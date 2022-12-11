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В мире11 декабря 2022 13:52

Французский генерал Яковлефф предложил украинцам бомбить парады Победы 9 мая

Потомок русских эмигрантов Мишель Яковлефф признал насколько для него нестерпимо осознание победы Советского Союза над гитлеровской Германией
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Отставной французский генерал Мишель Яковлефф

Отставной французский генерал Мишель Яковлефф

Фото: Кадр видео

Отставной французский генерал Мишель Яковлефф в эфире французского телеканала LCI родил достойную украинского ветеринара-юриста Данилова идею – бомбить 9-го мая Парады Победы в российских городах. И предложил сделать это украинцам.

- Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические, - заявил Мишель. - Например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов

Символично, что произошло это буквально сразу после того, как из Вашингтона донеслись сигналы, что США не будут удерживать Украину от ракетных ударов по территории России. генерал-отставник принял сигнал и срезонировал. Причем, уже не в первый раз. Ранее он в августе заявлял, что Парижу следует направить на Украину французских военнослужащих, причем, не для того, чтобы попытаться развести стороны.

- Чтобы не тратить время на обучение украинцев, управлять ими будут американские, французские или голландские военные на украинской территории, - выступил он тогда с инициативой, которая немало изумила самих французов.

- Когда наши генералы занимают высокие посты в НАТО, они начинают защищать политику подконтрольной США организации, а не интересы Франции. Как и в Европарламенте, где многие забывают отстаивать прежде всего интересы Франции, - иронично прокомментировал тогда выступление генерала депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

И депутат знает, о чем говорит. Генерал, хоть и является по военному образованию танкистом, долгое время прослужит во французском Иностранном легионе, участвовал в зарубежных военных кампаниях Франции в операциях "Щит пустыни", "Буря в пустыне", служил в Боснии, а завершил свою военную службу в Генеральном штабе НАТО в Брюсселе, где провел достаточно много лет перед отставкой. Однако, за все время службы никаких героических деяний генерал, похоже, не совершил и ни за какие подвиги не отмечен. В основном, отличали генерала на военных учениях. Сначала Франции, а потом и НАТО. Последние учения НАТО под его руководством прошли в 2013-м году в Восточной Европе.

Впрочем, главное для Мишеля вовсе не Украина, судьба украинцев интересует его меньше всего. Для него главное – нестерпимость осознания победы Советского Союза над гитлеровской Германией.

- Поражение России перечеркнет для НАТО победу СССР над нацистской Германией, - заявил Яковлефф, тем самым выпустив наружу свой (и Запада также) самый подспудный страх, который все эти годы там стремятся закопать поглубже в своих душонках и забыть. А он не закапывается.

Судя по фамилии, генерал происходит из офранцузившейся семьи с русскими корнями. Если исходить из карьеры, то предки генерала бежали из России после революции или отбыли в конце Гражданской войны. А потому ему, наверное, вдвойне хочется реванша. И за Гражданскую, и за Вторую Мировую. Был бы русским, звался бы Михаилом (как архангел), но получилось, что получилось - типичный Мишель.

Скажите, Мишель, а это не ваш папа показывал гитлеровцам, как пройти на Пляс Пигаль в Париже на той известной фотографии? Извините, это был дедушка? Или ваши предки были среди тех французских эсэсовцев, которые до последнего обороняли рейхсканцелярию, когда уже и Гитлер застрелился, и немцы сдались? А потом товарищ Сталин допустил вас в число победителей, вызвав неподдельное изумление Кейтеля. И вы до сих пор этого не можете нам простить? Или того, что свою страну сдали Гитлеру за 43 дня, о чем впору писать учебники военной тактики и стратегии? Согласен, обидно. Но, как там у вас говорят – се ля ви.

Мишель, не знаю, хватит ли квалификации психотерапевта, чтобы исправить ваши психические девиации, или вам уже пора обращаться к психиатру с "тяжелыми" лекарственными средствами. Это ведь уже не какие-то обычные рядовые психические комплексы, а серьезное заболевание. Смотрите, а то повторите "подвиг" американского министра обороны Джеймса Форрестола, покончившего с собой в 1949-м в госпитале с криком: "Русские идут". Только вот в отличие от США во Франции в честь генерала Мишеля авианосец не назовут. У Франции он всего один – "Шарль де Голль".

А вот французам таких генералов стоит сразу отправлять в такую глубокую отставку, чтобы их днем с огнем с собаками не могли отыскать. А то, знаете, доведут до греха. Честное слово, доведут. Вместе с НАТО. И, кстати, выходили бы вы из этого альянса, право слово. Шарль де Голль, самый великий ваш президент, поверьте, не зря это сделал в свое время.

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