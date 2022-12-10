В Кузбассе отмечают 100-летие Николая Масалова, ставшего прообразом Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке

Подвиг Николая Масалова вдохновил скульптора Евгения Вучетича на создание монумента Воину-Освободителю, установленного в Берлине. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе сегодня вспоминают знаменитого земляка Николая Масалова. 10 декабря Герою Советского Союза исполнилось бы 100 лет. В самом конце войны, 30 апреля 1945 года во время ожесточённых боёв за взятие Берлина старший сержант Масалов вынес из-под вражеского огня трехлетнюю немецкую девочку. Подвиг советского солдата увековечил монумент Воину-освободителю, установленный в Трептов-парке Берлина.

В ноябре этого года Мемориал Воину-Освободителю – точную копию берлинского памятника - торжественно открыли в Кемерове. Инициативу губернатора Кузбасса Сергея Цивилева по его созданию в июле 2021 года поддержал президент России Владимир Путин. Мемориал посвящен всем героям-сибирякам, кто, как и Николай Масалов, рисковал своей жизнью на полях сражений. 12-метровая бронзовая фигура солдата установлена рядом с Президентским кадетским училищем.

После войны Николай Масалов вернулся в родной поселок Тяжинский. Здесь он жил и работал до самой смерти. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса

«Кузбассовец Николай Масалов прошел всю Великую Отечественную войну, был ранен в Сталинградской битве. В конце войны при штурме Берлина Масалов спас и вынес на руках маленькую девочку, которая оказалась на линии огня между советскими и немецкими войсками, а ее мама погибла при перекрестном обстреле. Сохранение памяти о герое необходимо для передачи исторической правды следующим поколениям», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

«ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ»

Мероприятия, посвященные героизму русских солдат и 100-летию Николая Ивановича Масалова, сегодня проходят по всему Кузбассу. Это уроки мужества, виртуальные экскурсии по местам сражений и музеям Великой Отечественной войны, патриотические познавательные программы, концерты, выставки и творческие встречи кузбасской молодежи с ветеранами.

Основные юбилейные торжества проходят на родине героя в Тяжинском районе. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса

Основные торжества начались утром на родине героя в Тяжинском муниципальном округе, где 2022 год объявлен Годом Николая Ивановича Масалова. Глава региона Сергей Цивилев возложил цветы к его могиле и принял участие в акции памяти на площади Победы поселка Тяжинский. К мемориалу с барельефом Воина-Освободителя пришли жители Тяжинского и Тисульского округов и ветераны, которые знали Николая Масалова лично, а также юнармейцы и кадеты. Они почтили память прославленного земляка минутой молчания.

Памятные мероприятия продолжились в ДК «Юбилейный», где прошел концерт «Мы помним! Мы гордимся!».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возложил цветы к могиле Николая Масалова и к Вечному огню. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса

«Я благодарен вам за то, что чтите память Николая Масалова и на его примере воспитываете детей. Сегодня мы вспоминаем кузбассовца, подвиг которого известен во всем мире. С того дня, когда наш земляк Николай Масалов совершил по-настоящему гуманный и человеческий поступок, прошло более 77 лет, но до сих пор мы восхищаемся его решением. Он служит примером того, как в самые лютые и страшные времена человек проявил милосердие и в то же время мужество. Его подвиг - яркое свидетельство того, что для русского воина главное - не захват территорий, а спасение жизни, справедливость и мир. На таких поступках надо воспитывать молодежь», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Своими воспоминаниями о кузбасском герое со сцены поделилась Екатерина Александровна Головацкая - бывший преподаватель иностранных языков и руководитель клуба интернациональной дружбы. Она помогала Николаю Ивановичу переводить многочисленные письма, которые приходили к нему из-за рубежа. Сергей Цивилев также вручил новую медаль, учреждённую в этом году в честь 100-летия Николая Масалова. Почетную награду получили жители, внесшие большой вклад в увековечение памяти Героя Кузбасса.

Земляки почтили память героя минутой молчания. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса

Важной частью торжеств стала премьера фильма «Возвращение Героя», снятого накануне юбилея. Документальная лента рассказывает о биографии Николая Ивановича, об истории создания в Кузбассе Мемориала Воину-Освободителю, а также о значении этих событий сегодня, когда наши воины защищают Родину в зоне СВО. Кроме того, во всех муниципальных кинозалах региона сегодня показывают фильма «Мы помним», созданный воспитанниками Кемеровского президентского кадетского училища. Картина в 2022 году получила Гран-при областного фестиваля-конкурса документального и анимационного кино «ProНаследие».

«Я УВИДЕЛ ДЕВОЧКУ, СИДЯЩУЮ ВОЗЛЕ УБИТОЙ МАТЕРИ…»

Николай Масалов родился 10 декабря 1922 года в многодетной семье в селе Вознесенка Тисульского района Кемеровской области. В декабре 1941 года, накануне своего 18-летия, он отправился на фронт. Масалов попал в Томск, где тогда формировалась сибирская 443-я стрелковая дивизия. Вместо двухгодичного курса солдатских наук сибиряк за одну зиму освоил воинскую специальность минометчика. Воевал под Брянском, Курском, получил ранение в Сталинградской битве, освобождал Одессу, Украину, форсировал Днепр, Днестр, Вислу и Одер. На пути к Берлину Николай прошел 3,5 тысячи километров фронтовых дорог. Когда наши войска штурмовали столицу Германии, старший сержант Масалов служил в составе 220-го гвардейского полка и был его знаменосцем.

К мемориалу с барельефом Воина-Освободителя пришли жители Тяжинского, ветераны, знавшие Николая Масалова лично, юнармейцы и кадеты. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса

…30 апреля 1945 года в Берлине шли уличные бои. В центральной части германской столицы к югу от парка Тиргартен путь наступавшим советским войскам преграждал Ландвер-канал, по которому проходила полоса немецкой обороны. Перед началом атаки послышался громкий детский плач. Николай вызвался спасти ребенка. Вот что писал о тех событиях маршал Василий Чуйков:

«Путь к центру Тиргартена с юга преграждал глубокий с отвесными бетонированными берегами канал. Мосты и подступы к нему густо заминированы и плотно прикрыты огнём пулеметов. До атаки гвардейцев осталось минут пятьдесят. Наступила тишина, как перед бурей, - тревожная, напряженная. И вдруг в этой тишине послышался детский плач. Словно откуда-то из-под земли, глухо и призывно звучал голос ребёнка. «Кажется, это на той стороне канала», - сказал товарищам Масалов. Он подошел к командиру: «Разрешите спасти ребёнка, я знаю, где он». Ползти к Горбатому мосту было опасно. Площадь перед мостом простреливалась огнём пулемётов и автоматических пушек, не говоря о минах и фугасах, запрятанных под землёй».

Губернатор Сергей Цивилев вручил жителям Тяжинского почетную медаль, учреждённую в честь 100-летия Николая Масалова. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса

А вот что рассказывал о тех событиях сам Николай Масалов:

«Под мостом я увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. У малышки были светлые, чуть курчавившиеся у лба волосы. Она все теребила мать за поясок и звала: «Муттер, муттер!» Раздумывать тут некогда. Я – девочку в охапку – и обратно. А она как заголосит! Я ее на ходу и так, и эдак уговариваю: помолчи, мол, а то откроешь меня. Тут и впрямь фашисты начали палить. Спасибо нашим – выручили, открыли огонь со всех стволов».

Николай был ранен в ногу, но в тот момент никому об этом не сказал. Сам Масалов не считал спасение немецкой девочки подвигом. Он был убежден, что так на его месте поступил бы каждый советский солдат.

«На таких поступках, как подвиг Николая Масалова, надо воспитывать молодежь», - убежден глава региона. Фото: Константин Полюцкий/Пресс-служба правительства Кузбасса

Очевидцем этого события стал командующий 8-й гвардейской армией маршал Василий Чуйков. Он и предложил скульптору Евгению Вучетичу использовать этот сюжет, когда в 1946 году возникла идея установки в Берлине монумента в честь избавления Германии от нацизма. Вучетич встретился с Масаловым и сделал с него несколько набросков. Моделью для спасенной девочки на монументе послужила трехлетняя дочь начальника Берлинского гарнизона Светлана. Образ же советского воина, вероятно, был собирательным. Известно, что для памятника Вучетичу позировали старшина Виктор Гуназа и рядовой Иван Одарченко. Бронзовая фигура советского солдата была установлена в Трептов-парке в 1949 году.

После войны Николай Масалов вернулся в родной поселок Тяжинский. Здесь он жил и работал до самой смерти. В 1966 году Николая Ивановича пригласили на съемки «Голубого огонька» в Москву, где полководец Василий Чуйков вручил ему орден Отечественной войны. В 2011 году Масалову присвоили звание «Герой Кузбасса».

Николая Ивановича не стало в 2001 году. Посмертно его удостоили званий «Почетный гражданин поселка Тяжинский» и «Почетный гражданин Тяжинского района».