Оскандалившийся Григорий Лепс не явился на "Золотой граммофон"

Григорий Лепс укатил на гастроли Фото: Даниил ОПАРИН

Имя Григория Лепса последние дни у всех на слуху. Артист избил посетителя в питерском баре. После скандала певец залег на дно и не решился выступить на "Золотом граммофоне".

Григорий Лепс затаился. Артист хранит молчание после скандальных выходок. Многие гадали, появится ли певец на одном из самых ожидаемых музыкальных событий года "Золотом граммофоне". Однако исполнитель хита "Рюмка водки" на шоу не явился.

Артист покинул Россию, потому выступил онлайн. Он уехал на гастроли в Белоруссию.

Напомним, драка, после которой разразился скандал, произошла поздно вечером, 2 декабря. В тот день Григорий Лепс выступал в Санкт-Петербурге, но сорвал концерт. Он кинул на пол микрофон и очки, после чего ушел со сцены, в то время как поклонники продолжили петь его хит самостоятельно.

Позже вокалист подрался с посетителем бара и сломал мужчине нос. Публика бурно обсуждала инцидент. Одни потребовали лишить Лепса званий за неподобающее поведение. Другие пытаются его оправдать, объясняя, что у артиста сдали нервы.

Но есть и те, кто называет инцидент спланированной акцией. Так, Андрей Губин склонен полагать, что история была срежиссирована. "Допускаю, что история с дракой была постановкой, а пострадавший - какой-нибудь начинающий актер, который за вознаграждение согласился участвовать в этом. Потом стороны помирятся, никаких проблем нет, а у артиста полные залы. Такой вот своеобразный пиар. И он дает отличные результаты", - цитирует вокалиста Woman.ru.

Губин отметил, что сейчас весь эфир забит одним только Лепсом и его дракой. "Большего внимания публики желать трудно. Пиар-кампания отлично работает, интерес подогрели. Надо понимать, что любой взрослый человек очень неохотно ввязывается в драку, можно серьезно пострадать. А для артиста драки вовсе противопоказаны, могут сломать руку-ногу, разбить лицо", - рассуждает Андрей.