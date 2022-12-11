Русский Мариуполь восстает из руин: Что происходит сейчас в городе

Совсем скоро все увидят новый Мариуполь Фото: "КП" Архив

Экс-премьер России, глава Общественного совета при Минстрое эти выходные провёл в Донбассе. В воскресенье, 11 декабря, когда командировка Сергея Степашина в Донецкую народную республику завершалась, с ним на связь вышло Радио «Комсомольская правда»…

… - Алло! Сергей Вадимович, у нас такие сведения, что вы сегодня побывали (то ли тайно, то ли конспиративно, то ли открыто) в Донбассе. Это так?

- Да, побывал. Но почему тайно? Совершенно открыто - это же наша, российская территория.

Да, я был в Мариуполе, посмотрел, как реализуется поручение президента Владимира Путина.

Прежде всего - это подготовка к зиме жилья, обеспечение домов отоплением, строительство котельных…

Сергей Степашин посмотрел, как в Мариуполе реализуется поручение президента Владимира Путина Фото: "КП" Архив

Мы даже вручили ключи от квартир новоселам одного из домов, который краснодарцы построили.

В общем-то, весь город посмотрели, оценили разрушения, наметили перспективы.

Подъехал руководитель ДНР Денис Пушилин, мы с ним тоже пообщались.

Было руководство Фонда развития территорий – гендиректор Ильшат Шагиахметов, замминистра строительства...

Так что, Саш, никакой тайны не было. Мы открыто работаем, открыто помогаем людям после той беды, которая случилась с жителями города.

Основная задача - подготовка к зиме жилья, обеспечение домов отоплением, строительство котельных Фото: "КП" Архив

- А кто из заместителей главы Минстроя был?

- Валерий Леонов. Он непосредственно отвечает за возрождение Мариуполя, так мы это называем. Он там постоянно и находится, в Москву приезжает только на недельку, а так там живет.

И, вообще, в этом районе большая команда сформировалась, кстати, те, кто работал в своё время в «Олимпстрое».

Это Евгений Солнцев, нынешний заместитель Пушилина. А ещё - бывший первый вице-премьер из Якутии Дмитрий Бердников…

- Он теперь там первый замглавы Мариуполя.

- Да.

- Прямо - настоящий десант видных руководителей.

- Так что, у нас там целая команда.

Я даже Пушилину сказал: «Мне это напоминает восстановление Ташкента после страшного землетрясения, когда весь Советский Союз помогал возрождать город». Вот сегодня примерно такая же история.

Сергей Степашин встретился с руководителем ДНР Денисом Пушилиным

Ленинградцы здорово работают…

- То есть, из Питера, петербуржцы.

- … и мне это очень приятно - как ленинградцу.

Только что, передо мной, был Беглов.

Строят и дома, восстанавливают театр, кстати. Ну, для Питера восстановление театра – это хорошая традиция.

- Напомним, Александр Беглов - это губернатор.

- Да, губернатор Санкт-Петербурга.

Кстати, очень хорошо работает краснодарская компания, я их уже упоминал, - построила 18 домов.

И ещё два квартала великолепных зданий возвели военные строители.

В рабочей поездке по Мариуполю также участвовал гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов Фото: "КП" Архив

Так что, я думаю, что мы совсем скоро увидим новый Мариуполь.

Вы знаете, и еще мы вспомнили (ну, я вспомнил, по крайней мере) город Грозный. Ты, Саша, был тогда со мной, когда мы вместе с Ахмат-хаджи Кадыровым приняли решение о том, что через два года столица Чечни должна быть без следов войны.

И это было выполнено. То же самое, я думаю, будет и в Мариуполе.

Мы прямо на совещании приняли такое решение.

- Это же тоже было поручение Владимира Путина - тогда, когда восстанавливали Грозный.

- Тогда было - да - поручение Владимира Владимировича. Но и мы сами тоже - инициативно - подходим к этим вопросам, принимаем, как говорили раньше, встречные планы.

Что касается подготовки к зиме, то построено 32 котельные. Все дома, где живут люди, сегодня с теплом. Это я проверил лично.

В Мариуполе предстоит еще много работы, но это - уже совершенно мирный город Фото: "КП" Архив

- Батареи, что ли, проверяли прямо в квартирах?

- Конечно.

- По вашей командировке мы получили из Мариуполе очень хороший иллюстративный материал… А почему, судя по фото, вы именно с Шагиахметовым там находились, с гендиректором Фонда развития территорий?

- Я представляю попечительский совет этого фонда, он – его генеральный директор, так что - сам Бог велел нам работать вместе. Более того, я еще и Общественный совет при Минстрое возглавляю, как вы знаете. Поэтому, конечно, мы обсудили там и теперь будем решать и решаем весь перечень вопросов…

Но есть одна тема, которую я хочу поднять перед премьер-министром Михаилом Мишустиным.

- Может, и нам расскажете…

- Это, к сожалению, огромные пробки на границе.

- Это вы про наши новые территории.

- Да. Граница хоть и административная, но там пока еще действует паспортный контроль. Понятно, что это нужно делать, но когда по двое-трое суток стоят фуры…(С промтоварами, продуктами, стройматериалами и т. д. - А.Г.)

Мы сами полями ехали, чтобы объехать эту дикую пробку. А так бы, наверное, я приехал только в конце следующей недели в Москву.

- То есть, вы неофициально через административную границу только так смогли проехать? Вы так говорите - «полями ехали».

- Ну, это граница административная. Сейчас Мариуполь – это Россия.

- Ну, да, конечно. И еще. До вас не доносилась канонада или хотя бы в разговорах с Денисом Пушилиным эта тема звучала?

- Что касается Мариуполя, там совершенно безопасно сейчас, люди спокойно ходят по улицам, восстановили несколько парков.

Большие очереди, правда, были в Сберкассы за пенсиями, там пока еще на электронный вариант не перешли.

Нет, никакой стрельбы, никакой канонады не было.

Мариуполь, в отличие от Донецка - уже совершенно мирный город.

А Пушилин, он приехал из Донецка как раз на совещание - еще днем - конечно, мне порассказал о том, что по городу лупят каждый день.

Причем - бьют по домам, по больницам, по школам.

Просто нацисты настоящие. А Европа это не замечает, им наплевать на все это. И Госдепу США тоже.

- Скажите, а вот функции Шагиахметова… (связь прерывается)… Насколько мне известно, он же там тоже не наскоком бывает, а постоянно, как гендиректор Фонда.

- Практически каждую неделю… Да, связь здесь пока неустойчивая.

- Как там оценивают его работу?

- Очень хорошо.

Я просто две цифры приведу. Изначально была поставлена задача подготовить к зиме порядка 450 домов, подвести тепло, построить котельные, ну, и сделать капремонт.

Рабочая группа оценила разрушения, наметила перспективы Фото: "КП" Архив

- Многоэтажных, имеется в виду.

- Да. Затем скорректировали задачу - до 750.

Сейчас принято решение, до конца этого года 1000 домов будет подведено к теплу. Вот это и оценка.

Оценка – то, что люди зиму встретят в тепле.

На самом деле, это огромная работа. Честно скажу, я не помню, чтобы мы где-то что-то такими темпами восстанавливали.

Работа системная, люди на месте, они там не по бумажкам работают.

Некоторых чиновников из Москвы - тех, кто отвечает за финансы - я бы туда тоже послал, посмотреть что происходит, что называется, на земле. А то говорят: зачем деньги даете, в «черную дыру» куда-то все уходит.

Вот пускай посмотрят, как надо работать на самом деле.

- Я хотел уточнить. Имеются в виду многоэтажные дома?

- Да, многоэтажные.

Проблема индивидуального жилья остается серьезной, хотя там целый кластер создан, и сейчас завезено огромное количество стройматериалов для индивидуального строительства.

Но мы, знаешь, какое сейчас решение предварительное приняли? В связи с тем, что индивидуальное строительство – вещь хлопотная и достаточно долгая, а людям жить где-то надо, поэтому - пускай граждане получают квартиры в многоквартирных домах, а участок земли у них остается…

- Понял. Сергей Вадимович, связь неустойчивая, но самое основное я записал. Спасибо вам огромное. До свидания.