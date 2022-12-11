Пять неожиданных продуктов, которые подарят хорошее настроение

Шоколад - самый очевидный продукт для борьбы со стрессом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Декабрь — месяц усталых, напряженных и нервных людей. Вечные делайны и попытки все успеть у трудоголиков, попытки сориентироваться в мире Дедов Морозов и подарков — у родителей. Усталость и капризы у детей, утомленных школой. В общем, все бесит!

Между тем, некоторые продукты способны усугублять это состояние — ученые и диетологи обвиняют фастфуд, консервы и копченые продукты в том, что они повышает раздражительность и усталость. Но есть продукты, которые помогают нам успокоиться и даже повысить настроение.

Конечно, если у человека клиническая депрессия, то есть серьезные биохимические изменения в организме, то никакие продукты не помогут, нужна помощь врача-психиатра или невролога, которые выпишут правильные препараты. Но все же существуют продукты-помощники против усталости и тоски.

- На первое место я бы поставила шоколад — самый очевидный продукт, - говорит диетолог Людмила Денисенко. - Это вам любая женщина подтвердит. Но и ученые тоже говорят, что всего 20-30 граммов в день (а это примерно 5 квадратиков из плитки) помогают справиться со стрессом и увеличивают выработку эндорфинов, веществ, которые «приподнимают» настроение. А благодаря теобромину и кофеину дарит пусть небольшое, но порой отчаянно необходимое чувство бодрости. В качестве успокоительных я бы поставила в первые ряды травяные чаи с ромашкой и мятой. Регулярное употребление ромашкового чая помогает справиться с бессонницей, ослабляет чувство постоянной тревоги и уменьшает проблемы с желудком. Ромашка благотворно отражается и на внешности: улучшает состояние кожи, исчезают темные круги под глазами и одутловатость.

Но есть еще неочевидные продукты, которые при регулярном употреблении помогают бороться со стрессом:

1. Сельдерей.

Всего четыре стебля сельдерея в день — и ваше повышенное давление придет в норму. Также он содержит триптофан — вещество, которое способствует высвобождению серотонина, гормона радости и удовольствия.

2. Капуста: брюссельская, брокколи, белокочанная.

Все растения семейства крестоцветных способны снижать уровень тревожности и депрессии. Дополнительный «бонус»: защита от рака, благодаря соединениям серы, которые стимулируют выработку в организме ферментов, останавливают рост раковых клеток. То есть салат из капусты и сельдерея способны успокоить расшатанные нервы.

3. Жирная рыба — сельдь, макрель, сардины, а также лосось и форель.

Вся жирная морская рыба (желательно дикая, а не выращенная в садках) содержит полезную кислоту Омега-3, которая помогает мозгу оставаться здоровым и бороться со стрессом и раздражительностью.

4. Оливковое масло.

Также содержит много Омега-3, а значит защищает от стресса и сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, как и наши родные масла — льняное, горчичное.

5. Ягоды: малина, черника, ежевика, чёрная смородина.

Ягоды богаты антиоксидантами, которые улучшают кровообращение в мозге. А значит помогают организму справиться с хроническим стрессом. Учитывая огромное количество витаминов, они необходимы для всего организма. Причем полезные свойства ягод не исчезают после заморозки. А значит из них можно делать полезные коктейли, смузи или добавлять в утреннюю кашу.

КСТАТИ

Есть еще пахучая защита

Чеснок одни из недооцененных продуктов, который часто упоминают только в сезон простуд. Но помимо защиты иммунитета, он помогает привести в норму кровообращение, выровнять баланс сахара в крови, усиливает процессы детоксикации (то есть помогает организму самоочищаться). И в целом в чесноке множество антиоксидантов, которые помогают защищать клетки и ткани, которые страдают при стрессе. Его регулярное употребление улучшает не только здоровье, но и настроение. Конечно, запаха оставляет желать лучшего... Но что поделать, не всегда полезное вкусно.