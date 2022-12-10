Жена прервала молчание после слухов об изменах Гарика Мартиросяна

Шоумен Гарик Мартиросян с супругой Жанной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гарик Мартиросян с 1998 состоит в браке с Жанной Левиной. Они познакомились в Сочи на КВН в 1997 году. Супруги растят дочь Жасмин и сына Даниэля. За 24 года совместной жизни какие только слухи не ходили вокруг супругов. В последнее время сплетники то и дело высказываются о разводе пары. И если шоумен на злопыхателей никак не реагирует, то его благоверная никогда не лезла за словом в карман, потому довольно резко отвечает завистникам.

Жена Гарика Мартиросяна дерзко ответила после слухов об изменах юмориста. Сплетники постоянно подозревают шоумена в изменах супруге, приписывая ему романы чуть ли не со всеми красотками, которых замечают рядом.

Жанна Левина высмеивает ситуацию. Так случилось и на этот раз. После очередной порции сплетен о ней и муже мать двоих детей высказалась: "Вот так, ребята! Надо знать, с кем спать и с кем дружить, тогда вы будете всегда в топе новостей интернета".

К слову, многолетний счастливый брак шоумена держится помимо прочего на отменном чувстве юмора, присущем обоим супругам. Ранее Жанна объясняла, что Мартиросян никогда с ней не разведется, потому что ему это экономически не выгодно. "Со мной дорого разводиться. Лучше потерпеть!" - сообщила Левина.

Стоит отметить, что некоторое время назад в светских кругах много говорили о тайной связи юмориста с ведущей Яной Кошкиной. Писали даже, что щедрый комик якобы подарил своей любовнице квартиру в столице и машину. Впрочем, сплетни не нашли ни одного подтверждения.

А Жанна даже опубликовала фотографию предполагаемой любовницы. "Яна красивая, харизматичная, яркая и обаятельная. Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках Comedy Club. Я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому имею полное право тоже быть любовницей Яны Кошкиной! Что вам стоит взять мою фотографию и фотографию Яны и поставить их рядом?", - поинтересовалась женщина у сплетников.

После чего резюмировала: "Машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня!".