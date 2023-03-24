После скандального увольнения Зельфира Трегулова вернулась в Третьяковку

Зельфира Трегулова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошло чуть больше месяца после скандального ухода Зельфиры Трегуловой с поста начальницы Третьяковки, как экс-директор снова вернулась на бывшее место работы.

Зельфира Исмаиловна была замечена 16 марта в "Новой Третьяковке" в недиректорском облачении: бежевый свитер, черные брюки. Судя по фотографиям, которые опубликовала в запрещенограме главный научный сотрудник Третьяковки Татьяна Горячева, Зельфира Исмаиловна пребывает в хорошем расположении духа и даже пропустила в веселой компании сотрудников галереи бокальчик белого. Правда, не по случаю возвращения на прежнее место работы: экс-директор просто принимала участие в презентации каталога "Дар Костаки", первого научного каталога с описанием всех произведений русского авангарда, который московский коллекционер Георгий Костаки передал в 1977 году Третьяковке.

Как заметила в своем телеграме искусствовед Ксения Коробейникова (та девушка, которая первой дала информацию о назначении Лихачевой на пост директора ГМИИ), после скандального ухода из Третьяковки Зельфира Исмаиловна уже трудоустроена. Женщина будет работать на фонд V-A-C Леонида Михельсона и как куратор - на «ГЭС-2».

"Говорят, Леонида Михельсона просили о большем для нее, но пока так", - отмечает Коробейникова.