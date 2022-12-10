Наша красавица едет на «Мисс Вселенная-2022»: платье из тысячи страз и 90 соперниц со всего мира

22-летнюю Анну Линникову называют "улучшенной копией Натальи Водяновой". Фото предоставлено дирекцией конкурса "Мисс Россия".

Какие бы санкции не вводил бушующий мир, красоту не отменишь: 14 января наша Анна Линникова выйдет на сцену конкурса «Мисс Вселенная-2022» в Новом Орлеане. Самая красивая россиянка, которую называют «улучшенной копией Натальи Водяновой», обладает не только кукольной внешностью. Загибайте пальцы. Во-первых, опыт: Аня с 16 лет работает моделью, в том числе за рубежом. Во-вторых, образование: «Мисс Россия-2022» свободно говорит по-английски, изучает французский и готовится стать искусствоведом. В-третьих (и главное, девочки), она может съесть мешок сладостей и не поправиться ни на грамм: настоящая ведьма! Да и вообще, если красота действительно должна спасти мир, почему бы ей не быть с русыми локонами, голубыми глазами и талией в 59 см?

- Ну что, Аня, до финала месяц. Какая диета самая эффективная? – сходу поинтересовались мы у Линниковой во время международного созвона: Анна сейчас в Казахстане, оформляет американскую визу (в России по понятным причинам это сделать невозможно).

- Диета? Чтобы вы понимали, я сегодня накупила огромный пакет сладостей - мармелад, шоколад, вафли, булочки, и уже почти всё съела. Я не сижу на диетах. Если тело чего-то просит, я его не ограничиваю. Зато в другой день мне уже хочется здоровой пищи. Думаю, из-за этого баланса я и не поправляюсь. А еще, потому что часто бываю в спортзале: хожу на функциональные круговые тренировки с небольшими весами до 10 кг и на растяжку, иногда на йогу.

Фото предоставлено дирекцией конкурса "Мисс Россия".

- А как готовитесь к конкурсу?

- Сейчас много организационных моментов, связанных с въездом в Штаты. Например, надо привиться от коронавируса: это по-прежнему обязательный пункт для посещения Америки. Первую дозу я уже поставила, дело за второй. Параллельно оформляю визу для талантов – это специальная виза для творческих людей. Жаловаться не на что – все проходит максимально по протоколу: собрала все необходимые документы, заполнила анкету на сайте и теперь жду собеседования.

Ну а главное, конечно, подготовка к самому конкурсу. Я ежедневно занимаюсь с репетитором по английскому, совершенствую язык. На 18 декабря у меня назначено официальное интервью на «Мисс Вселенная», надо быть во всеоружии. Также репетирую дефиле в платьях, ну и морально готовлюсь, конечно: все-таки мне предстоит представлять страну. Работы много.

- Когда появляется свободная минутка, как отдыхаете?

- Вот сегодня я просто налила чай, включила сериал и легла. Дома я делаю то же самое, только с кошкой - она ложится на соседнюю подушку.

- Главный вопрос: расскажите о нарядах.

- У меня два роскошных платья. Первый наряд – национальный, выполнен в стиле эпохи Романовых, по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны Романовой (как и корона «Мисс Россия-2022» - Ред). Это совершенно роскошное и богатое платье, расшитое камнями Сваровски – думаю, 1000 страз там точно найдется. Уверена, что со сцены оно будет сиять и переливаться как настоящий бриллиант.

Второй наряд – вечерний – тоже сногсшибательный, со шлейфом. Показывать и даже рассказывать о нём пока нельзя. Но одно могу гарантировать точно: это будет вау-эффект! Говорят, девушка должна открывать что-то одно: декольте или ноги. Но я не смогла определиться, поэтому выбрала и то, и другое. Но это будет уместно, вот увидите! Кстати, это платье шьется по моим индивидуальным меркам, и после конкурса я смогу оставить его себе.

- Что скажете о конкурентках?

- Я настраиваюсь не конкурировать с кем-то, а показать себя и достойно представить нашу страну. Будет около 90 участниц, это очень много. Некоторые девочки, кстати, уже подписались на меня в соцсетях. Из них я выделила нескольких фавориток: шикарная блондинка из Германии, очаровательные участницы из Кореи, Великобритании. Вообще, все красивые. Когда мы созванивались по Зуму в рамках «Мисс Вселенная», и все девушки по очереди появлялись перед камерами, я смотрела и думала: «Боже! Какие красотки!». Выбор будет очень тяжелый.

Фото предоставлено дирекцией конкурса "Мисс Россия".

- Как думаете, какие шансы сейчас у русских девушек? Славянский типаж как-то не коронуют в последнее время, всем экзотику подавай.

- Не соглашусь. Славянский типаж не выходит из моды. Сколько я ни смотрю модные показы – Париж, Милан – везде вижу русских девушек. Поэтому шансы есть всегда.

- Знаете, что вас называют «улучшенной копией Натальи Водяновой»?

- Она мне очень нравится. Это не моя ролевая модель, просто у нас один типаж – бэби фейс, когда взрослая девушка выглядит как ребенок. Этот типаж, кстати, очень любят в Азии, поэтому там у меня всегда было много работы. А девушка, от которой я бы многое хотела почерпнуть, - американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли. Она красивая, умная, смешная, занимается бизнесом.

- А какой должна быть «Мисс Вселенная»?

- Корону дают не просто красавицам. У Мисс должна быть своя социальная миссия – благотворительность, какие-то социальные проекты. Я, например, помогаю бездомным животным, езжу по стране в разные приюты, в том числе, в моем родном Оренбурге. А сейчас мы запланировали ряд проектов помощи больным детям, и в декабре я активно ими займусь.

- Что изменилось в вашей жизни после победы на «Мисс Россия»? И кстати, куда потратили приз в 1 миллион рублей?

- Я пока еще в предвкушении, как с пользой его потратить. В остальном всё по-прежнему: интервью я давала и раньше, например, когда работала моделью в Азии, к фотосессиям я тоже привыкла. Изменилось только внутреннее ощущение, ведь на этот год я лицо России в сфере красоты. Это большая ответственность.

- А что происходит в обычной жизни, не связанной с конкурсами красоты? Учеба, работа, личная жизнь?

- Я учусь – сейчас перепоступаю на искусствоведа, собираю документы (до этого Линникова получала образование в сфере PR. – Ред.). Продолжаю работать, хотела бы попробовать себя моделью в Европе, например, в Париже. А еще у меня есть бизнес, который сейчас на паузе – своя линейка женской одежды, и я очень хочу запустить этот проект заново. А вот на личном тишина - у меня даже молодого человека нет.

- ???

- Ну, многие думают: красивая девушка, да еще и с титулом – как к ней подойти. Так никто и не решается познакомиться. И даже в соцсетях мне никто не пишет и не зовет на свидание. А для меня важно, чтобы мужчина сделал первый шаг.

- И какой он, ваш мужчина мечты?

- В первую очередь, ответственный: сказал – сделал. У меня папа такой. Хочу встретить умного, доброго, любящего, который постоянно стремится к чему-то большему. Ну и конечно, мне важно, чтобы человек был со мной одного уровня – финансового, социального. Наравне или выше, чтобы мне было куда стремиться. Но это всё на будущее: на ближайший месяц мои мысли заняты только «Мисс Вселенная».

ДОСЬЕ «КП»

Анна Линникова

Рост – 173 см, вес – 50 кг

Параметры: 85–59-88

Возраст: 22 года

Семья: мама Наталья Владимировна – экономист, папа Владислав Петрович – программист, брат Егор заканчивает 11 класс.

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