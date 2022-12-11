Чулпан Хаматова «коммуницирует» с администрацией Зеленского

Чулпан Хаматова одна из первых выступила против СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях латвийский режиссер Алвис Херманис сделал неожиданное признание. Не о себе, а о своей подопечной - актрисе Чулпан Хаматовой. В беседе с журналисткой он рассказал, что уже полгода (с начала лета) с Хаматовой «коммуницирует администрация украинского президента, чтобы поддерживать ее, её поступок».

«Я не имею права называть имена, но я знаю, что такая коммуникация есть, - сообщил «простодушно» Херманис. - Потому что украинская сторона понимает, что в контексте информационной войны поступок Чулпан Хаматовой приносит такую же пользу, как поставлять дроны или гуманитарную помощь».

О том, что актриса одна из первых выступила против СВО, ни для кого не секрет. Но то, что она «коммуницирует» с администрацией Зеленского – новость. И сообщил эту новость не кто нибудь, а нынешний начальник актрисы – режиссёр Алвис Херманис. Весной этого года Хаматова уехала из России, она живет в Латвии и там же работает – у Херманиса в Новом Рижском театре.

Это признание режиссера наводит на самые разные мысли. И этими мыслями охотно делятся пользователи соцсетей. «Предательница» - это обычный комментарий в адрес Хаматовой. О том, что она «может предать» говорила еще покойная Галина Волчек, худрук театра «Современник», в котором много лет служила Чулпан.

В Сети обсуждают другое: почему именно сейчас (а не полгода назад) Херманис решил рассказать об этой «коммуникации». Зачем он сдал свою подопечную с потрохами. «Поматросят Хаматову и бросят, кому она там нужна? А этот Херсманис подонок. Зачем об этом говорить», - пишут в комментариях Телеграм-канала «Небожена». «Херманис сперва приютил актрису, а теперь видит, что она не «окупается», отсюда и слив».

Некоторые предполагают, что Хаматова повторит судьбу канала «Дождь» - её выкурят из Латвии.

Напомним, Чулпан Хаматова присоединилась к труппе Нового Рижского театра в апреле этого года. С Алвисом Херманисом она знакома по крайней мере с 2008 года. Она играла в двух его спектаклях, поставленных в Театре Наций в Москве, - «Рассказы Шукшина» и «Горбачев». Актриса уехала из России после начала спецоперации на Украине. Она уволилась из театра «Современник». Прежде чем устроиться на работу в Латвии, Чулпан Хаматовой дала интервью латвийскому ТВ, выступила на митинге в Риге. Многие расценили тогда ее публичные высказывание как способ заработать право на работу в Евросоюзе. Но на сегодняшний день у нее имеются перспективы сниматься только на Украине. Но до съемок ли там сейчас? Особенно в условиях постоянного отключения электричества.