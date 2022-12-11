Киркоров отсутствовал, Басков прихрамывал, Севиль обнажилась: Что случилось на «Золотом граммофоне»

С такой фигурой и внешностью Севиль можно все Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году раздача главных музыкальных призов прошла без ряда знаменитых артистов. Отсутствовал Григорий Лепс, который в эти дни гастролирует по Беларуси. Впрочем, музыкальные промоутеры уверены, что Лепс так распределил свой гастрольный график, чтобы лишний раз не попадаться на глаза репортеров, которые обязательно расспросят его о скандальной драке в Питере. Не было и Филиппа Киркорова, который уже не первый год не появляется на церемонии. По слухам, из-за какого-то недопонимание с организаторами премии.

Вместо Ивана Урганта вести премию пригласили Вадима Галыгина в паре с Екатериной Скулкиной. Покинул по понятной причине премию и украинский десант артистов. Впрочем, Лобода оказалась легко заменяема Анной Асти. Новая звезда мало того, что сейчас внешне стала абсолютной копией своей опальной коллеги, так и балет и директора переманила у Лободы.

Николай Басков недавно перенес серьезную операцию на ноге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прихрамывая приехал на церемонию Николай Басков. Артист недавно перенес серьёзную операцию на ноге, но уже вернулся к выступлениям.

- Пока те танцую, но надеюсь, что в новом году буду скакать как кролик. Оперировали связки. Чего только не написали обо мне: и что я тяжело болен, и что я чуть ли не на инвалидной коляске. Все хорошо, работаю, это обычная травма, - пояснил «КП» «золотой голос».

Ну, а на красной дорожке и на сцене, артистки, как всегда, как могли привлекали внимание репортеров своими нарядами.

Стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич Фото: Личный архив героя публикации

Кто угадал с дресс-кодом, а кто промахнулся с выбором образа «КП» рассказала стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Полина Гагарина

У Полины Гагариной идеальная фигура Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Комбинезоны уже не первый год в тренде. А тут ещё супермодная вещь-комбинезон, переходящий в сапоги. У Полины идеальная фигура, она даже в пыльном мешке будет красавицей. Однако есть у меня замечания к укладке. Слишком небрежно уложены волосы. Явно не для музыкальной премии. Кажется, что артистка просто забыла помыть голову или приехала на церемонию с поезда, - говорит стилист Ирина Ковалевич.

Люся Чеботина

В кризисные времена мода становится более дерзкой и сексуальной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Люся - очень красивая девушка и на мой взгляд, одна из самых стильных певиц на нашей сцене. Чулки, кокетливо выглядывающие из высокого разреза - мировой тренд. Такие наряды были уже у Анджелины Джоли и у Ким Кардашьян. Вообще в такие кризисные времена мода становится более дерзкой и сексуальной, - объясняет наш эксперт.

Анна Семенович

Костюм явно мал Анне Семенович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Анна - огонь. Красивый макияж, эффектная укладка. И формы волнующие. Но одежда подобрана не по размеру. Костюм явно мал Семенович. Анне бы найти стилиста, который бы достойно упаковал всю эту красоту.

Асти

С темными локонами Асти выглядела более оригинально Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ещё одна Анна. И снова сексапильный стиль. Латексный комбинезон, высокие ботфорты, расшитые стразами. Двойник Лободы. На мой взгляд, с темными локонами Анна выглядела более оригинально. У нее прекрасный репертуар, зачем ей эти постоянные сравнения с Лободой?

Севиль

Севиль - новая солистка Артик&Асти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Новая солистка Артик&Асти Севиль за кулисами ходила в голливудской лебяжьей накидке. А на сцене обнажилась до серебристого купальника. Севиль можно все. С такой фигурой и внешностью. Она всегда выглядит, как дива.

Ханна

Ханна умеет привлечь внимание публики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ханна пошла по стопам Рианны и не стесняясь, без всяких предрассудков демонстрирует зрителям свой голый беременный животик. Фигура позволяет. Платье подобрано идеально, Ханна умеет привлечь внимание публики.

Лариса Долина

Лариса Александровна решила одеться соответственно возрасту. Получилось скучно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Такое впечатление, что Лариса Александровна испугалась хейтеров, которые постоянно журят ее за мини, и решила одеться соответственно возрасту. Скучно. Черное полотно и все. Я думаю, такой эффектной женщине не надо боятся пересудов и продолжать нас радовать яркими нарядами, - считает стилист Ирина Ковалевич.

Елена Север

Красное платье-футляр всегда в тренде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Элегантная, стройная. Я давно заметила, что Елена выглядит «белой вороной» в нашем шоу-бизнесе. Ее стиль я бы сравнила со стилем Софи Лорен. Прекрасный выбор наряда. И красное платье-футляр всегда в тренде.

КОГО НАГРАДИЛИ?

Полина Гагарина «Вчера»

Николай Басков «Лучший день»

Дима Билан и Zivert «Это была любовь»

Дмитрий Маликов «Ночь расскажет»

Ирина Дубцова «Гештальты»

Митя Фомин «Полутона»

Владимир Пресняков и Артемий Пресняков «Всё нормально»

Artik&Asti «Гармония»

Dabro «Услышит весь район»

Слава и Анна Семенович «Бумеранг»

Мот «Август – это ты»

Filatov & Karas «Движ»

Стас Пьеха «Без тебя»

Jony «Титры»

Марина Бриз «Не трогай меня»

Emin «На обратной стороне»

Anna Asti «По барам»

Люся Чеботина «Солнце Монако»

Григорий Лепс, ЮрКисс и ВладиМир «Как огонь и вода»

Сергей Лазарев «Танцуй»

Ханна «Море»

Лариса Долина «Двое на ветру»

Hammali&Navai «Птичка»

Специальную награду «Легенда русской музыки» получила Любовь Успенская.

Также специальный приз был вручен Диме Билану – впервые в истории «Золотого Граммофона» он стал обладателем уникальной зелёной статуэтки. Начиная с этого года, «Зелёный Граммофон» будет вручаться артистам, которые внесли свой вклад в защиту окружающей среды.