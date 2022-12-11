Электричество подорожало, а смартфоны подешевели. Инфляция в России снова разгоняется, но тому есть причина

Мы возвращаемся к привычной нам инфляции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат выпустил очередной отчет о том, как вели себя цены на разные товары и услуги в ноябре. Оказалось, что мы возвращаемся к привычной нам инфляции. До этого несколько месяцев цены либо стояли на месте, либо даже падали. Это, правда, было коррекцией после взлета инфляции в марте и апреле. Но все равно было приятно.

«КОММУНАЛКА» ПОТЯНУЛА ЦЕНЫ ВВЕРХ

В конце ноября, видимо, заработал сезонный фактор. К концу года инфляция традиционно разгоняется. Для сравнения, если в ноябре цены выросли на символические 0,37%, то в первую неделю декабря – сразу на 0,58%. Если взять данные с начала года, то за 11 с небольшим месяцев инфляция составила 11,71%.

Резкий скачок в начале декабря вполне объясним. С 1 декабря второй раз за год повысились тарифы на ЖКХ (см. графику). В Минэкономразвития это объяснили тем, что компаниям коммунальной сферы нужны деньги для обновления и спокойного прохождения осенне-зимнего периода. Мол, тарифы повысят авансом. И следующая индексация произойдет лишь летом 2024 года, то есть через полтора года. Ну, поживем – увидим.

Как подорожали коммунальные услуги

P.S. В среднем рост тарифов соответствует инфляции.

По данным Росстата.

МЫТЬСЯ СТАЛО ДОРОЖЕ, А ЕСТЬ БОРЩ - ДЕШЕВЛЕ

Если верить Росстату, нынешний год очень по-разному повлиял на различные категории товаров. Какие-то резко выросли в цене, а какие-то, наоборот, даже подешевели. Больше всего кризис и санкции ударили по косметическим средствам. Они в топе наиболее подорожавших товаров (см. графику). Прибавили больше трети.

Кроме того, резко выросли цены на корма для животных (+28%), рис, соль и печенье (на 27%), а также на бананы (+23%). А вот бензин почти не подорожал. За неполный год стоимость топлива выросла менее чем на 1%.

Примечательно, что есть даже товары, которые подешевели. Причем значительно. В лидерах снижения продукция из дерева. Доски и древесные плиты снизились в цене на 15 – 20%. Но здесь сработал так называемый «эффект высокой базы». В прошлые годы, когда в России выросло строительство домов и дач, стоимость деревянных изделий резко подскочила. В этом спрос году спрос упал, поэтому снизились и цены.

Но больше всего неожиданно подешевели овощи. Частично это связано с сезонным фактором. Но не только. К тому, что в России подешевел «борщевой набор» (см. графику), привел хороший урожай и частичные ограничения (как внутренние, так и внешние) на экспорт продовольствия.

Кстати, еще одна категория товаров, которая подешевела в этом году, - это смартфоны. Они стали дешевле на 6,5%. Но здесь может быть определенная уловка. Как правило, сборщики данных от Росстата берут не какую-то конкретную модель смартфона. А сравнивают несколько моделей и выводят среднюю стоимость этой категории товара. Поэтому на статистическое снижение средней цены мог повлиять уход некоторых премиальных брендов или распродажи, которые объявляли ритейлеры, чтобы избавиться от товарных остатков.

Топ-5 самых подорожавших товаров

Топ-5 самых подешевевших товаров

По данным Росстата за период с 1 января по 5 декабря 2022 года.

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЙ ГОД

По итогам этого года цены вырастут на 12 – 13%. Это прогноз и Центробанка, и Минэкономразвития. Он значительно ниже того, что эксперты предполагали весной. Тогда власти готовились к тому, что цены могут взлететь на 15 – 17%. Но затем прогноз постепенно снижали.

На ближайший год в Центробанке планируют снизить общий рост цен до 5 – 7% годовых. А в 2024 и 2025 годах в бюджете заложено значение в 4% годовых. Это та цель, к которой ЦБ стремится уже несколько лет. И даже в какой-то момент он ее достигал. Вся денежно-кредитная политика подстраивается таким образом, чтобы снизить инфляцию до этого значения. Это нужно для того, чтобы и потребители, и бизнес понимали, что на рынке есть стабильность, и могли строить долгосрочные планы.

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