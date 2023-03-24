Министр культуры РФ Ольга Любимова: Интеграция новых регионов в культурную жизнь страны – наш безусловный приоритет

Министр культуры РФ Ольга Любимова.

- Расскажите, пожалуйста, каким образом новые регионы включаются в национальный проект «Культура»? Какие планы Министерство культуры РФ строит в этом смысле на 2023 год? Очевидно, что в каждом из субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — ситуация с культурной сферой, как и сама культура, уникальная. Чем прежде всего необходимо обеспечить новые регионы?

- Интеграция новых регионов Российской Федерации в культурную жизнь страны – одна из основных наших задач на ближайшие годы. Работа с каждым регионом и с каждым учреждением проводится индивидуально, практически в ручном режиме. Мы круглосуточно на связи как с администрацией регионов, так и с руководителями учреждений: консультируем, помогаем по всем возникающим вопросам.

Поддержка регионам будет оказываться в том числе и в рамках национального проекта «Культура». Ведь именно благодаря его возможностям по всей стране мы помогаем менять облик и содержание нашей культурной сферы, создаем условия для развития творческого потенциала наших граждан. За 4 года нам удалось накопить большой опыт, и сегодня пришло время внедрить лучшие наработки в новых регионах. Это и создание кинозалов, и обновление библиотек по модельному стандарту, и пополнение книжных фондов, и техническое оснащение учреждений, реализация культурно-просветительских программ для молодёжи и многое другое.

Например, в этом году мы готовимся открыть 11 кинозалов в Донецкой, Луганской Народных Республиках и Запорожской области, а до конца 2024 года это число возрастет до 20. Отмечу, кстати, что к программе кинопроката уже подключены 15 кинозалов во всех четырёх новых регионах. Там зрители уже увидели «Чебурашку», «Нюрнберг», фильмы «Поехавшая», «Праведник» и другие киноновинки.

В ближайшие 2 года будут созданы 24 современные модельные библиотеки: по 3 библиотеки в каждом из новых субъектов Российской Федерации ежегодно. Особое внимание уделяем комплектованию книжных фондов: каждый год будем закупать порядка 90 тысяч книг в каждый из новых регионов. Также мы планируем оснастить современным оборудованием 76 региональных и муниципальных музеев новых регионов. В этой связи не могу не напомнить, что мы в этом году создаем базе историко-археологического музея-заповедника «Каменная Могила» в Мелитопольском районе филиал федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический».

По всей стране мы закупаем автоклубы – многофункциональные дома культуры на колесах. Они приезжают в те населенные пункты, где нет своих учреждений культуры, и в этом году мы планируем приобрести 28 автоклубов для новых регионов.

- Когда в новых регионах начнет действовать Пушкинская карта?

- Приобщение молодёжи к культуре – главная цель программы «Пушкинская карта». Сегодня для нас самое важное в работе с ребятами из новых регионов – познакомить их с культурным и историческим наследием нашей общей Родины. Поэтому мы запускаем новую программу по организации культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85» для школьников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Она станет для них аналогом «Пушкинской карты». Программа позволит путешествовать по стране не менее 10 тысячам школьников ежегодно, начиная с 2023 года.

Ребята смогут посетить памятные места, где создавалось богатейшее историко-культурное и научно-техническое наследие России. Только представьте: у детей будет возможность побывать на космодроме «Плесецк», в Звездном городке и музее истории космонавтики имени К.Э.Циолковского, на студиях «Союзмультфильм» и «Мосфильм», посетить ВГИК, Останкинскую телебашню, театральный музей имени А.Бахрушина, Большой и Мариинский театры, Государственный Эрмитаж, Тульский музей оружия и другие учреждения, составляющие национальную гордость России.

- Как планируется решать проблему с училищами искусств, творческими колледжами в Херсонской и Запорожской областях? Имеются ли какие-либо наработки в этой области? И что делается для детских школ искусств?

- Как вы знаете, в России сложилась уникальная трехуровневая система творческого образования: детская школа искусств – училище – вуз. И для защиты этой системы в 2021 году был принят закон об особом статусе детских школ искусств: его инициировал лично президент Владимир Путин. Поэтому для нас крайне важно, чтобы и система в целом, и все звенья этой цепи сохранялись и развивались, в том числе, и в новых регионах, чтобы они интегрировались в российское образовательное пространство.

Министерство культуры оказывает детским школам искусств, училищам и вузам новых регионов организационную и методическую поддержку. Уже в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура» мы оснастим 34 детских школ искусств новых регионов музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Кроме того, для повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут обучение работники культуры – наши новые коллеги.

Что касается работы творческих училищ и колледжей Херсонской и Запорожской областей, то могу сказать, что Херсонское областное училище культуры переведено в город Геническ, обучение там ведется в режиме онлайн, открыты подготовительные курсы для абитуриентов 2023 года. А мелитопольский колледж культуры продолжает свою работу как структурное подразделение Мелитопольского многопрофильного колледжа, планируется его передача в ведение Министерства культуры, спорта и туризма Военно-гражданской администрации Запорожской области.

- В январе стало известно о запуске процедуры принятия в федеральное подчинение творческих вузов: Донецкой государственной музыкальной академии имени С. С. Прокофьева и Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского. Подскажите, на какой стадии сейчас находится этот процесс? Какие преференции получат студенты и преподаватели после этого шага? Как это скажется на культурной жизни Донецка/Луганска и Республик в целом? Каким образом это в перспективе повлияет на культурную сферу России?

- Действительно, процесс федерализации Донецкой государственной музыкальной академии и Луганской государственной академии культуры и искусств запущен, Министерство культуры РФ выступит учредителем этих вузов: ожидаем утверждения Правительством России соответствующего распоряжения.

Однако уже сейчас мы проводим консультации и методическое сопровождение образовательной деятельности этих вузов, совместно с ведущими творческими вузами оказываем содействие в разработке образовательных программ академий. Педагоги приглашаются на конференции, лекции, мастер-классы в другие регионы. Мы надеемся, что укрепление материально-технической базы учреждений позволит дать импульс к развитию, внедрить инновационные технологии и включить в единую систему творческого образования.

Отмечу, что наше сотрудничество с академиями началось не в этом и не в прошлом году, оно длится с 2015 года, когда начала действовать программа «двойных дипломов» для выпускников. Что касается условий поступления, то оно будет проходить по облегчённой программе – приоритет будет отдан творческим способностям абитуриентов.

- Имеются ли уже какие-либо наработки относительно решения проблемы отсутствия в Херсонской и Запорожской областях крупных театров (в связи с тем, что такие учреждения в основном находились в областных центрах во время, когда данные субъекты еще были в составе Украины)?

- На территории Херсонской области расположен Областной музыкально-драматический театр. Мы находимся в тесном контакте с коллегами по вопросам, связанным с необходимостью его технического оснащения. Что касается Запорожской области, там действительно пока отсутствуют театры. Вместе с тем, в Бердянске, рядом с центральной городской площадью, есть уникальное историческое здание конца 19 века – двухэтажный дом купца Г.Н. Карастоянова. Сейчас в нем расположен Дворец культуры «Софит». Наши запорожские коллеги выступили с инициативой создания там музыкального театра. Идея нуждается в детальной проработке, но уже сейчас можно сказать, что ее реализация задала бы новый вектор развития танцевальным и певческим, инструментальным и хоровым коллективам региона.

- Расскажите подробнее про межмузейную рабочую группу по комплектованию экспонатов, связанных с историей вооруженной агрессии Украины против народа Донбасса и проведением СВО. Сколько удалось собрать экспонатов на данный момент? Какие, на ваш взгляд, могут стать центральными в готовящихся экспозициях?

- Эта межмузейная рабочая группа создана под эгидой Российского исторического общества при участии Минкультуры России. С первых же дней ведения специальной военной операции представители наших федеральных музеев – Государственного исторического музея, Музея Победы, музея-заповедника «Сталинградская битва», Музея современной истории России – трудятся на новых территориях. За время работы группы собрано уже порядка 10 тысяч предметов в Музее-заповеднике «Сталинградская битва», который выполняет функцию центра комплектования по учету этой части будущего государственного музейного фонда. Проводится колоссальная работа по научному описанию и классификации предметов. Некоторые из них уже экспонируются – например, на выставке в Музее современной России «Донбасс – Россия: история и современность», которая сейчас идёт в Москве.

- Значимо, что культурная интеграция новых регионов в культурное пространство России не проходит односторонне: жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей не только принимают культурную помощь России, но и активно гастролируют по всей стране со своими творческими коллективами. Как публика принимает такие концерты, спектакли? Какая реакция у зрителей? Что нравится зрителям больше всего?

- Гастроли – это как воздух для артистов, для них крайне важно иметь возможность выступать в других городах, слышать аплодисменты благодарных зрителей. Единая гастрольная система страны, широко и масштабно представленная Всероссийским гастрольно-концертным планом, позволяет это делать с большим успехом. В графики федеральных программ «Большие гастроли» и «Мы – Россия» включены как творческие коллективы новых территорий, выступающие в разных городах России, так и ведущие театры и коллективы, которые с большим желанием отправляются со спектаклями и концертами в ЛНР и ДНР.

В тяжелых условиях коллегам из новых регионов удалось сохранить коллективы, репертуар, и мы особенно рады видеть их на ведущих площадках всех регионов страны. Спектакли и концерты коллективов в 2022 году прошли в 153 городах России. В 2023 году у нас большие планы: в первом полугодии состоятся гастроли 11 коллективов новых территорий в 6 федеральных округах России, пройдет около 200 показов спектаклей и концертов.

В марте 2023 года на «Большие гастроли» впервые отправился Горловский театр кукол, посетивший рекордное количество российских городов – 12. Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна выступил в Великом Новгороде и Старой Руссе, Лодейном Поле и Петрозаводске, Череповце, Вологде и Архангельске с яркой и мощной постановкой «Я zнаю праvду», а Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр побывал в Новочеркасске, Белгороде, Курске, Курчатове, Брянске, Орле, Калуге, Новомосковске, Туле и Воронеже. В настоящий момент завершает свои длительные, действительно, «Большие гастроли» Донецкий РАМТ, который представит на сцене РАМТа в Москве спектакли для молодежи «У ковчега в 8» и «Случайный человек», а до этого коллектив побывал в Тюмени, Кургане, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове и Первоуральске.

Совсем скоро, в начале апреля, открываются «Большие гастроли» Театра «Et Cetera», затем Московского Нового драматического театра в Луганске, которые представят свои спектакли на сцене Луганского академического русского драматического театра им. П. Луспекаева.

По программе «Мы – Россия» Московский театр танца «Гжель» выступил в начале года в Новоазовске и Луганске, а Ансамбль солистов Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова, побывал на гастролях в селе Безыменном (ДНР) и Луганске. В свою очередь, Молодёжный оркестр народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии впервые выступил с концертной программой «Русские хиты» в Калининграде и городах Калининградской области.

Публика принимает такие выступления очень тепло. Люди после концертов пишут прекрасные отзывы, рассказывают о своих впечатлениях в соцсетях, ведь знакомство с новыми театральными и творческими коллективами – это всегда большая радость, живой интерес и новая форма общения.

Масштабные гастроли в этом году продолжат и цирковые артисты: Росгосцирк в 2023 году даст более 200 представлений в ЛНР и ДНР, с участием ведущих творческих сил.

Не могу в этой связи не отметить проект «Наши традиции», который стартовал летом 2022 года: федеральные музеи провели на территории Луганской и Донецкой Народных Республик 34 выставки. Мы очень рады, что проект продолжится и в 2023 году: запланировано еще 80 выставок. Это ведь тоже своего рода музейные «гастроли».

- Ваш прогноз развития культуры в России в связи с присоединением новых (исторических) регионов? Что это может дать России в глобальном смысле? Каким образом это отразится на российском обществе через 5, 10, 20 лет?

- Культура, будь то профессиональное искусство или народное творчество, всегда является продолжением, осмыслением того времени, когда живет и творит автор. Возвращение регионов в состав России, безусловно, найдет свое отражение в творчестве и художников, и писателей, и на сцене, и в кинозале.

Уже сегодня создана целая серия документальных фильмов о новейшей истории Донбасса: о бойцах, деятелях культуры и искусства, жителях регионов, о врачах, добровольцах и журналистах. И мы обеспечиваем прокат такого документального кино в кинозалах, переоборудованных в рамках нацпроекта «Культура». Также мы провели отдельный конкурс на кинопроекты по сюжетам о новейшей истории, в рамках которого были представлены в том числе проекты о специальной военной операции, истории Донбасса и героизме его защитников. Первые такие проекты уже запущены в производство.

Что касается взаимодействия всей сети учреждений культуры России, то теперь за каждым, даже самым маленьким муниципальным учреждением культуры в новых регионах закреплены федеральные. По всем направлениям. Это очень важно, ведь мы обрели более 20 тысяч новых коллег – работников культуры из новых регионов.

Нам всем вместе предстоит колоссальная работа по восстановлению инфраструктуры, модернизации и оснащению учреждений, обучению и переподготовке кадров. Одно могу сказать: все, что связано с развитием сферы культуры новых субъектов Российской Федерации, их интеграция в культурную жизнь страны – наш безусловный приоритет.