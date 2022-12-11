Маск заявил о вмешательстве Twitter в президентские выборы в США

Маск обещал опубликовать данные, раскрывающие принятие внутренних решений в Twitter, касающиеся острых вопросов Фото: REUTERS

Американский миллиардер, предприниматель, глава ряда компаний, а также владелец Twitter Илон Маск заявил, что приобретенная им социальная сеть в 2020 году осуществляла активное вмешательство в избирательный процесс в США.

По словам Маска, у него есть «четкие и объемные» доказательства вмешательства, а сама соцсеть работала как «машина активистов Демпартии».

В то же время, миллиардер считает, что без вмешательства Twitter результат президентской гонки в стране был бы точно таким же, но справедливость требует от него раскрыть неприятные данные.

– Думаю ли я, что Трамп все равно проиграл бы? Да. И, напомню, я поддерживал Байдена, Хилари и Обаму. Тем не менее, вмешательство социальных сетей в выборы явно подрывает веру общества в демократию и является неправильным, – заявил Маск.

Ранее Маск обещал опубликовать данные, раскрывающие принятие внутренних решений в Twitter, касающиеся острых вопросов.

Вскоре после приобретения компании новый владелец уволил тысячи сотрудников соцсети, а вместо этого привлек специалистов, работающих на возглавляемых им предприятиях. Кроме того Маск разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа после проведения соответствующего опроса среди пользователей.