«Сулит нам Кролик перемены, но нужно Кролику помочь...»

Кролик - символ 2023 года по восточному календарю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как много в этом бренном мире печали, грусти и тоски.

Ищу носки по всей квартире, но не находятся носки. Сижу как бомжик на привале, смотря в открытый шифоньер. А если их вчера украли? Соседи сверху, например. На кухне, в комнате стаканы я собираю как грибы. Ползут по стенке тараканы. И вылез герпес из губы. С утра темно как у Аида. Ну и вдобавок ко всему сосед ремонт затеял, гнида, хотя был должен сесть в тюрьму.

Путь к счастью, как обычно, долог. Не одолеть, увы, хандру.

Но тут попался вдруг астролог на сайте «ла-жа-точ-ка-ру».

Он пишет: «Дамы, джентльмены, ушла Кассиопея в ночь. Сулит нам Кролик перемены, но надо Кролику помочь. Секреты космоса изведав, счастливым будет скоро тот...»

И девяносто пять советов о том, как встретить Новый год (потом пошёл рекламный ролик и мне сказал какой-то хмырь, мол, если вы в постели кролик, купите «Красный богатырь»).

В тот день я начал подготовку.

Чтоб Новый год держать в узде, купил российскую морковку и разложил её везде. Что называется, с запасом. Висят три связки на крючке. Ещё четыре под матрасом, в духовке и смывном бачке. Раздухарился не на шутку, встречая радостную новь. Сажусь на «Дмитровской» в маршрутку, в кармане «Тройка»... и морковь. Пускай приправ не будет в плове. Не будет мяса, черемши. И даже риса. Но моркови отныне будет от души. И наливая кипяточек в любимый термос расписной, я даже в чай кладу кусочек, чтоб Кролик был доволен мной.

И, вспоминая о провидце, чтоб больше не было хандры, собрал глубокой ночью в Битце мешок осиновой коры. И разбросал её по дому. Посыпал ванну и постель. Чтоб Кролик не ушёл к другому. И счастье положил под ель. Я для него на двадцать долек нарезал яблок на обед.

И прочитал о том, что Кролик безумно любит красный цвет. Бегом на рынок и со страху купил скорей, как у цыган, себе пунцовую рубаху и тёмно-алый кардиган. Штаны рдяные без ширинки. С багряным ремешком часы. Ещё бордовые ботинки. Ну и такие же трусы.

Пройду походкой козырною!.. И пусть соседи, прифигев, все будут думать за спиною, что я вступил в КПРФ.

Всё сделал я, о чём просили.

Скачал Никулина, чтоб тот мне напевал в автомобиле про зайцев весь текущий год. Взял дома шапку из лисицы, подальше спрятал в гараже. Купил саратовской пшеницы, чтоб Кролик шёл ко мне уже. В стиралку кинул три лимона. Намазал мёдом зеркала. Налил воды в углу балкона, чтоб та энергию дала. Построил дом из табуреток. В подушку напихал чабрец. Принёс домой еловых веток.

И затаился, наконец.

Снежинки падают на крышу. И кувыркаются в окне.

И кто-то медленно, я слышу, скрипя снежком, идёт ко мне.