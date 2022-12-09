Экопремия «Комсомольской правды»: В Москве прошло торжественное награждение участников

Речь председателя Всероссийского общества охраны природы, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова на церемонии награждения участников Экопремии "Комсомольской правды". Фото: Михаил ФРОЛОВ

От Москвы до Владивостока, от крупных предприятий до муниципальных библиотек – таким получился «разбег» участников второго сезона нашей Национальной экологической премии. Напомним, что в нынешнем году экопремия KP.RU была посвящена четырем стихиям - воде, воздуху, лесу, земле. Всего было 7 номинаций – «Эколидер», «Экоинициатива», «Экопродукт», «Мы в ответе», «Экопредприятие», «Экорегион», «Экотехнология».

Эту премию мы учредили по инициативе нашего главного редактора Владимира Николаевича Сунгоркина прежде всего как профессиональную награду Медиагруппы «Комсомольская правда» для лучших экологических практик, технологий и проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений. Ее основная миссия - подчеркнуть важность бережного отношения к природе. Задачи проекта: поддержка бережного отношения к окружающей среде; продвижение экологических технологий, инициатив и достижений промышленности, бизнеса, науки, экоактивистов и т. д.; популяризация лучших примеров природоохранных практик. Но самое главное - объединить усилия власти, НКО, бизнеса, науки, СМИ и общественников для разработки идей по защите окружающей среды.

Памятные призы Экопремии "Комсомолки". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего в этом году было зарегистрировано 148 заявок и это в 2 раза больше в сравнении с прошлым годом! Наблюдательный и Экспертный Советы Премии, внимательно изучив все проекты, выбрали 42 лауреата.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- При этом выбор был непростым, - отметила заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева. – Мы решили провести и экспертное, и народное голосования. Так чтобы понять, насколько сильно будет отличаться выбор аудитории от экспертного мнения, а в чем совпадет. Результаты, признаться, очень удивили.

Заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева и глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что что конкретно удивило, мы еще расскажем в более подробном материале. А пока назовем победителей, занявших первые места в номинациях по результатам нашего экспертного жюри, в которое вошли шеф-редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Сазонов, председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина и др.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Экотехнология»

1 место. Московский электробус, ГУП «Мосгортранс». Электробусы - экологичный вид транспорта. За все время работы электробусы проехали более 80 млн километров без вредных выбросов.

«Экорегион»

1 место. Проект по сохранению уникальной природы Алтайского края, компания «ЭВАЛАР».

В прошлом году на территории парка «Сайлюгемский» была организована научно-просветительская экспедиция совместно с представителями «Комсомольской Правды», после которой начались исследования по изучению редких представителей флоры и фауны Алтая при поддержке компании «Эвалар».

«Мы в ответе»

1 место. Дебетовая карта Teddy Food, Ак Барс Банк

Банк совместно с сервисом Teddy Food запустил первую в России дебетовую карту с благотворительным кешбэком в пользу бездомных кошек и собак. Благодаря прозрачной системе начислений владелец карты может контролировать кешбэк и лично перечислять его питомцу, который ему понравился на сайте teddyfood.com.

«Экопредприятие»

1 место. ООО «Красноярская рециклинговая компания»

Миссия компании - экологическое воспитание населения. Помимо основной деятельности специалисты компании проводят экологические уроки в школах и снимают экоролики на тему важности переработки вторичных отходов и отказа от одноразовой продукции.

«Эколидер»

1 место. Илья Ермаков, член Общественной палаты Московской области, председатель Комиссии по экологии и природопользованию, член Российского экологического общества, Всероссийского Общества Охраны Природы, Генеральный директор ООО «ТИ-СИСТЕМС»

«Экоинициатива»

1 место. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС» проект «Экологика Жигулевской ГЭС»

«Экопродукт»

1 место. Компания «Профмэджик»

«Живая Бумага» - это переработанная бумага ручного отлива с добавлением семян растений, если ее посадить в землю – из нее вырастут цветы, съедобные травы, деревья.