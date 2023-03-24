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24 марта 2023 8:31

Модные тренды весны: Белые воротнички принцессы Дианы и платья в горошек, как у Канделаки

Дизайнер Белла Потемкина рассказала KP.RU о модных трендах весны
Алина ЧЕРНОВА
Ксения Собчак предпочла привычному образу роковой дамы винтажную эстетику

Ксения Собчак предпочла привычному образу роковой дамы винтажную эстетику

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Весна — любимая пора для модниц. Наконец-то не нужно прятаться под объемными пуховиками и кутаться в колючие шарфы. Время надевать шпильки, лёгкие кеды и красивые платья.

Наш модный эксперт, любимый дизайнер олимпийской чемпионки Татьяны Навки и певицы Риты Дакоты Белла Потёмкина рассказала KP.RU, какие образы будут актуальны этой весной.

«Равнение на винтаж»

-Нынешней весной мировые дизайнеры вдохновляются винтажной роскошью принцессы Дианы. Обратите внимание на коллекции с платьями и костюмами с белыми воротничками. Даже Ксения Собчак предпочла привычному образу роковой дамы винтажную эстетику, дополнив свой весенний наряд белым воротничком (возможно, даже и съемным). Эта деталь добавила образу Ксении женственности и легкости, - считает дизайнер Белла Потемкина.

Тина Канделаки всегда выглядит как истинная леди, поэтому не удивительно, что звезда выбрала такой элегантный образ.

Тина Канделаки всегда выглядит как истинная леди, поэтому не удивительно, что звезда выбрала такой элегантный образ.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Леди выбирают макси»

-И снова вдохновляемся модными выходами принцессы Дианы, ее знаменитыми платьями в горошек. Тина Канделаки всегда выглядит как истинная леди, поэтому не удивительно, что звезда выбрала такой элегантный образ. Такие макси-наряды идеально сидят на фигуре любого типа и создают яркий и эстетичный образ. А немного пышная юбка делает образ завершенным и летящим.

Ани Лорак довольно часто использует в своих образах корсеты.

Ани Лорак довольно часто использует в своих образах корсеты.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Акцент на талию»

—Корсеты никогда не выходили из моды. Это классика, которая выгодно подчеркивает фигуру. Вот и изящная Ани Лорак довольно часто использует в своих образах корсеты. Этот эффектный элемент образа не покидает и ковровые дорожки мировых кинофестивалей. Черный корсет, обнажающий декольте и элегантные украшения — простой рецепт, когда трудно определиться с вечерним нарядом.

Дизайнер Белла Потемкина

Дизайнер Белла Потемкина

Фото: Личный архив

Корсеты, кстати, будут хороши и в повседневном образе, если девушка хочет быть яркой вне календарных праздников. Достаточно декорировать рубашку или футболку корсетом и образ модниц сразу же становится наиболее притягательным. Этой весной советую обратить внимание не только на классические черные корсеты, но и на модели со стразами. Они идеально дополнят ваш образ и сделают его еще более волнующим.

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