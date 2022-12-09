«Новые люди» рассказали, чем займутся в ДНР

Антон Ткачев посетил детские дома и школу в Донецке.

В Донецкой Народной Республике после вхождения в состав России активизировалась деятельность политических партий. Вслед за «Единой Россией» и ЛДПР свое региональное отделение открывает партия «Новые люди».

В Донецке прошел учредительный съезд этой парламентской, то есть имеющей свою фракцию в Госдуме, партии с целью подготовки документов, необходимых для официального открытия регионального отделения.

НАЗВАНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Депутат Государственной Думы РФ Антон Ткачев, который участвовал в проведении съезда, сообщил, что официальное открытие состоится в начале декабря.

- На открытии мы расскажем об основных направлениях деятельности партии на территории нового региона, - сказал Ткачев. - Сейчас главная задача - понять, что первостепенно для жителей ДНР.

Впрочем, уже сейчас депутат Госдумы озвучил часть планов.

- Во-первых, это помощь гражданам по обмену документов - паспортов, регистрации недвижимости, водительских прав и многих других. Второе, - продолжение гуманитарной помощи. Еще - реализация систематических проектов по восстановлению инфраструктуры, в том числе поддержка сельского хозяйства региона. Четвертое направление - формирование бизнес-миссии на территории ДНР с участием российских предпринимателей, - пояснил Ткачев.

Также партия заинтересована в совместных образовательных проектах с университетами и школами. В частности, в реализации всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Ее инициатором в начале этого года выступили «Новые люди».

О ЧЕМ ПРОСИЛИ ПЕДАГОГИ

Антон Ткачев посетил детские дома и школу в Донецке, а также детские дома в Шахтерске и Харцызске. Как водится, приехал не с пустыми руками.

- Передали стиральные машины, гладильные доски, пылесосы, сладости, проекторы с мультимедийными досками для комфортного дистанционного обучения детей, - рассказал Ткачев.

Он сообщил, что на встречах с работниками обсуждали бытовые проблемы и потребности образовательных учреждений.

- Общался с педагогами, учениками и воспитанниками. Зарплатами сотрудники вполне довольны, но попросили меня обратить внимание на обеспечение сирот жильем, создание учреждений для трудных подростков и целый ряд других проблем, - поделился депутат.

Он отметил, что руководители детских домов обратили внимание на проблему жилья для детей. За восемь лет войны немало ребят стали сиротами и теперь воспитываются в детских домах. После выпуска возвращаться им некуда, а в российской очереди на получение жилья они не стоят.

«Новые люди» пообещали подготовить соответствующие законодательные инициативы. А пока предложили Минпросвещения РФ позволить образовательным учреждениям новых территорий претендовать на участие в грантовых программах на особых условиях, без предоставления некоторых документов.