Глава Ленинградской области Александр Дрозденко: Работа по поддержке наших ребят в зоне СВО должна быть в приоритете

Глава Ленинградской области поручил организовать всестороннюю поддержку участникам спецоперации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил организовать трансляции награждений высокими наградами героев спецоперации. Губернатор отметил важность массового продвижения информации о бойцах, отличившихся на передовой. В ходе заседания правительства региона Александр Дрозденко обозначил главные приоритеты в работе по поддержке участников СВО. Одной из основных задач глава региона считает патриотическую работу в школах и на предприятиях. Информация о героях спецоперации, о целях и задачах СВО должна распространяться как можно шире,

«Ленинградская область делает огромную работу по поддержке наших участников СВО и их семей. Но за этими текущими делами мы иногда забываем о главном - о продвижении идеалов, целей и задачей того, что происходит сегодня на передовой, за что бьются наши ребята, что они защищают, - отметил Александр Дрозденко. - Эта работа должна быть сегодня в приоритете. Я к этому буду регулярно возвращаться и в рамках заседаний правительства, и во время поездок по районам. Обязательно буду заходить в школы, где учились наши герои, смотреть, как выстраивается патриотическая работа в школах, на предприятиях, где работали ребята перед уходом в зону СВО, там это должно продвигаться и пропагандироваться».

Еще одной приоритетной задачей Александр Дрозденко считает поддержку участников спецоперации и членов их семей. Глава региона сообщил, что в Ленинградской области будет создано отделение федерального фонда поддержки ветеранов СВО. Для военнослужащих и членов их семей введены 48 региональных выплат и льгот. Кроме того, продолжает действовать единовременная выплата для контрактников - 200 тысяч рублей.

Губернатор Александр Дрозденко отметил важность широкого продвижения информации о героях СВО. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

«Наша с вами задача, как региональных, так и муниципальных органов власти - оказание помощи и содействия военкоматам в кадровом подборе контрактников для прохождения воинской службы в зоне СВО. Мы сохранили выплаты в размере 200 тысяч рублей для контрактников, распространили льготы и гарантии на тех, кто уходит через военкомат и заключает контракт для выполнения воинского долга и службы в зоне СВО. Кроме того, принято решение о создании на территории Ленинградской области отделения федерального фонда поддержки ветеранов СВО», - рассказал Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул: главам муниципалитетов необходимо оказывать всесторонне содействие военкоматам в работе с контрактниками. Губернатор поручил руководителям муниципальных образований держать под контролем ход подготовки и переподготовки на полигонах, следить за тем, чтобы бойцам вовремя и в полном объеме начислялись положенные выплаты, а также организовать всестороннюю помощь военнослужащим, отправляющимся в зону СВО.

«У нас с вами накоплен очень хороший опыт, достаточно эффективно работают волонтерские, общественные организации, огромное им за это спасибо, - отметил Александр Дрозденко. - Со многими волонтерскими организациями я лично нахожусь на контакте, их работа вызывает огромное уважение и слова благодарности. Активно работает фонд «Ленинградский рубеж», который уже перешел на более качественный уровень, у нас установлены прямые контакты с воинскими подразделениями, где служат ребята. Все это четко отлажено».