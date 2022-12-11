Как долго нам осталось до победы и в каких условиях проходят службу мобилизованные: военкор "КП" - честно о самом главном

В эфире прозвучат важные моменты, связанные со Специальной военной операцией. Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в редакции издания ответит на основные насущные вопросы о ходе специальной военной операции (СВО). В эфире прозвучат важные моменты, связанные с тем, как скоро ждать победы России в свете последних фронтовых событий и с наступлением зимы. Стешин расскажет об условиях пребывания мобилизованных на службе в зоне боевых действий, а также о вероятных обменах военнопленными в будущем.

Тема эфира была составлена на основе вопросов от подписчиков "КП". Также у зрителей будет возможность спросить Дмитрия Стешина о наиболее волнующих деталях спецоперации в ходе трансляции и послушать мнение военного аналитика на видеохостинге YouTube 11 декабря 2022 года в 19:00 по московскому времени.