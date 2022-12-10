"Роскосмос" рассекретил личное дело Юрия Гагарина

Юрий Гагарин, фото: фотохроника ТАСС

Личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина было рассекречено в сентябре 2022 года, об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (издание Роскосмоса).

"В сентябре текущего года по инициативе Роскосмоса с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен для исследователей", - отмечается в журнале.

Как говорится в публикации, "Личное дело" заводилось в СССР на каждого человека в процессе его оформления на работу или учебу. Документ хранили в отделе кадров предприятия под грифом "для служебного пользования" и он не был доступен даже самому сотруднику.

"Как сложилась бы судьба Юры Гагарина, если бы на Смоленщине в 1949 году не было голода, вынудившего его бросить школу в 15 лет, уехать из дома и поступить в училище с гособеспечением, – история уже не узнает", - говорится в статье.

Ранее сайт KP.RU писал, что в легендарном “космическом” апреле спецкоры “Комсомолки” Василий Песков и Павел Барашев были единственными журналистами на борту самолета, на котором, вернувшись из космоса, летел в Москву Юрий Гагарин. Эти репортажи были напечатаны в нашей газете 13 и 14 апреля 1961 года.