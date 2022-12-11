В Израиле рэкет стал причиной невероятного роста цен на жилье

Большинство подрядчиков в Израиле вынуждены платить рэкету за возможность работать Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава израильской неправительственной организации «Регавим» Меир Дейт раскрыл один из секретов высокой стоимости жилья в стране: оказывается, большинство подрядчиков вынуждены платить рэкету за возможность работать.

Дейт утверждает, что поборы со строителей и производителей продукции приобрели общенациональный характер и напрямую влияют на стоимость конечной продукции практически по всему Израилю.

Согласно статистике «Регавим», преступным группировкам платят 85% подрядчиков – об этом Дейт рассказал в интервью 7 каналу израильского радио.

В отличие от фильмов и стран СНГ времен 90-х годов прошлого века, в Израиле все происходит очень благородно: к открывшему бизнес человеку приходят и оставляют визитку «охранного предприятия», а при этом сообщают, что прошлый бизнес на этом месте закрылся, например, в результате поджога, но компания, которая возьмет на себя услуги по защите, такого, конечно же, не допустит.

– Доходит до того, что подрядчики сами интересуются – кому здесь надо платить, чтобы работа шла спокойно, – рассказал Дейт.