Дорога уходит в даль

Эта история началась 50 лет назад, точнее – 6 марта 1973 года. В этот день было подписано положение «О создании отрядов юных инспекторов движения», и эта дата стала официальным днем рождения ЮИД.

Вчера

Совместная инициатива МВД и Министерства просвещения, благодаря которой, собственно, и зародилось движение, не была революционной. Тему детского добровольчества советская педагогика развивала давно. По всей стране создавались многочисленные отряды «юных друзей» и «юных помощников» самого разного назначения: юные пожарные, космонавты, натуралисты, мичуринцы… Советского школьника активно вовлекали, увлекали и профориентировали. Какие-то начинания ограничились диапазоном «кружков», иные со временем развились в полноценное движение. Но движение ЮИД оказалось самым перспективным, самым масштабным. Причин тому множество. Здесь и заманчивая перспектива поучаствовать в настоящем автопробеге или попасть на слет в лучший детский лагерь страны. И будоражащая отзывчивое детское воображение внешняя атрибутика – устав, гимн, эмблема, флаг, форма с аксельбантами. Ну, и, конечно, атмосфера защищенности, взаимопомощи, в которой так нуждается маленький человек, который только выходит в большой мир. Но главное – это перемена статуса, превращение в человека, обладающего набором авторитетных компетенции, того, кто может быть примером и даже наставником для других. Это и помогло ЮИД пережить непростые 90-е, когда ни о каких мероприятиях, требующих финансирования, и речи идти не могло. Не было ни слетов, ни автопробегов. Но осознание того, что ты делаешь значимое, важное, полезное для всех дело, оставалось. Движение не умерло, а только замерло. А в 2000-е годы ему был дан новый мощный импульс – по инициативе Госавтоинспекции и по обстоятельствам жизни, остро поставившей вопрос безопасности на дорогах.

Сегодня

Сегодня численность армии ЮИД приближается к полумиллиону. Более 35 тысяч отрядов по всей стране. Как отметил Главный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации Михаил Черников, это огромная сила. Миссия прежняя – воспитание ответственных и грамотных участников дорожного движения. Но дорожная грамотность – только часть культуры. По факту речь идет о воспитании молодежи в глобальном понимании этого процесса. Ребята не только изучают ПДД, но и попутно получают базовые знания в самых разных сферах, осваивают основы многих профессий: автодело, правоохранительная деятельность, IT–технологии, медицина, педагогика, психология, журналистика... Чем больше знаний, чем уверенней навык, тем результативней работа. И результаты эти сегодня таковы, что по определению Михаила Черникова, «переоценить их невозможно».

Ребята принимают участие в профилактических мероприятиях Госавтоинспекции, реализуют множество медиаактивностей, снимают ролики на тему безопасности дорожного движения, ведут собственные каналы в соцсетях. И это реально работает. По результатам множества исследований, просветительская работа в формате «от равного к равному» признана наиболее эффективной. Просто потому, что дети охотнее следуют тем социальным нормам, которые утверждены в среде их сверстников. Если в этой среде принято ответственное поведение на дорогах, то ок, норм – все будут вести себя так же. А младшие станут подражать старшим.

Завтра

К своему юбилейному году ЮИД получил новый официальный статус. Теперь это Общероссийская общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения.

В этом новом статусе в рамках Всероссийского форума ЮИД, который пройдет в Москве, соберутся представители из всех регионов, руководители госструктур, авторитетное экспертное сообщество, наставники и ветераны движения. Сообща обсудят планы на будущее. Общее направление этих планом председатель ЮИД Валентина Кульбицкая определила его так: «Впереди у нас следующие 50 лет ярких побед».