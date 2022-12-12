Некуда крестьянину податься, разные человеки года, сильномогучая Вайкуле, Макрон и кондом

Телеканал "Дождь" изгнали из Латвии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с гонениями, которые власти свободной Латвии обрушили на телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом), - всего 4,5 месяца дождевики наслаждались латвийской свободой, - перед журналистами Н. В. Синдеевой и Т. В. Дзядко встал вопрос, куда далее двинуться со всем погорелым театром. Ибо, куда ни ткни, а некуда бедному еврею (вар.: крестьянину) податься.

Но безвыходных положений не бывает. Дождевики столь усиленно клялись в верности украинскому делу - «Душу i тiло мы положим за вашу свободу», - что естественно релоцироваться в Киев. Идея эта тем более верная, что телеканал не простой, а оптимистический. Между тем Альфред фон Юнг, издатель первой независимой киевской газеты еще в начале 60-х гг. XIX в., исправлял типографскую ошибку, допущенную «Киевским телеграфом»: «Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все онанисты, - читай оптимисты». Теперь сам бог велел разместить оптимистическую редакцию в матери городов русских.

Лицо с обложки

Тамошнее начальство, несомненно, поддержит переезд, поскольку свободная британская также считает В. А. Зеленского преимущественно оптимистом. Из уважения к таковому его душевному складу деловая газета Financial Times назвала его человеком года. Представители редакции издания назвали его олицетворением мужества и стойкости, сравнив с Уинстоном Черчиллем. Очевидно, имея в виду, что он не может обещать украинцам ничего, кроме крови, пота и слез, но при этом не теряет оптимизма.

Некоторые англичане остались недовольны таким титулованием, высказывая разные претензии по адресу украинского президента. Но это ошибка, связанная с непониманием сути такого титула. Например, американский журнал Time в 1938 г. назвал человеком года А. Гитлера, хотя фюрер и рейхсканцлер вряд ли так уж сильно превосходил Зеленского в добронравии. Если бы обычай определять человека года существовал в I в. по Р. Х., можно не сомневаться, что этого титула удостоились бы и Нерон, и Калигула. Ведь большое влияние, которое они оказали на политику Рима, было несомненным.

Лайма-кормилица

Вайкуле «содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию»? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В современной России этот англосаксонский обычай как-то не прижился, но, существуй он, можно не сомневаться, что человеком года стала бы эстрадная артистка Л. С. Вайкуле. Она сообщила, что «содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию». Тут имеются в виду концертные выступления, а равно и продажа граммофонных пластинок. Доход поступал в пользу государства, с него СССР/РСФСР и продлевали свое бренное существование.

В какой степени заявление Вайкуле оценили ностальгирующие по СССР коммунисты, нам неизвестно, но из общих соображений оно должно было им понравиться. Что может быть доказано от противного. Враги нашего Отечества, заседающие в латвийском сейме, узнав, кто содержал тоталитарный СССР, пожелали возбудить против певицы уголовное дело за ее преступления против Латвии и человечества.

Как относиться к певице - похвалять ее или проклинать - это дело вкуса и политических убеждений. Непонятно другое. В 1990 г. население СССР составляло 294 млн человек, а население РСФСР - только 148 млн. Получается, что сильномогучая Л. С. Вайкуле кормила в два раза больше человек, чем А. Б. Пугачева. Может и так, но певицы ревнивы, и Примадонна может обидеться. В патриотической опере К. Ф. Данькевича «Богдан Хмельницкий» главный герой обращается к другому герою, оказавшемуся изменником: «Кохав тобi як сына, кохав тобi як брата» - и вдруг такой реприманд неожиданный. Алла Борисовна тоже может чего-нибудь такое спеть.

К ответу!

Впрочем, кому сейчас легко? Президент Франции вдруг узнал, что атлантизм не пользует нимало. Правительство США, на словах похваляя атлантическую ориентацию европейцев, на деле вводит различные законы, губящие европейскую экономику, - целовал ястреб курочку до последнего перышка. Макрон решил: «Мы это дело поломаем!» - и заявил коллегам: «Нам нужно выработать сильный европейский ответ», - потребовав, чтобы ответ был готов до конца I квартала 2023 года.

Сказано - сделано. В качестве первого шага французские аптеки начнут бесплатную раздачу презервативов для жителей страны от 18 до 25 лет. Видя мощь французского кондома, президент Байден устрашится и перестанет вредить европейскому хозяйству.