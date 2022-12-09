Промышленный потенциал Донбасса становится на рельсы

На предприятии «Лугасталь» планируют вдвое нарастить темпы производства.

ТРУДНОСТИ В ПРОШЛОМ

После перебоев в работе последних лет, в основном связанных с жестокими непрекращающимися обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины, на Стахановском заводе ферросплавов Южного горно-металлургического комплекса введена в строй электропечь для производства ферросилиции. При помощи агрегата работники предприятия уже выпустили первые тонны продукции марки ФС45. Это металлический сплав, основу которого составляет железо, его содержание должно быть не менее 49,2%.

В администрации Стахановского завода отметили, что ремонт и пусконаладочные работы печи проводились силами сотрудников донбасского предприятия.

- Несмотря на артобстрелы, предприятие не прекращало работу, а коллектив завода регулярно проводил необходимые работы по обеспечению полного функционирования всего технологического оборудования, - сообщили в руководстве завода.

Также на ферросплавном заводе возвращена в строй печь номер семь. Таким образом, на предприятии возобновлен выпуск ферросиликомарганца - хрупкого сплава железа, кремния и марганца, который применяется в металлургии как раскислитель стали и для ее легирования. Он придает сплавам на основе железа прочность, износостойкость и ударостойкость.

На заводе рассказали, что печь не работала на протяжении двух лет. Виной этому стали украинские обстрелы, результатами которых оборудование выводилось из строя, регулярно возникали перебои с электроснабжением. Все это затрудняло нормальное функционирование завода.

- Сейчас эти трудности в прошлом, - отметили на предприятии. - После проведения ремонтно-подготовительных и пусконаладочных работ печь прошла необходимый технологический период разогрева и в данный момент выходит на рабочие параметры.

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Печь номер четыре на заводе решили перевести на выпуск высококремнистого ферросилиция марки ФС65. Это металлический сплав, основу которого составляет кремний, его содержание может колебаться в диапазоне от 63% до 68%.

Виталий Подорванов.

- Сейчас у нас объем производства составляет 62 тонны ферросилиция в сутки и 72 тонны ферросиликомарганца, - рассказал начальник плавильного цеха Виталий Подорванов. - Мы очень долгое время стояли из-за обстрелов ВСУ. Были попадания в производственные здания, повреждения линий, и мы не могли приступить к нормальной работе.

Подорванов подчеркнул, что возобновление функционирования предприятия стало возможным благодаря трудовому коллективу, компании ЮГМК и руководству завода.

- Мы собрали коллектив, подготовили печи к включению, и когда немного затихло, мы возобновили производство, - делится начальник плавильного цеха. - В будущее смотрим положительно, пришла очень надежная компания. Подтягиваются молодые кадры, мы их обучаем. Думаю, будет достойная смена.

Отметим, что продукция Стахановского завода ферросплавов востребована на всех предприятиях контура Южного горно-металлургического комплекса.

- На всех предприятиях комплекса производственные мощности стабильно увеличиваются. Ремонт и восстановление оборудования - одна из первоочередных задач ЮГМК как развивающейся компании, - подчеркнули в пресс-службе комплекса.

ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В целом возрождение промышленности Донбасса началось после прихода российского инвестора Евгения Юрченко и вхождения ряда предприятия ДНР и ЛНР в контур Южного горно-металлургического комплекса. Тогда работники отрасли буквально выдохнули - им выплатили задолженности и увеличили размер зарплаты, а на самих предприятиях начались запуски неработающих печей, производство на них набирает обороты по сей день. Однако уже сегодня заводы ЮГМК показывают достойные результаты.

Евгения Юрченко.

- Для наших предприятий открываются новые возможности развития. В прошлом месяце установлен рекорд по объему продаж на российский рынок, - рассказывает Юрченко. - На Макеевском метзаводе достигнут максимум производительности стана. ММЗ и Алчевский меткомбинат осваивают выпуск новых марок стали.

Евгений Юрченко подчеркнул, что Южный горно-металлургический комплекс ответственно относится к взятым на себя обязательствам.

- Мы продолжаем оказывать социальную поддержку нашим сотрудникам, выплачивая премии, материальную помощь, выполняя свои обязательства перед профсоюзной организацией, - говорит гендиректор ЮГМК. - Все социальные вопросы находятся на контроле. Наши предприятия, в свою очередь, вносят весомый вклад в развитие региона!

ЮГМК на 25-й Международной конференции «Российский рынок металлов» отметили руководители других концернов отрасли.

Сергей Антонов.

- В этом году мощность предприятий ЮГМК составит более двух миллионов тонн стали. Из них около 70% поставляются в Россию и другие страны СНГ, а 30% отправляются в 14 стран мира, - отмечает генеральный директор компании «Союзметаллсервис» Сергей Антонов. - Экспорт играет важную роль в поддержании уровня загрузки мощностей. В ближайшем будущем мы ожидаем существенный рост потребления в новых регионах РФ. Здесь одна из наших целей - наращивание отгрузок в близлежащие с заводами регионы.

В следующем году Южный горно-металлургический комплекс планирует максимально задействовать промышленные мощности предприятий для восстановления новых регионов РФ и увеличить поставки на российский рынок, а также при благоприятных условиях рассчитывают на увеличение объемов производства стали до трех миллионов тонн.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Тем временем донбасские предприятия после вступление республик в состав России почувствовали поддержку. Для них начался путь возрождения. Например, завод «Лугасталь» планирует вдвое увеличить темпы производства - до одной тысячи тонн продукции в месяц.

Владимир Горбулич.

- Рынок для нас открывается, - говорит начальник цеха предприятия Владимир Горбулич. - Я думаю, появятся новые заказчики, возможно, будем осваивать что-то новое, появятся предложения, будем работать.

«Лугасталь» занимается стальным литьем для ж/д транспорта, общего машиностроения и металлургии. Завод оснащен комплексом необходимого оборудования для производства литых стальных заготовок.

Сергей Иванин.

Когда в ЛНР началась мобилизация, многие сотрудники предприятия отправились на фронт. Людей не хватало, но завод работу не прекращал. Сейчас ситуация стабилизируется - мужчины возвращаются на рабочие места. Один из таких - старший мастер формовки стержней и землеприготовления Сергей Иванин.

- После вхождения ЛНР в состав России наш завод успешно выйдет на российский рынок и будет активно расширять ассортимент производимой продукции, - уверен вернувшийся с фронта мужчина.