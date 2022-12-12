Некуда крестьянину податься, разные человеки года, сильномогучая Вайкуле, Макрон и кондом

Телеканал "Дождь" изгнали из Латвии
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В связи с гонениями, которые власти свободной Латвии обрушили на телеканал «Дождь» (признан в России иноагентом), - всего 4,5 месяца дождевики наслаждались латвийской свободой, - перед журналистами Н. В. Синдеевой и Т. В. Дзядко встал вопрос, куда далее двинуться со всем погорелым театром. Ибо, куда ни ткни, а некуда бедному еврею (вар.: крестьянину) податься.
Но безвыходных положений не бывает. Дождевики столь усиленно клялись в верности украинскому делу - «Душу i тiло мы положим за вашу свободу», - что естественно релоцироваться в Киев. Идея эта тем более верная, что телеканал не простой, а оптимистический. Между тем Альфред фон Юнг, издатель первой независимой киевской газеты еще в начале 60-х гг. XIX в., исправлял типографскую ошибку, допущенную «Киевским телеграфом»: «Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все онанисты, - читай оптимисты». Теперь сам бог велел разместить оптимистическую редакцию в матери городов русских.
Тамошнее начальство, несомненно, поддержит переезд, поскольку свободная британская также считает В. А. Зеленского преимущественно оптимистом. Из уважения к таковому его душевному складу деловая газета Financial Times назвала его человеком года. Представители редакции издания назвали его олицетворением мужества и стойкости, сравнив с Уинстоном Черчиллем. Очевидно, имея в виду, что он не может обещать украинцам ничего, кроме крови, пота и слез, но при этом не теряет оптимизма.
Некоторые англичане остались недовольны таким титулованием, высказывая разные претензии по адресу украинского президента. Но это ошибка, связанная с непониманием сути такого титула. Например, американский журнал Time в 1938 г. назвал человеком года А. Гитлера, хотя фюрер и рейхсканцлер вряд ли так уж сильно превосходил Зеленского в добронравии. Если бы обычай определять человека года существовал в I в. по Р. Х., можно не сомневаться, что этого титула удостоились бы и Нерон, и Калигула. Ведь большое влияние, которое они оказали на политику Рима, было несомненным.
Вайкуле «содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию»?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
В современной России этот англосаксонский обычай как-то не прижился, но, существуй он, можно не сомневаться, что человеком года стала бы эстрадная артистка Л. С. Вайкуле. Она сообщила, что «содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию». Тут имеются в виду концертные выступления, а равно и продажа граммофонных пластинок. Доход поступал в пользу государства, с него СССР/РСФСР и продлевали свое бренное существование.
В какой степени заявление Вайкуле оценили ностальгирующие по СССР коммунисты, нам неизвестно, но из общих соображений оно должно было им понравиться. Что может быть доказано от противного. Враги нашего Отечества, заседающие в латвийском сейме, узнав, кто содержал тоталитарный СССР, пожелали возбудить против певицы уголовное дело за ее преступления против Латвии и человечества.
Как относиться к певице - похвалять ее или проклинать - это дело вкуса и политических убеждений. Непонятно другое. В 1990 г. население СССР составляло 294 млн человек, а население РСФСР - только 148 млн. Получается, что сильномогучая Л. С. Вайкуле кормила в два раза больше человек, чем А. Б. Пугачева. Может и так, но певицы ревнивы, и Примадонна может обидеться. В патриотической опере К. Ф. Данькевича «Богдан Хмельницкий» главный герой обращается к другому герою, оказавшемуся изменником: «Кохав тобi як сына, кохав тобi як брата» - и вдруг такой реприманд неожиданный. Алла Борисовна тоже может чего-нибудь такое спеть.
Впрочем, кому сейчас легко? Президент Франции вдруг узнал, что атлантизм не пользует нимало. Правительство США, на словах похваляя атлантическую ориентацию европейцев, на деле вводит различные законы, губящие европейскую экономику, - целовал ястреб курочку до последнего перышка. Макрон решил: «Мы это дело поломаем!» - и заявил коллегам: «Нам нужно выработать сильный европейский ответ», - потребовав, чтобы ответ был готов до конца I квартала 2023 года.
Сказано - сделано. В качестве первого шага французские аптеки начнут бесплатную раздачу презервативов для жителей страны от 18 до 25 лет. Видя мощь французского кондома, президент Байден устрашится и перестанет вредить европейскому хозяйству.