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Общество10 декабря 2022 10:59

В детстве голодал, в партию вступил за год до полета: рассекречено личное дело Юрия Гагарина

Многие факты биографии первого космонавта стали известны впервые
Алексей МОРОЗОВ
Досье на Юрия Гагарина завели в 1955 году. Фото: репродукция фотохроники ТАСС

Досье на Юрия Гагарина завели в 1955 году. Фото: репродукция фотохроники ТАСС

Роскосмос рассекретил личное дело первого космонавта Юрия Гагарина. Наконец-то появился шанс узнать «всю правду». Например: почему все-таки именно его выбрали для первого полета? Летчиком был хорошим (послушать иных блогеров, так наоборот, средненьким)? Характер? Что-то еще? И, конечно, теплится надежда, а вдруг документы прольют свет на самое сокровенное, на тайну его гибели?

На каждого советского человека заводили папку под названием «Личное дело». Папка хранилась в сейфе, и посмотреть ее содержимое человек не мог никогда. Про личные дела ходили легенды: например, люди были уверены, что там делали пометки «агенты КГБ» и там же хранились расшифровки подслушанных телефонных разговоров. Факт: когда решали, может ли этот человек поехать в условную ГДР, смотрели именно туда. Моральные устои. В чем замечен. У военных секретность таких личных дел и вовсе зашкаливала.

Удостоверение № 1 первого космонавта планеты.

Удостоверение № 1 первого космонавта планеты.

Досье на Юрия Гагарина завели в 1955 году, когда он стал курсантом Чкаловского училища, говорится в публикации журнала «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса). После гибели Гагарина папка не ушла в архив Минобороны, как положено, а осталась в Центре подготовки космонавтов.

Главный вывод: про Гагарина зачем-то скрывали довольно обычные факты, представляющие теперь большой исторический интерес, но сами по себе не содержащие ничего «жареного». Например, непонятно, почему надо было секретить его членство в КПСС. То, что Гагарин – коммунист, не отрицалось, но как в партию попал – почему-то про это нельзя было говорить. Теперь мы знаем: коммунистом Гагарин стал уже в отряде космонавтов, за год до полета, в 1960 году. Может, стеснялись, что в космос полетел не ветеран КПСС, а свежеиспеченный член партии? Но не за день же до полета его приняли, чего стесняться, непонятно.

Юрий Гагарин перед полетом.

Юрий Гагарин перед полетом.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот другой факт скрывали понятно почему. В личном деле есть документ, написанный самим Гагариным, где он объясняет, почему бросил школу в 7-м классе на Смоленщине, и поехал учиться в ремесленное училище в Москве: голод. Дело было в 1949 году, и Смоленская область жестко голодала. Тогда как в ремесленном училище учеников кормили. Теперь мы понимаем: останься он в Смоленской школе, космонавтом бы не стал. Но, конечно, советские историки, замалчивая сам факт послевоенного голода, обходили и этот момент биографии Гагарина.

Но как он стал космонавтом? Служит себе Гагарин летчиком в Мурманской области (769-й истребительный авиационный полк, поселок Луостари-Новое, места отдаленные). И оттуда его берут в отряд космонавтов.

Юрий Гагарин после успешного приземления, 1961 год. Фото: ТАСС

Юрий Гагарин после успешного приземления, 1961 год. Фото: ТАСС

Вопреки легендам о том, что в личном деле фиксируется каждый шаг, в папке нет ничего о том, как по всей стране искали кандидатов в космонавты, как наткнулись на молодого летчика на Севере, как с ним говорили, как пригласили. Но можно заключить: парень очень понравился. 7 марта 1960 года выходит приказ о его зачислении в отряд космонавтов (который был зашифрован как «военная часть 26266»), и только через неделю, 14 марта, Гагарин смог добраться до Центра подготовки. Пока сдавал дела, пока ехал. Зачислили, стало быть, «передним числом». Отчего и вывод – произвел впечатление.

Одной из задач Гагарина было опробовать космическую еду, которая должна была быть пригодна для употребления в невесомости

Одной из задач Гагарина было опробовать космическую еду, которая должна была быть пригодна для употребления в невесомости

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Почему бы и нет? Мало того, что отличный семьянин (женат, есть дочь), еще и спортивен: хотя рост невысокий, не просто играет в баскетбол, а еще и имеет в этом виде спорта судейскую категорию. Кстати, то, что Гагарин был судьей, вскрылось из личного дела впервые. Как летчик тоже выше всех похвал (привет блогерам, доказывавшим, что летал еле-еле): и за теорию, и за практическое пилотирование неизменно получал отличные оценки, благодарности командиров. Домыслы, будто его хотели исключить из авиационного училища, прямо опровергаются материалами личного дела. Напротив, сплошные похвалы.

Любимые дочери космонавта

Любимые дочери космонавта

Зачислили в отряд космонавтов слушателем. Стандартная процедура – всех так. Звание «космонавт» ему присвоили только 25 января 1961 года, за считанные месяцы до полета. Видимо, именно тогда формировался окончательный список: кто полетит, кто в резерве. Кстати, совсем незадолго до полета, 7 марта 1961 года, у Юрия появляется вторая дочь, Галина. Таким образом, дата «7 марта» как минимум дважды оказалась судьбоносной в его биографии.

Личное дело скрупулезно перечисляет дальнейшую карьеру первого космонавта, но как бы формально и пунктиром. Как будто не о легенде речь. И заканчивается кратким сообщением: «27 марта 1968 года погиб при исполнении служебных обязанностей в результате катастрофы самолета. Похоронен в г. Москве на Красной площади у Кремлевской стены». Больше никаких подробностей.

Легендарное фото - корреспонденты «КП», среди которых был Василий Песков, оказались первыми журналистами, взявшими интервью у Юрия Гагарина. Более того, они сопровождали первого космонавта от места посадки в Москву

Легендарное фото - корреспонденты «КП», среди которых был Василий Песков, оказались первыми журналистами, взявшими интервью у Юрия Гагарина. Более того, они сопровождали первого космонавта от места посадки в Москву

Фото: архив "КП"

Что ж, каких-то сенсационных сведений о Гагарине папка не принесла. Рухнула еще одна советская легенда, что, мол, в личных делах содержалось на каждого человека невероятной полноты досье. Досье как досье, ничего такого. И с одной стороны понятно, почему: вот таким Гагарин и был, честным, грамотным профессионалом, человеком без второго дна. И нечего выискивать скрытые смыслы и изобретать фантастические гипотезы. С другой, конечно же, есть еще тайные документы о том, как искали первых космонавтов, как выбрали именно Юрия Алексеевича, и – что же случилось в тот трагический день 27 марта 1968 года. Но с этих документов пока не снята печать секретности. Остается только ждать.

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