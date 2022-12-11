«Эпидемия уже началась, заболеваемость будет очень высокой»: Можно ли привиться от гриппа сейчас и защитит ли это

За прошедшие два года мы стали уязвимее, чувствительнее к вирусу гриппа и других респираторных инфекций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На минувшей неделе мы увидели подъем [заболеваемости], который позволяет говорить, что в стране уже развивается эпидемия гриппа, - заявил директор НИИ гриппа, профессор Дмитрий Лиознов в эфире программы «Посоветуйте, доктор» на Радио России.

За прошедшие два года мы стали уязвимее, чувствительнее к вирусу гриппа и других респираторных инфекций, пояснил эксперт. В первую очередь потому, что не встречались с их возбудителями - жили в условиях, когда не циркулировали практически никакие вирусы, кроме «короны». В результате иммунитет к другим инфекциям «просел», отвык от них. Поэтому мы легко цепляем грипп и ОРВИ.

Среди вирусов гриппа сегодня преобладает А(H1N1), известный как свиной грипп. Особенно сильно он бьет по детям, предупредил профессор Лиознов.

- Сейчас мы видим, что детские стационары и за рубежом, и у нас начинают заполняться. А кое-где и переполняться. Наиболее уязвимы дети до 5 лет. Люди старшего поколения в какой-то степени защищены «древним» иммунитетом, если когда-то встречались с похожими вариантами гриппа.

С другой стороны, организм пожилых пациентов зачастую ослаблен хроническими заболеваниями. Поэтому они в группе риска развития тяжелых осложнений. В частности, при гриппе может присоединиться бактериальная инфекция, поражающая легкие - пневмококк. Кстати, эта же бактерия провоцирует и менингит, воспаление оболочек головного и спинного мозга. Поэтому очень важно прививаться от пневмококка, подчеркнул Дмитрий Лиознов. Такая вакцинация рекомендуется в среднем раз в пять лет.

Еще не поздно сделать и прививку от гриппа. Мы пока не достигли пика заболеваемости, она будет расти дальше и ожидается «очень высокой», спрогнозировал ученый. Потому что уровень вакцинации от гриппа на сегодня, увы, «нельзя назвать хорошим». Он должен достигать 70-80% населения страны, а сейчас только приближается к 50%.

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР НИИ ГРИППА

- При свином гриппе эффективны противовирусные препараты с такими действующими веществами, как осельтамивир, занамивир и балоксавир.

- При относительно легком течении болезни противовирусные не нужны. Во-первых, они недешево стоят, во-вторых имеют побочки.

- Людям из групп риска (беременные женщины, дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями) нужно сразу обращаться к врачу для решения вопроса о приеме противовирусных и других препаратов. Поскольку высока угроза опасных осложнений болезни.

- Если вы начинаете прием противовирусного лекарства, нужно пропить весь курс до конца (как правило, 5 дней). Иначе сформируются устойчивые варианты вируса гриппа, и в дальнейшем такие таблетки перестанут вам помогать.

- Главные признаки гриппа А(H1N1): температура выше 38 градусов, сильная головная боль, трахеит (сильный сухой кашель). Насморк при гриппе практически не встречается, отметил профессор Лиознов.