Российские кардиохирурги заменили клапан сердца 92-летней пациентке

У женщины «серебряного» возраста диагностировали угрожающий жизни порок сердца – критический аортальный стеноз. Фото: Иван МАКЕЕВ

Чем старше человек, тем тяжелее он переносит открытое хирургическое вмешательство - операции, при которых приходится делать крупные разрезы. К счастью, очень активно развивается и все чаще применяется малоинвазивная хирургия. Это щадящие операции с минимальным травмированием. Необходимые манипуляции проводятся через небольшие проколы.

Именно такой метод использовали кардиохирурги калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий для спасения 92-летней пациентки. У женщины «серебряного» возраста диагностировали угрожающий жизни порок сердца – критический аортальный стеноз. Клапан сердца, который регулирует поток крови из левого желудочка к аорте, перестал справляться со своей работой. Его нужно было срочно менять.

При открытой операции на сердце пациента приходится временно переводить на искусственное кровообращение. И затем возвращать к «естественному». В преклонном возрасте и с учетом сопутствующих заболеваний такая процедура связана с очень высоким риском для жизни, говорят врачи. Специалисты Центра нашли выход. Они провели так называемую транскатетерную имплантацию аортального клапана (ТAVI).

Это сложная высокотехнологичная операция, которая требует большого профессионального мастерства, отмечают специалисты. Упрощенно говоря, клапан в сложенном состоянии доставляется к месту назначения через сосуды.

- Пациенту делается небольшой разрез на бедренной артерии. И вводится специальный катетер, оснащенный баллоном и сложенным клапаном, – рассказал заместитель главного врача по хирургии Центра высоких медицинских технологий Виктор Цой. - Под контролем аппаратуры катетер подводится к сердцу. И непосредственно в необходимом месте при надувании баллона клапан раскрывается. Так сердце получает новый клапан.

Через две недели после успешной операции 92-летнюю женщину выписали. На счету специалистов калининградского центра уже более 180 операций TAVI. И это очередное подтверждение, что медицина высоких технологий сегодня есть далеко не только в Москве.

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