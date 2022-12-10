Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире10 декабря 2022 5:10

Жители одной бельгийской деревни стали миллионерами

Они сорвали джекпот в лотерею
Светлана ОСИПОВА
Светлана ОСИПОВА
В Бельгии люди нередко покупают один или много билетов в складчину

В Бельгии люди нередко покупают один или много билетов в складчину

Фото: Shutterstock

Жители небольшой бельгийской деревушки сорвали джекпот европейской лотереи EuroMillions, сорвав невероятный куш в размере 143 млн. евро (более 9 млрд. рублей).

Каждый из счастливчиков получит по 868 тыс. евро (57 млн. рублей).

Официальный представитель Бельгийской национальной лотереи Джок Вермоер рассказала, что люди нередко покупают один или много билетов в складчину, но никогда до этого в Бельгии не встречали такого большого «синдиката» подобного рода покупателей.

Вермоер назвала выигрыш лучшим подарком деревенским жителям к Рождеству.

Владелец лавки, в которой был продан билет, признался, что ему много раз пришлось повторять новость о выигрыше, прежде чем люди в нее поверили.

Данный джекпот не был самым большим в истории EuroMillions: пальма первенства принадлежит британцу, в одиночку выигравшему 195 млн. фунтов стерлингов (почти 15 млрд. рублей).

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ