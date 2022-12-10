В детстве голодал, в партию вступил за год до полета: рассекречено личное дело Юрия Гагарина

Досье на Юрия Гагарина завели в 1955 году. Фото: репродукция фотохроники ТАСС

Роскосмос рассекретил личное дело первого космонавта Юрия Гагарина. Наконец-то появился шанс узнать «всю правду». Например: почему все-таки именно его выбрали для первого полета? Летчиком был хорошим (послушать иных блогеров, так наоборот, средненьким)? Характер? Что-то еще? И, конечно, теплится надежда, а вдруг документы прольют свет на самое сокровенное, на тайну его гибели?

На каждого советского человека заводили папку под названием «Личное дело». Папка хранилась в сейфе, и посмотреть ее содержимое человек не мог никогда. Про личные дела ходили легенды: например, люди были уверены, что там делали пометки «агенты КГБ» и там же хранились расшифровки подслушанных телефонных разговоров. Факт: когда решали, может ли этот человек поехать в условную ГДР, смотрели именно туда. Моральные устои. В чем замечен. У военных секретность таких личных дел и вовсе зашкаливала.

Удостоверение № 1 первого космонавта планеты.

Досье на Юрия Гагарина завели в 1955 году, когда он стал курсантом Чкаловского училища, говорится в публикации журнала «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса). После гибели Гагарина папка не ушла в архив Минобороны, как положено, а осталась в Центре подготовки космонавтов.

Главный вывод: про Гагарина зачем-то скрывали довольно обычные факты, представляющие теперь большой исторический интерес, но сами по себе не содержащие ничего «жареного». Например, непонятно, почему надо было секретить его членство в КПСС. То, что Гагарин – коммунист, не отрицалось, но как в партию попал – почему-то про это нельзя было говорить. Теперь мы знаем: коммунистом Гагарин стал уже в отряде космонавтов, за год до полета, в 1960 году. Может, стеснялись, что в космос полетел не ветеран КПСС, а свежеиспеченный член партии? Но не за день же до полета его приняли, чего стесняться, непонятно.

Юрий Гагарин перед полетом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот другой факт скрывали понятно почему. В личном деле есть документ, написанный самим Гагариным, где он объясняет, почему бросил школу в 7-м классе на Смоленщине, и поехал учиться в ремесленное училище в Москве: голод. Дело было в 1949 году, и Смоленская область жестко голодала. Тогда как в ремесленном училище учеников кормили. Теперь мы понимаем: останься он в Смоленской школе, космонавтом бы не стал. Но, конечно, советские историки, замалчивая сам факт послевоенного голода, обходили и этот момент биографии Гагарина.

Но как он стал космонавтом? Служит себе Гагарин летчиком в Мурманской области (769-й истребительный авиационный полк, поселок Луостари-Новое, места отдаленные). И оттуда его берут в отряд космонавтов.

Юрий Гагарин после успешного приземления, 1961 год. Фото: ТАСС

Вопреки легендам о том, что в личном деле фиксируется каждый шаг, в папке нет ничего о том, как по всей стране искали кандидатов в космонавты, как наткнулись на молодого летчика на Севере, как с ним говорили, как пригласили. Но можно заключить: парень очень понравился. 7 марта 1960 года выходит приказ о его зачислении в отряд космонавтов (который был зашифрован как «военная часть 26266»), и только через неделю, 14 марта, Гагарин смог добраться до Центра подготовки. Пока сдавал дела, пока ехал. Зачислили, стало быть, «передним числом». Отчего и вывод – произвел впечатление.

Одной из задач Гагарина было опробовать космическую еду, которая должна была быть пригодна для употребления в невесомости Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Почему бы и нет? Мало того, что отличный семьянин (женат, есть дочь), еще и спортивен: хотя рост невысокий, не просто играет в баскетбол, а еще и имеет в этом виде спорта судейскую категорию. Кстати, то, что Гагарин был судьей, вскрылось из личного дела впервые. Как летчик тоже выше всех похвал (привет блогерам, доказывавшим, что летал еле-еле): и за теорию, и за практическое пилотирование неизменно получал отличные оценки, благодарности командиров. Домыслы, будто его хотели исключить из авиационного училища, прямо опровергаются материалами личного дела. Напротив, сплошные похвалы.

Любимые дочери космонавта

Зачислили в отряд космонавтов слушателем. Стандартная процедура – всех так. Звание «космонавт» ему присвоили только 25 января 1961 года, за считанные месяцы до полета. Видимо, именно тогда формировался окончательный список: кто полетит, кто в резерве. Кстати, совсем незадолго до полета, 7 марта 1961 года, у Юрия появляется вторая дочь, Галина. Таким образом, дата «7 марта» как минимум дважды оказалась судьбоносной в его биографии.

Личное дело скрупулезно перечисляет дальнейшую карьеру первого космонавта, но как бы формально и пунктиром. Как будто не о легенде речь. И заканчивается кратким сообщением: «27 марта 1968 года погиб при исполнении служебных обязанностей в результате катастрофы самолета. Похоронен в г. Москве на Красной площади у Кремлевской стены». Больше никаких подробностей.

Легендарное фото - корреспонденты «КП», среди которых был Василий Песков, оказались первыми журналистами, взявшими интервью у Юрия Гагарина. Более того, они сопровождали первого космонавта от места посадки в Москву Фото: архив "КП"

Что ж, каких-то сенсационных сведений о Гагарине папка не принесла. Рухнула еще одна советская легенда, что, мол, в личных делах содержалось на каждого человека невероятной полноты досье. Досье как досье, ничего такого. И с одной стороны понятно, почему: вот таким Гагарин и был, честным, грамотным профессионалом, человеком без второго дна. И нечего выискивать скрытые смыслы и изобретать фантастические гипотезы. С другой, конечно же, есть еще тайные документы о том, как искали первых космонавтов, как выбрали именно Юрия Алексеевича, и – что же случилось в тот трагический день 27 марта 1968 года. Но с этих документов пока не снята печать секретности. Остается только ждать.