вернуть все же смертную казнь.

- Потому что статья 20 говорит о том, что впредь она может применяться в случаях, установленных федеральным законом.

Если мы захотим, мы это можем сделать, но я считаю, что этого делать пока не целесообразно. Все же общество прошло определенный этап гуманизации нашего уголовного и уголовно-исполнительного права и мы вполне можем обойтись без нее.

- А вот вы такую фразу произнесли, что пенитенциарная система перестроена в связи с отменой смертной казни, в смысле, там теперь нет помещений... в которых приговоры приводят в исполнение? Нет таких подразделений - для расстрелов.

- Нет, я это использовал для того, чтобы сказать, провести мысль о том, что есть специальные тюрьмы, где отбывают пожизненное заключение наши осужденные и они (тюрьмы) приспособлены для реализации этой меры. И в этом смысле произошло обновление самой системы, и мы можем и дальше, так сказать, обходиться без смертной казни.

- Понял. Спасибо огромное.