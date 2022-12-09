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Общество9 декабря 2022 20:00

Экопремия «Комсомольской правды»: В Москве прошло торжественное награждение участников

42 лауреата стали лучшими в 7 номинациях
Ирина ИЛЬИНА
Речь председателя Всероссийского общества охраны природы, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова на церемонии награждения участников Экопремии "Комсомольской правды".

Речь председателя Всероссийского общества охраны природы, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова на церемонии награждения участников Экопремии "Комсомольской правды".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

От Москвы до Владивостока, от крупных предприятий до муниципальных библиотек – таким получился «разбег» участников второго сезона нашей Национальной экологической премии. Напомним, что в нынешнем году экопремия KP.RU была посвящена четырем стихиям - воде, воздуху, лесу, земле. Всего было 7 номинаций – «Эколидер», «Экоинициатива», «Экопродукт», «Мы в ответе», «Экопредприятие», «Экорегион», «Экотехнология».

Эту премию мы учредили по инициативе нашего главного редактора Владимира Николаевича Сунгоркина прежде всего как профессиональную награду Медиагруппы «Комсомольская правда» для лучших экологических практик, технологий и проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений. Ее основная миссия - подчеркнуть важность бережного отношения к природе. Задачи проекта: поддержка бережного отношения к окружающей среде; продвижение экологических технологий, инициатив и достижений промышленности, бизнеса, науки, экоактивистов и т. д.; популяризация лучших примеров природоохранных практик. Но самое главное - объединить усилия власти, НКО, бизнеса, науки, СМИ и общественников для разработки идей по защите окружающей среды.

Памятные призы Экопремии "Комсомолки".

Памятные призы Экопремии "Комсомолки".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего в этом году было зарегистрировано 148 заявок и это в 2 раза больше в сравнении с прошлым годом! Наблюдательный и Экспертный Советы Премии, внимательно изучив все проекты, выбрали 42 лауреата.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- При этом выбор был непростым, - отметила заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева. – Мы решили провести и экспертное, и народное голосования. Так чтобы понять, насколько сильно будет отличаться выбор аудитории от экспертного мнения, а в чем совпадет. Результаты, признаться, очень удивили.

Заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева и глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

Заместитель генерального директора «Комсомольской правды» Анжелика Сулхаева и глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что что конкретно удивило, мы еще расскажем в более подробном материале. А пока назовем победителей, занявших первые места в номинациях по результатам нашего экспертного жюри, в которое вошли шеф-редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Сазонов, председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина и др.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Экотехнология»

1 место. Московский электробус, ГУП «Мосгортранс». Электробусы - экологичный вид транспорта. За все время работы электробусы проехали более 80 млн километров без вредных выбросов.

«Экорегион»

1 место. Проект по сохранению уникальной природы Алтайского края, компания «ЭВАЛАР».

В прошлом году на территории парка «Сайлюгемский» была организована научно-просветительская экспедиция совместно с представителями «Комсомольской Правды», после которой начались исследования по изучению редких представителей флоры и фауны Алтая при поддержке компании «Эвалар».

«Мы в ответе»

1 место. Дебетовая карта Teddy Food, Ак Барс Банк

Банк совместно с сервисом Teddy Food запустил первую в России дебетовую карту с благотворительным кешбэком в пользу бездомных кошек и собак. Благодаря прозрачной системе начислений владелец карты может контролировать кешбэк и лично перечислять его питомцу, который ему понравился на сайте teddyfood.com.

«Экопредприятие»

1 место. ООО «Красноярская рециклинговая компания»

Миссия компании - экологическое воспитание населения. Помимо основной деятельности специалисты компании проводят экологические уроки в школах и снимают экоролики на тему важности переработки вторичных отходов и отказа от одноразовой продукции.

«Эколидер»

1 место. Илья Ермаков, член Общественной палаты Московской области, председатель Комиссии по экологии и природопользованию, член Российского экологического общества, Всероссийского Общества Охраны Природы, Генеральный директор ООО «ТИ-СИСТЕМС»

«Экоинициатива»

1 место. Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС» проект «Экологика Жигулевской ГЭС»

«Экопродукт»

1 место. Компания «Профмэджик»

«Живая Бумага» - это переработанная бумага ручного отлива с добавлением семян растений, если ее посадить в землю – из нее вырастут цветы, съедобные травы, деревья.

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