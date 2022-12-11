Наряды звезд на новогодней «Жаре»: Ани Лорак в костюме женщины-кошки, откровенная Анна Седокова и невеста Юлия Барановская

Ани Лорак спела свой «Лабиринт» после долгого перерыва: зрители встретили ее бурным приветствием. Фото: Жара TV

В выходные состоялась телевизионная съемка «Новогоднего концерта Жара». Концерт покажут в новогоднюю ночь на телеканале ЖАРА TV, а также на канале НТВ. Мероприятие прошло в концертном зале «Крокус Сити Холл». Концертные номера артистов и шоу телезрители посмотрят сами. А мы со стилистом Анваром Очиловым разобрали самые яркие образы артисток – какие наряды выбрали звезды на праздничную съемку.

Ольга Бузова в этот раз была элегантна до концерта. Фото: Жара TV

Ольга Бузова выбрала лаконичный образ – в этот раз нарядилась в греческом стиле. Этот топ сливается с брюками и визуализируется в комбинезон – модную вариацию вечернего наряда 23-го года. Полотна полностью закрыли грудь, открывая очень осторожно глубокое декольте и спину. «Натуральный» чокер держит образ и внимание. Перчатки – модная деталь. Волосы собраны – удачный вариант для этого образа.

На самом концерте Бузова опять перевоплотилась в Джей Ло. Фото: Жара TV

В последнее время артистка стала выглядеть просто отлично: стильно, ухожено. Каждый выход Ольги необычный, грамотно подобраны наряды. Случаются, конечно, резкие переходы: от спокойных элегантных вещей (как сейчас) к ярким и экстравагантным. На сцене Бузова была уже в блестящем красном сценическом мини-платье и лаковых ботфортах – опять играла в Джей Ло, а спела свое - «Игрушку» и «Танцуй под Бузову».

Ани Лорак в образе женщины-кошки. Фото: Жара TV

Ани Лорак спела свой «Лабиринт». Певица вышла на сцену после перерыва в несколько месяцев и ее встретили бурными овациями в зале. Лорак в выборе образа не подкачала – нарядилась как яркая звезда. Каролина (настоящее имя певицы) – в образе женщины-кошки. Обтягивающий комбинезон – второй год в тренде. Ткань дорогая, поэтому сидит идеально в отличии от частых дешевых копий из интернет-магазинов. Блеск, глубокое декольте, удлиненные рукава-полуперчатки – идеальный образ для праздничной дискотеки.

Анна Асти нашла свой образ - ее фишка брючные «тройки» креативного кроя. Фото: Жара TV

Анна Асти исполнила свои хиты года - «По барам» и «Ночью на кухне». Певица в поисках своего стиля, сосредоточилась на брючных костюмах. В таком образе ее уже ни с кем не спутаешь. Этот белый брючный вариант – хорош и для офисного новогоднего вечера, и чтобы весной 2023 года отправится на работу. Очень широкие брюки – тренд сезона. «Тройку» стоит иметь в гардеробе как базу на пару сезонов вперед.

Слава после липосакции подчеркивает фигуры сразу всеми возможными обтягивающими способами. Фото: Жара TV

Слава хвастается обновленной фигурой. Певица летом сообщила, что сделала за 3 миллиона рублей липосакцию подбородка, рук, ног, живота, ног, спины и немного подтянула грудь. Вот теперь и комбинезон соответствующий – по фигуре выгуливает. Из модных акцентов здесь – широкий пояс и ботфорты.

Анна Седокова наконец-то смогла элегантно, а не пошло оголиться. Фото: Жара TV

Анна Седокова наконец-то смогла найти платье, которое позволяет быть одновременно и откровенной, и не пошлой. Видим три модных тренда: бархат, перчатки, креативный декор – цветок из ткани держит корсет, затягивая талию артистки.

Юлия Барановская в самом роскошном дизайнерском наряде вечера. По мнению стилиста: удачный вариант для свадебного платья, как второго наряда за вечер. А если невеста решит идти в загс не в белом - то и первого! Фото: Жара TV

Юлия Барановская единственная звезда, которая нарядилась по-настоящему роскошно – как на красную дорожку очень важного мероприятия. Барановская ведет концерт и выбрала очень сложное платье – такие называют модными «парашютами»: многослойный, ассиметричный наряд идет только таким хрупким, миниатюрным звездам. Такое платье можно приберечь на свадьбу – как вариант второго или третьего наряда за вечер. Ну и вот этот цвет (малиново-красный) по версии Pantone – цвет 2023 года.

Жасмин в трендовой джинсовой куртке. Фото: Жара TV

Жасмин умеет в дениме быть элегантной – пожалуйста вариант наряда на новогодний вечер для тех, кто не любит блеск, платья и собирается прогуляться после боя курантов. На этот образ сверху легко можно накинуть пуховик. У Жасмин модная джинсовая куртка: свободная удлиненная джинсовка хороша и с брюками, и с платьем, и с юбкой. Кожаные брюки – отличный вариант для встречи нового года: удобно, практично. Все оттенки черного, синего цвета в тренде в год Черного Водяного Кролика.