Встреча со старцем меняла судьбы, творились чудеса: Какая правда открылась самому доброму батюшке на земле

17 декабря исполняется 20 лет со дня преставления архимандрита Ипполита (Халина)

«У ангела два крыла, у Серафима шесть, а у человека столько крыльев, сколько у него любви».

- архимандрит Ипполит Халин.

Он говорил молчанием. В этом молчании и был Святой Дух. Старец Ипполит всегда ждал будто бы тебя. Сидел в своей стасидии или бродил с посохом по монастырю. Смиренный. Тихий. Приезжает в Рыльск человек с онкологией. Врачи говорят, жить осталось три-четыре месяца. А возвращается через год в московскую больницу исцелённым.

Его называют Серафимом Саровским наших дней. Кстати, отец Ипполит родился в 20 километрах от деревни Серафима Саровского в Курской области. Два будущих старца – Серёжа Халин и Прохор Мошнин – ходили по одним дорогам, пасли коров на одних лугах, молились в одних храмах. Жили, чтобы показать мятущейся русской душе путь к Богу.

Архимандрит Ипполит на лугу

Встретил рассвет старчества в Глинской Пустыни. Там Серёжа Халин заболел крупозным воспалением лёгких. Парень был при смерти. Тогда его духовный отец Андроник Лукаш закрылся на три дня в келье с послушником. Молился. Через три дня Сергей вышел исцелённым. Монашеский постриг принял в Псково-Печерской обители.

17 лет трудился на Святой Горе. Выполнял послушание Силуана Афонского. Впитал его дух и материнское сердце. Отец Ипполит встретил рассвет русского старчества в Глинской пустыне и в Печорах. А потом вернулся на родную землю, чтобы восстанавливать Рыльский монастырь. Здесь происходили самые невероятные чудеса исцелений. Речь даже не про больные почки и селезёнки. Через старца Господь являл главное чудо – преображение людей. Выдёргивал их из мира. Прошлая жизнь оставалась за воротами монастыря. Наркоманы бросали героин. Режиссер стала игуменьей. Борец – иеромонахом. Батюшка готовил духовное войско. Не иначе. Старец видел, у кого на лбу светятся «золотые крестики». Помогал подготовиться к духовным испытаниям.

Отец Ипполит и отец Иоанн Крестьянкин

Слава про «старца с Афона» полетела по всей России. Десятки автобусов поехали в Рыльск при его жизни. Онкология. СПИД. Алкоголизм. Наркомания. С чем только не шли к батюшке. Господь поставил его принимать на себя человеческое горе. Страшно представить, но старец Ипполит знал про людей всё.Господь открывал ему тайники человеческого сердца.Это был крест батюшки. Он видел, какие страдания ждут человека впереди. И понимал, что оградить от беды не сможет – только будет молиться за него.

Отец Ипполит скрывал свою прозорливость. Никому не навязывал свои советы. Молчал, пока не спросят. Он мечтал уйти в затвор. Но батюшка понимал, как русскому человеку нужней земной помощник. Тот, который выслушает. Поплачет вместе с ним. Помолится за него. Он всегда помнил, как его – послушника Сергия – в келье Глинской пустыни исцелил духовник Андроник Лукаш. Как молодому человеку тогда было плохо от невообразимой температуры, как он задыхался от кашля. И что испытала его душа, когда Господь явил чудо и он исцелённым вышел из кельи на третий день…

Печоры. Со схимонахом Николаем Монаховым Фото: Предоставлено "КП"

…Старец Ипполит не говорил проповеди. Признавался: «Я не умею говорить». Он любил дело и труд. Учил: «отец, все книги написаны, надо делать!» Поэтому всех приезжавших отправлял на послушание – косить траву на лугу и выкорчёвывать пни. Этот луг необычный. Его называют – лужок ангелов. Святая русская земля. Здесь выкорчевывали не просто корни из земли, а собственные страсти, так глубоко засевшие в душе.

Жили в Рыльске очень бедно. Есть картошка? Месяц едим картошку. Прислали машину гречки – значит всё будет из гречки. Рыбка только на большие церковные праздники. Зато на столе всегда было много монастырского хлеба. Старец говорил: «В хлебе сила!» Буханки пекли прямо в монастыре. Старец кормил всех, кто приезжал в монастырь. Сначала трапезная, потом дела.

С главой преподобного Силуана Афонского

Особая любовь батюшки – коровы. Он скупал их у местных. Даже не смотрел на состояние живности. Люди приводили в монастырь полудохлую скотину. А старец всё равно платил им выше базарной цены. Это тайная добродетель. Скрытое милосердие. На что им деток кормить? И семью содержать? Это была такая помощь рублём от старца. А ещё – умягчение злых сердец. Местные хотели обхитрить батюшку, подсунуть больную корову. Отец Ипполит всё прекрасно понимал. Никого не разоблачал. Смиренно платил. Буквально история из древнего монашеского патерика.

Потом коровы оживали, добрели, шли на луга и давали молоко. Стадо было за 200 голов.

Батюшки не стало 17 декабря 2002 года. Ему было 74 года. Похоронили старца на Николая Чудотворца – рыльский престол и любимый святой отца Ипполита. И, казалось, со смертью старца над Рыльским монастырём наступила непроглядная ночь. Ученики батюшки осиротели. Остались одни. Без своего духовного отца. Тут ты понимаешь, что переживали апостолы, когда с ними рядом не стало Спасителя. Кто заступится? Что делать? Куда идти? Кто даст совет?

Архимандрит Ипполит на Святой горе

Но даже после самой страшной и тёмной ночи наступает рассвет. Вечная жизнь. И старец Ипполит озарил дорогу своей святостью. Солнце засветило вновь. Уже утром. Старец лишь сменил келью. Он жив. Вечно жив. И всегда рядом. Каждую секунду. И Господь явил через него свои чудеса. Число которых невозможно сосчитать.

Главный совет, который давал батюшка: «Терпи, отец». Вот эта русская жертвенность, самоотдача, жизнь ради других. И тихая-тихая святость. Да, я батюшку никогда не видел. Но чувствую, что он всегда рядом. Он со мной. Мой духовный дедушка. Попросит за меня Там. Поддержит. Что такое мир отца Ипполита? Череда неслучайных случайностей. Случайно мы с семьёй приехали в Богоявленский монастырь. Случайно нашли в далёкой Осетии духовную семью. Случайно узнали про старца Ипполита, встреча с которым изменила нашу жизнь. Я понял, что происходило в монастырях при жизни Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Русское старчество, способное поднять Россию с корнями на небо.

Старец пришёл в Рыльск на руины

Преподобный Лаврентий Черниговский говорил: «Земля Русская никогда, то есть до Страшного Суда, не оскудеет великими старцами благочестия, молитвенниками и наставниками, подобно древним».

Это история не только про отца Ипполита. Она про всех нас. Про русских людей. Про нашу русскую землю. Про наших русских святых. Про нашу мятущуюся русскую душу, которая рвётся наружу.

Отец Ипполит – это и есть русский человек. Это образ святой Руси.

Похороны Архимандрита Ипполита

ИСТОРИИ ЧУДЕС

Любовь Навохацкая, модельер: Исцеление рака почки

У меня врачи нашли онкологию – опухоль была на почке, и уже метастазы захватили придатки и легкое, все это с левой стороны. В реанимации я услышала, что врачи мне дали мне срок три месяца не больше. Через три дня я поехала и оказалась здесь в нашем монастыре. Батюшка мне сказал: «Поживите у нас». Сказал ходить на службы.

Мы стояли на коленях. Очень много народа, в храм зайти было невозможно. Я стояла на улице на коленях. И внезапно почувствовала, что на уровне копчика у меня внутри будто загорелся шар. Моя подруга Ирина стояла со мной рядом. Я ее попросила: посмотри, что там, сзади у меня, как на солнце горит. Она попробовала дотронуться и говорит: «У тебя там как кипятком ошпарено». А я чувствую, что этот шар словно катается внутри: к почке, потом обратно, к тому месту, где была почка. А когда мы вставали с коленей, то эта боль ушла в левую ногу. И словно через пятку вышла.

Потом я пришла к батюшке Ипполиту, он сидит улыбающийся, радостный и говорит: «Ну все, теперь все страшное позади. Больше ничего не будет».

Прошло тридцать лет. Я жива. Болезнь меня оставила

Анна Савельева: Исцеление подростка от СПИДа

Однажды обратились родители подростка, которого несколько лет анонимно лечили от СПИДа. Врач им сказала, что я бессилен, нужно ложиться в стационар, еще проколоть. И вот в понедельник одни должны были ложиться, но кто-то им подсказал, что можно поехать в Рыльский монастырь.

И вот, зашли они к отцу Ипполиту, он встал и три раза мальчика с головы до ног перекрестил и сказал: «В больницу не ложись, СПИДа у тебя нет».

Когда вышли от батюшки, ко мне подошла возмущенная мама мальчика и говорит: «У него сколько лет берут анализы, мы анонимно сдаем, у него… он уже в тяжелом состоянии, у него уже необратимые процессы идут. Что, зачем мы время потратили? Нам в понедельник в больницу ложиться».

Они поехали в понедельник ложиться в больницу. У них взяли экспресс-анализ. Вышли и сказали: а с чем вы? Они говорят: со СПИДом, у нас направление. Они говорят: да нет у вас СПИДа. Мама стала тоже возмущаться, говорить: как это, нету. Мы его два года анонимно лечим. Вот, решились на больницу. Ну, они как-то решили еще один анализ сдать. Сдали еще один и говорят: нет у него СПИДа.

И потом мальчик приезжал через несколько месяцев, я не помню, с мамой или с папой. Батюшка оставил его пожить в монастыре и благословил поступать в медицинский институт.

Григорий Пенкнович семья Головановых и Борис Корчевников 1 января в Рыльске после Литургии и молебна на могилке Фото: Предоставлено "КП"

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Корчевников, гендиректор канала «Спас», телеведущий:

«Святость, видимо, правда похожа на свечку. И по горению остальных свечей узнаёшь огонь той свечи, от которой они зажглись. Так я узнал отца Ипполита. Увидел его в людях, которые знали его близко. И это поразительное открытие: оказывается, фаворский свет преображения может лежать на лицах долго, всю жизнь, если хранить в сердце человека, который этот свет на тебя однажды вылил».

Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов:

«Если нужно назвать человека, который являлся образом кротости, то это был отец Ипполит. С этой его огромной бородой, завязанной на узелочек. Когда мы произносили «отец Ипполит», то понимали, что этот человек, который имеет абсолютно искреннюю любовь, смирение, - все то, о чем говорит апостол Павел, когда поминает о дарах духовных».

Духовник Святейшего Патриарха Кирилла, схиархимандрит Илий Ноздрин:

«С отцом Ипполитом мы вместе служили и жили на Афоне. Он – настоящий русский человек. А русский человек - это трудолюбивый, спокойный человек, который ищет духовной жизни. Ищет честной жизни. Ищет добра. Ищет уважения к людям».

Архимандрит Кирилл Павлов про отца Ипполита Халин:

«Самый добрый батюшка на земле».

Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин):

«Молитва отца Ипполита имела силу. Он имел дар видеть человеческую душу. Его советы и слова сбывались, были глубоко духовны. Он приводил людей к покаянию, вере. Поэтому о нем сохраняется благодарная память, и с каждым годом все больше и больше людей приезжают у нему на могилку».

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов):

«Я увидел отца Ипполита, когда был иподиаконом. Мы приехали служить в храм, в котором батюшка был настоятелем. И вот эта улыбка, которой он встретил нас, открытость пред Богом и способность вместить Бога – вот она встретила нас. После этого никаких сомнений не было, я попросил его быть моим духовником».

ВНИМАНИЕ

К 20-летю со дня кончины батюшки телеканал «Спас» снял большой документальный фильм «Чудеса старца Ипполита». И выпустил книги «Батюшка Ипполит», где собраны воспоминания духовных братьев и чад старца. Факты исцелений и чудес, которые через него явил Господь.

Премьера фильма состоится на телеканале «Спас»:

16 декабря в 22:00 по Москве

17 декабря в 12:50 по Москве

Презентация книги, встреча с авторами и показ кино назначены:

17 декабря. Курская область, Свято-Николаевский мужской монастырь. Время: после Литургии и молебна на могилке старца

21 декабря. Москва. Актовый зал Даниловской гостиницы. Адрес: Большой Староданиловский пер., 5 (подъезд 1). Метро: Тульская, Серпуховская, Шаболовская

Время начала мероприятия: 19:00

25 декабря. Северная Осетия. Владикавказ. Кинотеатр «Терек». Адрес: Цоколаева, 3

Время начала мероприятия: 16:00

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