Скандал в МХАТ им. Горького: около сотни человек пришли в театр по фальшивым билетам

В инциденте сейчас разбираются правоохранительные органы. Большинство зрителей написали заявление в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Московском художественном театре давали спектакль «Женщины Есенина» в постановке режиссёра Галины Полищук. Это мхатовский хит, на который собирается полный зал. В этот раз около сотни человек не смогли попасть на спектакль из-за проблем с билетами. Они их купили у билетных перекупщиков. Так называемый «частных билетных менеджеров».

Спектакль задержали. У входа собралась толпа. Люди возмущались, что контролеры их не пускают в фойе. Билетный сканер показывал, что их билеты, мягко говоря, сомнительные. Билеты были куплены якобы по «Пушкинской карте», хотя возраст зрителей был явно больше 14 -22 лет. Да и они сама с удивлением узнали о «Пушкинской карте». Чеки предъявить не смогли, хотя как будто купили билеты по пять тысяч рублей.

К зрителям вышел гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. Он объяснил, что вины театра в том нет. Люди купили «левые» билеты у перекупщиков. Поэтому пустить их на спектакль он не может.

«По возрасту они не соответствовали тем, кто может проходить на спектакль по «Пушкинской карте», поэтому их не пустили», – объяснил Кехман.

Начался стихийный митинг. Обманутые зрители вызвали полицию.

Один из пострадавших рассказал, что семь билетов купил через агента, при этом все билеты оформлены на одну фамилию.

«Нам сказали, что мы купили билет по «Пушкинской карте», но мы купили их через своего билетного агента. Нас семь человек пришло, но с каждой минутой людей становилось все больше и больше. Человек сто накопилось. Никто не мог ничего объяснить, говорили, что мы купили поддельные билеты по «Пушкинской карте»», – рассказал один из зрителей Андрей Блехман.

В инциденте сейчас разбираются правоохранительные органы. Большинство зрителей написали заявление в полицию.