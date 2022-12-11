Жан-Клод Ван Дамм опять отлучился к украинской любовнице в Закарпатье

Жан-Клод Ван Дамм всегда славился завидной гибкостью. Фото: Кадр видео

Жан-Клод Ван Дамм всегда славился завидной гибкостью. В том знаменитом рекламном видео мастер боевых искусств и актер легко садился в шпагат, касаясь двух машин одновременно. Примерно так же и выглядит его семейная жизнь: официальная жена, американская культуристка Глэдис Португез — с одной стороны, выпускница Криворожского педуниверситета Алена Каверина — с другой. Обеих любит.

Ну как их бросить?

Поэтому и приходится метаться меж двух адресов, как горестный плут Бузыкин из комедии «Осенний марафон». Так, на днях Ван Дамм был замечен в далеком от США и Бельгии городе Ужгороде. Звезда «Кровавого спорта», который вообще-то живет в Лос-Анджелесе, вдруг сфотографировался с одним из местных врачей Михаилом Ершовым — и тот с радостью поделился снимком с подписчиками.

Фото: социальные сети

На фото — грузный мужчина во врачебной форме улыбается вместе с закутанным в пуховик-парку Ван Даммом. За их спиной красуется табличка с вывеской семейной клиники Prevention — «лучшей частной клиники Закарпатья», как указано на вывеске.

Фото: социальные сети

Для непосвященной аудитории новость может показаться по-булгаковски фантасмагоричной. Будто Жан-Клод решил повторить приключения Степы Лиходеева (или даже Жени Лукашина) в качестве челленджа. Зачем ему ехать лечиться на Украину, если в шаговой доступности в США лучшие врачи мира? Что за тревел-шоу в 62 года? Но фанаты актера знают, почему его так потянуло в Закарпатье. Именно там, в далеком, тихом и безопасном Ужгороде, он мог встречаться с зазнобой — миниатюрной блондинкой Алена Каверина.

Фото: кадр из фильма

Роман с украинской прелестницей длится более 10 лет. Говорят, что голливудский актер встретил свою новую любовь на одном из курортов Таиланда, где девушка с дипломом педагога трудилась стриптизершей и в ночном клубе повстречала культового актера 90-х. Серьезность намерений Ван Дамм якобы даже подтвердил двумя солидными подарками — квартирой в Киеве и родном для Кавериной Кривом Роге.

Фото: социальные сети

Судя по карте спецоперации, именно Ужгород серия ударов по объектам инфраструктуры пока обходит, поэтому, встреча именно там могла быть наименее опасной (не в Киеве же сейчас шашни крутить!) и заметной для прессы (совместные фото Жан-Клода и Алены чуть не спровоцировали его развод с женой, так что педалировать эту тему он, очевидно, не намерен). Направляясь на встречу к любимой, рисковал Ван Дамм не так уж и сильно. Однако все же актер не мог не знать, что на территории Украины сейчас проходит специальная военная операция.

Фото: социальные сети

Интересно другое: отчего после выездного свидания с криворожской принцессой Ван Дамм загремел в клинику? Чем мог хоть и 62-летний, но все же моложавый и спортивный мужчина так подорвать свое здоровье во время встречи с бывшей стриптизершей? Неужели речь шла о тех самых опасных препаратах, резко повышающих и мужские силы, и давление? Могли ли они подорвать здоровье актера предпенсионного возраста? Жаль, что ответ на эти вопросы скрывается за врачебной тайной. Иначе смелым похождениям Жан-Клода можно было и кино посвятить.

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