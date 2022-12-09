Замглавы Европарламента Ева Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции

Вице-председатель Европарламента Ева Кайли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Бельгии отчиталась о проведенном рейде, в ходе которого в Брюсселе и его окрестностях были проведены обыски в 16-и жилых и офисных помещениях, а также арестованы четверо человек. Среди них – бывшие и действующие члены Европарламента.

Правоохранители не разглашают имена задержанных, но, согласно различным источникам, среди них – вице-председатель Европарламента (ЕП), гречанка Ева Кайли, бывший депутат ЕП, итальянец Антонио Панчери и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.

Всех их подозревают в коррупции, связанной с организацией и проведением в нынешнем году в Катаре Чемпионата мира по футболу. Бельгийская полиция считает, что задержанные в обмен на взятки способствовали тому, чтобы в нарушение правил именно Катар принял престижное состязание; также они осуществляли влияние на других депутатов и, как следствие, на политику Евросоюза в отношении Катара.

Сообщается, что в доме Панчери был найден чемодан, в котором лежали 500000 евро наличными.

Бельгийская прокуратура сообщила, что «в течение нескольких месяцев следователи Федеральной судебной полиции подозревали Катар во влиянии на экономические и политические решения ЕП». Теперь это государство обвиняют «в преследовании должностных лиц, занимающих важное политическое и стратегическое положение в ЕП, передаче им значительных денежных сумм и ценных вещей».